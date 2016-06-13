Чай на крыше атомной электростанции. Щелкинская АЭС.

Летяга Просмотров: 93 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 17:08 by

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Довольно давно (ну как сказать - в 2014 году) меня занесло совершенно случайным образом в Крым. По Крыму я носилась задрав хвост и вообще без системы - наверное, именно поэтому на плато Демерджи залезла не с той стороны, с Ай-Петри спускалась пешком, в Керчи не увидела и половины интересностей, случайно обнаружила в Ялте сестру и подругу, которые тоже как-то не ждали что окажутся в это время в Крыму и вообще был Крым прекрасен, дик и странен.А посреди всего этого великолепия возвышался молчаливый куб самого странного недостроя времен СССР. Строительство этого чуда атомной промышленности начали еще в 1975 году, но после аварии в Чернобыле резко перестали. Таким образом внезапно вышло, что один из самых дорогих проектов еще Союза оказался заброшен, и более не достраивался и не восстанавливался. Причем забросили его далеко за середину процесса - по информации вездесущей Википедии первый энергоблок был собран на 80%, второй - на 18%.А так как сейчас я сижу на работе и мне скучно, давайте я вам эту радость покажу. Предупреждаю: фоткалось на тапок. Так что не надо мне таки за качество, за качество я таки сама все понимаю.Итак, в один замечательный день лета 2014 я выехала из Керчи в Феодосию.А оттуда - в поселок Щелкино, откуда такси довезло нас с товарищем до поворота на Щелкинскую АЭС.Кубик станции абсолютно молча возвышался над окружающим пейзажем, и с какой стороны к нему подступаться было не очень ясно. Впрочем, необитаемой АЭС не была. В ходе аккуратного рассматривания выяснилось, что в паре соседних зданий кто-то достаточно активно именно живет, а после был найден вагончик охраны, которая, взяв с нас что-то по 200 рублей за человека, повела нас на "экскурсию",Как оказалось, экскурсовод в этой вакханалии бетона, стали и ржавого железа был совершенно не лишним. Лестниц в станции четыре, по количеству углов, на крышу ведет только одна. А вот входов-шахт несколько, но выглядят они все примерно одинаково. Вот так.После началось хождение по этажам. Не смотря на то, что после прекращения строительства местные шустро начали растаскивать все, что плохо лежит, внутри еще полно какого-то полумусорного барахла. Ну и вещей, которые унести просто не реально.Я не помню, для чего предназначалась эта штука. "Экскурсовод" называл ее просто "улиткой". Что в ней примечательного? Эта дура высотой в полтора человеческих роста, и полностью выполнена из нержавейки. Да, целиком. Пыль и ржавчина снаружи - налетевший мусор. Что с ней не так? Видите, внизу край какой-то неровный, квадратами?Так вот это местные приходили и выпиливали. По кускам.Не, нуачо - надо брать)Кстати, о том, где эта улиточка лежит. Самое светлое (кроме крыши) место АЭС, ибо потолка в нем не имеется. Это, господа, центральный ствол реактора. Примечателен был многим - в частности, опоясывающими его в два слоя стальными стенами по 2 метра толщиной каждая. В простенок в случае аварии предполагалось заливать воду. Выглядит все это эпично до состояния не могу - в таких декорациях надо играть что-то вроде DayZ или Fallout'a.Абсолютно, феерически мертвое место. Место, в котором никогда не работали и не жили - его начали создавать и бросили нерожденным. Контрастом ко всему выступало тревожное птичье "чириканье" - на крыше гнездилась пара ястребов. Заснять не удалось, но впечатление получалось мозговыносящее.Уходим из ствола во внутренние помещения. Дыры в стенах - это каналы для кабелей. От совсем небольших, до огромных - тоже в человеческий рост. В некоторые снова открывается фееричный вид - как будто смотришь на постапокалиптический город.Очень много опасных мест. Вот у этой радости глубина - 20 метров. Ничем не огорожена, никак не отмечена. Зачем? Лишние сюда не забредают.Пункт управления. От аппаратуры осталось огромное сверкающее нихрена, только бетонные короба помещений.Все освещение - только дневной свет. На лестницах к сумеркам становится вообще ничего не видно. Спустя где-то час наконец выходим на крышу.Самое забавное, что весь этот маршрут мы прошли дважды - второй раз влезли уже сами, без сопровождения. После чего я имею полное право вворачивать в разговоре "пила я как-то чаек на крыше атомной электростанции..."Впечатлений, конечно, осталось море.Даже сувенирчик притараканила на память.Вот такая она, Щелкинская АЭС. Ну а после нее были уже и Ялта, и Демерджи, и Абрау с Дюрсо...Хорошее, в общем, было лето. Ну и псовья черепушка бонусом. Истинная керченская псовья черепушка.