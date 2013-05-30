Окно в будущее: Видение журналистки Ирен Кун

Новость отредактировал Estellan - 10-11-2023, 20:50

димик Просмотров: 130 Комментарии: 2 +3 10-11-2023, 20:50 by

Ирен Корбалли Кун в начале 20 века была известным американским журналистом, которая в том числе работала в Китае и стала первой женщиной, ведущей репортажи из стран Востока. Она прожила долгую и насыщенную жизнь, скончавшись в 1995 году в возрасте 97 лет. Ее мемуары тоже были популярными, а любители паранормальных явлений обнаружили в них инцидент с предвидением будущего. В 1922 году Ирен работала в Шанхае (Китай) вместе с коллегой-репортером по имени Берт Кун - редактором колонки новостей в газете "Чайна Пресс". Они влюбились в друг друга и вскоре поженились. В мае 1925 года в Шанхае вспыхнули беспорядки после того, как полиция открыла огонь по протестующим студентам. Ситуация быстро стала такой опасной, что Берт Кун убедил жену с их недавно родившейся дочерью уехать в США, в то время как сам остался в Китае.Ирен приехала в Чикаго и однажды декабрьским днем гуляла по бульвару. Был тихо, стояла солнечная ясная погода, а потом случилось нечто сверхъестественное:Видение исчезло и Ирен осталась стоять ослабленная и едва не упавшая на асфальт, незнакомый прохожий подбежал и поддержал ее. Потом он вызвал для нее такси, которое доставило ее в офис брата ее мужа. Он был настолько поражен ее изможденным видом, что немедленно налил ей большой стакан виски. Позже Ирен удалось убедить себя, что произошедшее было всего лишь плодом ее воображения, но она никогда не забывала об этом инциденте. Наступил февраль 1926 года и Ирен решила вернуться в Китай к мужу Берту. Она уже взошла на борт пассажирского судна "Императрица Канады" в Ванкувере, когда ее разыскали и передали свежую телеграмму, присланную от семьи Берта из Чикаго. В телеграмме говорилось, что они получили сообщение, что Берт серьезно болен и что Ирен лучше не приезжать в Китай. Ирен послушалась и сошла с корабля, но не успела приехать в Чикаго, как получила вторую телеграмму от родни Берта. В ней указывалось, что Берт скончался. Ирен вернулась в Чикаго и через некоторое время из Китая привезли прах ее мужа Берта, чтобы родственники могли похоронить его.К слову, смерть мужа Ирен сама по себе тоже была загадкой, так как причина смерти была заявлена неизвестной. Ирен подозревала, что его могли убить из-за того, что он тайно работал на военно-морскую разведку США.Автор: не указан.

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