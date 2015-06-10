Старуха, предвещающая одиночество

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 10:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Татушка Просмотров: 50 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 10:52 by

Было нам лет по 13, решили мы с подружками погадать на суженого. Старинное гадание с использованием свечей и зеркал. Закрылись в моей комнате, установили зеркала, зажгли свечи. Тут в комнату входит моя мама. Поняв, чем мы собираемся заниматься, она погасила свечи, включила свет, убрала зеркала. Строго-настрого запретила нам гадать таким способом, сказав, что это очень опасно. А в назидание рассказала свою историю. Дальше с ее слов.Мне тогда тоже лет 12-14 было. Мы также с подругами собрались у меня в доме, чтобы погадать на свечах и зеркалах. Хотели выяснить, кому какого суженого судьба уготовила. По условиям в помещении с зеркалами и свечами должна была находиться одна девушка. Я гадала первой. Отправилась в комнату отдельную. Села напротив зеркал, заговор специальный произнесла. Сижу, жду, пока суженый в зеркале появится. Никто не появляется, я уже решила прекратить сеанс гадания, как четко увидела в зеркале лицо старой женщины. Больше ничего не помню.Подруги рассказали, что ждали меня за дверью больше часа и уже подумали, что я их разыгрываю, пугаю. Одна из них приоткрыла дверь и увидела, что я сижу, словно каменная, не шевелюсь. Она позвала меня по имени, но я не отреагировала. Тогда она подбежала ко мне и дотронулась до моего плеча. Я продолжала смотреть в одну точку и совершенно не реагировала на окружающее. Тогда уже три подруги начали меня по щекам бить. Я упала на пол и лежала без чувств. Когда пришла в себя, совершенно ничего не помнила. Лишь лицо старухи, на секунду отобразившееся в зеркале, я запомнила детально. Подруги, услышав о том, что я видела в зеркале, гадать передумали.И вот прошло уже 30 лет, а я так замуж и не вышла. Не звал никто. Встречалась с парнями, но они меня бросали, хотя в молодости я была довольно привлекательной. Получается, что привидевшаяся в зеркале старуха предрекла мне одиночество. Когда мне исполнился 31 года, я занервничала по-настоящему. Во время очередного краткосрочного романа я специально забеременела, чтобы хотя бы родить ребенка. Парень этот бросил меня, как только узнал о моей беременности. А тебе, дочка, я всегда врала, что отец твой был космонавтом и погиб при выполнении очередного задания. Но ты уже взрослая, поймешь меня.После рассказа мамы мы с подругами решили вообще больше гаданиями не развлекаться. С тех пор прошло уже более 10 лет. Я вышла замуж, а моя мама уже состарилась, но так и не попался на ее жизненном пути мужчина, который бы пожелал создать с ней семью.

Ключевые слова: Гадание старуха одиночество авторская история

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