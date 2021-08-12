В Австралии неизвестный хищник разорвал пополам кабана: Подозревают местного йети

"Черт возьми, оно разорвало его пополам и оставило это рядом", - говорит человек на видео, показывая останки кабана и огромные отпечатки.

"Эти пальцы идеально расположены – как и на других следах реликтовых гоминидов", сказал Харрисон, добавив, что реакция рабочих на видео кажется ему достаточно правдоподобной.

Новость отредактировал Estellan - 10-11-2023, 20:48

димик Просмотров: 137 Комментарии: 2 +3 10-11-2023, 20:48 by

В австралийском сегменте Tik Tok появилось видео, на котором показан кабан, разорванный на две части каким-то очень сильным существом. А на песке рядом с останками кабана были обнаружены крупные следы, похожие на следы ног человека, только очень большого. Сообщается, что видео было снято где-то в сельской местности Северного Квинсленда, Австралия. Группа рабочих случайно заметила на песчаной почве огромные отпечатки человеческих ступней. Они пошли по ним и вскоре обнаружили две половинки тела убитого кабана. Животное было не разрезано, а как будто разорвано посредине на две части. При этом в Австралии уже давно нет никаких известных хищников способных на подобное. Даже диким псам динго такое не под силу.Журналисты узнали, что это видео было снято еще несколько лет назад, но тогда им мало кто заинтересовался, но вот на днях его снова загрузили в сеть и оно стало набирать популярность.Рядом с одним отпечатком он поставил свою ногу в ботинке и видно, что отпечаток чуть ли не в два раза крупнее этой ноги."Он поднялся на холм", - говорить автор видео, показывая в каком направлении идут огромные следы. Похоже, что цепочка следов исчезла в кустарнике. Рабочие также утверждали, что они ощущают себя в этом месте очень неуютно, как будто кто-то за ними наблюдает. Когда это видео попало к австралийскому исследователю йети Дину Харрисону, он заявил, что отпечатки на песке явно принадлежат реликтовому гоминиду, то есть йети (к слову, в Австралии местный аналог йети называют йови).Дин Харрисон уже многие годы является главой Исследовательского центра Йови и говорит, что за это время получил более 1 тысячи сообщений о наблюдении йови из всех австралийских штатов. Причем наиболее убедительными он назвал случаи из Нового Южного Уэльса и Квинсленда.Автор: не указан.

Ключевые слова: Йети кабан холм след

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