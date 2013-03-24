Тисульский саркофаг или тайна Тисульской принцессы

Новость отредактировал Estellan - 19-12-2023, 18:56

курилка-дурилка Просмотров: 556 Комментарии: 6 +7 19-12-2023, 18:56 by

По словам " автора" мифа, который назвал себя Олегом Кулишкиным, историю эту он услышал от отставного полковника КГБ:"Случилось это в начале сентября 1969 года в посёлке Ржавчик Тисульского района Кемеровской области. Во время проведения вскрышных работ на угольном разрезе в сердцевине двадцатиметрового угольного пласта, залегающего на глубине свыше 70 метров, горнорабочий Карнаухов (впоследствии погиб на мотоцикле под колёсами КрАЗа) обнаружил двухметровый мраморный ларец изумительно точной механической выделки. По команде начальника участка Александра Масалыгина (умер в 1980 году, по официальной версии — язва желудка) все работы были немедленно остановлены. Ларец подняли на поверхность и принялись открывать: долбить по краям окаменевшую от времени замазку. Не столько от ударов, сколько от воздействия солнечного тепла, замазка превратилась в прозрачную жидкость и потекла. Один любитель острых ощущений даже попробовал её на язык (буквально через неделю сошёл с ума, а в феврале замёрз у двери собственного дома). Крышка ларца была подогнана идеально точно. Для более прочного соединения внутренние края окаймляла двойная грань, плотно входя в пятнадцатисантиметровую толщину стенок. Открытие стало шоком для присутствующих. Ларец оказался гробом, до краев наполненным розово-голубой кристальной чистоты жидкостью, под родниковой гладью которой покоилась высокая (около 180 см.), стройная, необычной красоты женщина — на вид лет тридцати, с тонкими европейскими чертами лица и большими, широко раскрытыми голубыми глазами. Густые, темно-русые с рыжеватым отливом локоны до пояса слегка покрывали покоящиеся вдоль туловища нежные белые руки с короткими, аккуратно постриженными ногтями. Одета она была в белоснежное кружевное прозрачное платье длиной чуть ниже колен, с короткими, вышитыми разноцветными цветочками, рукавами. Нижнего белья не было. Казалось, женщина не мертвая, а спит. У изголовья — чёрная прямоугольная, закруглённая с одного края, металлическая коробочка (что-то вроде сотового телефона) размером примерно 25 на 10 см.Гроб стоял открытым для всеобщего обозрения примерно с 10 до 15 часов. Посмотреть на чудо явилось всё село. Практически сразу о находке сообщили в райцентр. Понаехало начальство, пожарные, военные, милиция. К 14 часам из области прилетел кирпичного цвета вертолёт и доставил дюжину солидных "товарищей" в штатском, которые сразу заявили, что место заразное и приказали присутствующим отойти от гроба. После чего оцепили место находки и переписали всех, кто прикасался к гробу, и даже близко стоящих, якобы для срочного прохождения медицинского обследования. Гроб "товарищи" потащили было в вертолет, но ноша оказалась слишком тяжела, и они решили облегчить задачу — удалить жидкость. После откачки жидкости из гроба труп прямо на глазах начал чернеть. Тогда жидкость снова залили, и чернота стала быстро исчезать. Спустя минуту на щеках покойной уже вновь заиграл румянец, и всё тело усопшей приобрело прежний жизнеподобный вид. Гроб закрыли и занесли в вертолёт, собрали вместе с землёй остатки замазки в целлофановые пакетики и приказали свидетелям разойтись. После чего вертолёт взмыл ввысь и взял курс на Новосибирск.Уже через пять дней из Новосибирска в Ржавчик приехал пожилой профессор и прочёл в сельском клубе лекцию о предварительных результатах лабораторных исследований недавней находки. Профессор заявил, что эта ржавчикская находка перевернёт само понимание истории. В самое ближайшее время советские ученые опубликуют результаты своих исследований, и это повергнет научный мир в шок. Возраст захоронения, по словам профессора, по меньшей мере, 800 миллионов лет! Это опровергает дарвинскую теорию о происхождении человека от обезьяны. Женщина похоронена в каменноугольный период палеозойской эры за миллионы лет до появления динозавров, задолго до образования на планете каменного угля, когда, по современным представлениям, Земля ещё являла собой сплошное растительное царство. Первоначально гроб с телом женщины стоял в деревянном склепе посреди глубокой чащи леса. Со временем склеп полностью врос в землю, разрушился и без доступа кислорода в течение сотен миллионов лет превратился в монолитный пласт угля. Поначалу была выдвинута инопланетная версия, но генетический анализ тела женщины показал её 100-процентную однотипность с современным русским человеком. Мы сегодня один к одному такие же, какими были наши предки 800 миллионов лет назад! Установлено, что уровень цивилизации, к которой принадлежала женщина, превышает все известные до сих пор, включая и нашу, так как природа ткани, из которой изготовлено платье "царевны", не поддаётся научному анализу. Техника для производства подобного материала человечеством ещё не изобретена. Не удалось пока определить и состав розово-голубой жидкости, идентифицированы только некоторые её составные компоненты, образованные древнейшими разновидностями лука и чеснока. О металлической коробочке профессор не сказал ничего, за исключением того, что она изучается.…Вскоре Тисульский район был внезапно оцеплен военными, а место, где был найден гроб, тщательно перекопано и завалено землей. И всё же, несмотря на усилия властей, среди жителей села нашлись борцы за истину. Один из героев обегал все инстанции, написал даже письмо в ЦК КПСС, но через год скоропостижно скончался (согласно официальной версии — от сердечной недостаточности). Когда же в течение года один за другим в автокатастрофах погибли все шестеро "первооткрывателей" гроба, оставшиеся в живых свидетели замолчали навсегда. В 1973 году, когда, по мнению властей, "всё утихло", на берегах и островах озера Берчикуль, что в шести километрах от места находки саркофага, всё лето до поздней осени в обстановке строжайшей секретности проводились крупномасштабные раскопки. Место работ было оцеплено солдатами и милицией. Но, как говорится, шила в мешке не утаишь! Как-то приезжие рабочие, участвовавшие в раскопках и долгое время помалкивающие, зашли в районный магазин, подвыпили и проговорились, что на островах обнаружено древнее кладбище времён каменного века". Сообщать подробности они наотрез отказались, но всё село видело, как на место раскопок то и дело прилетал "кирпичный" вертолет и что-то увозил, а по завершении работ на островах и берегах Берчикуля остались сотни перекопанных и тщательно засыпанных землёй могил…"."Легендарный" посёлок Ржавчик находится всего в шести километрах от Тисуля, представляет собой типичный "вымирающий" посёлок: несколько десятков стареньких домиков с небольшими огородами и надворными постройками, около двух сотен взрослых, в основном пенсионеры, и ещё около 60 молодых людей. Половина из них — дети, они учатся в местной школе, деревянное здание которой было построено ещё в 1967 году. В 30-х годах прошлого века возле посёлка была угольная шахта — тогда Ржавчик был достаточно крупным поселением, затем шахта закрылась, а на её месте открылся разрез, — посёлок немного сдвинулся к новому угольному предприятию. Когда же и разрез перестал существовать, Ржавчик тоже зачах, а нынче и вовсе вымирает. К слову сказать, и местная школа работает последний год — здание ветхое, да и детей мало, молодёжь вся в райцентр подалась, остались одни старики… Улицы в Ржавчике пустынны и встретить кого-либо на пути, судя по всему, — большая удача. Но удача в тот день нам улыбнулась, причём очень широко. Первые встретившиеся нам на улице пожилые мужчина и женщина безапелляционно заявили: "Сплетни всё это! Не было ничего такого, по крайней мере, мы ничего не знаем!" А вот вторая встреча с одной из местных жительниц меня шокировала и обрадовала одновременно — невысокая старушка в телогрейке оказалась… женой того самого горнорабочего Карнаухова, который упоминается в легенде. Татьяна Павловна Карнаухова рассказала, что, действительно, муж её когда-то работал на карьере, правда, умер он пять лет назад в результате продолжительной тяжёлой болезни. А про загадочную находку Татьяне Павловне покойный супруг ничего не говорил: "Не знаю, ничего не знаю! Я здесь давно живу, с 1935 года, но не до чего мне дела не было! Я полы мыла на предприятии здесь, потом на Кайчаке, ещё и скотина была, поэтому мне домой надо было скорей-скорей. Ничем таким я не интересовалась и не слышала ничего". Были могилы, но не те… По словам директора поселковой школы Галины Ребриковой, весь учительский состав эту историю знает, но педагоги были уверены, что сие — просто первоапрельский розыгрыш. Дело в том, что легенду о тисульской находке ещё несколько лет назад опубликовала местная газета в начале апреля. Но, к сожалению, никто не потрудился съездить в Ржавчик, чтобы хоть что-то выяснить. А между тем статья тогда наделала много шума: "Мы и сами заинтересовались, начали опрашивать местных, кто постарше и в те годы здесь жил, но, во-первых, оказалось, что таких здесь остались единицы, а во-вторых, ничего подобного они не помнят, то есть, грубо говоря, никакой находки не было вовсе, — рассказывает Галина Григорьевна. — Правда, люди, упоминающиеся в статье, были и жили здесь на самом деле. Например, Александр Масалыгин, действительно работал на карьере, но умер он не в 80-м, а позже, — в 1983-1984 году от лейкемии. Жена Карнаухова ещё здесь живёт… А карьер этот в 1973 году закрыли, теперь он уже весь зарос, превратился в обыкновенный лес". В общем, учителя тоже меня заверили, что "всё это выдумки неизвестного автора", правда, одна из учительниц проронила фразу, когда я спросил насчёт раскопок в 1973 году: "Да, вроде, приезжали, копали что-то… По-моему, несколько могил даже нашли…", на что директор отрезала: "Это не те могилы!".Тем не менее, директор школы посоветовала мне встретиться с Николаем Михайловичем Гармановым — он последний в здешних местах, кто остался в живых из той бригады, которая, по преданию, нашла тот таинственный саркофаг. Гарманов работал в то время машинистом экскаватора. Вот что мне поведал Николай Михайлович: — Разрез близ Ржавчика открылся в 1949 году, назывался он "Кийским". Там добывали уголь для местной электростанции. Ничего, что описано в легенде, там не было. Масалыгин работал машинистом, Александр Иванович Карнаухов кузнецом был, и погиб он кузнецом — поддал, на мотоцикле ехал, и попал под грузовик. Не сразу, правда, умер, поболел дня два… Году в 80-м дело было, точно не помню уже. — Но ведь жена его, Татьяна Карнаухова, сказала, что муж её был именно горнорабочим, а умер он пять лет назад от болезни. Как же так? — поинтересовался я. — Да кузнецом он был… На мотоцикле они ехали с Кайчака, и она вместе с ним ехала… Мне врать незачем. А Татьяна просто пожилая женщина, забывает… Я впервые об этой истории из местной газеты узнал, мне тогда человек сто звонило, все спрашивали, правда это или нет, я ведь один из той бригады остался. Это в Москве или даже в Кемерове такую историю рассказать, может, и поверили бы, потому как спросить не у кого, а у нас-то Ржавчик маленький — всё на виду, мы даже знали, кто с кем переспал, не то что ТАКОЕ! Сказка-то мне сама понравилась, но неправда всё это. Я за 33 года, пока работал машинистом экскаватора, кость никакую не нашёл, не то что саркофагов. Не было этого. Ничего не было. Мне бы и самому было бы интересно на всё это посмотреть, но… Последние слова Гарманов произнес с сожалением. Вопросы без ответов Жаль! Действительно, жаль! Но последний и, судя по всему, единственный возможный свидетель описанных событий, утверждает, что тисульской находки никогда не существовало. На этом, в принципе, расследование можно и закончить, только вот остались ещё в этой истории белые пятна. К примеру, почему свидетельства Карнауховой и Гарманова так разнятся? Причём у каждого его рассказ о действующих лицах ровно наполовину совпадает с легендой, только в одном они сходятся, как мантру повторяют — не было такого! Не менее интересна и личность автора загадочной истории, равно как и личность некоего отставного сотрудника КГБ, который эту историю поведал. Откуда у рассказчика настолько точные данные об угольном карьере, о Карнаухове и Масалыгине? Почему именно они? Почему Ржавчик? Почему именно саркофаг с русской красавицей? А может и прав неизвестный автор, может, была-таки тисульская находка, только "оставшиеся в живых свидетели замолчали навсегда"?! Говорят, у нас в тайге до сих пор некоторые энтузиасты ищут пропавшее золото Колчака, возможно, когда-нибудь где-то мелькнет след и этой тисульской находки…Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Гроб легенда тисульский саркофаг принцесса пещера

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