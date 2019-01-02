Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?

Я крайне озабочен возможной реакцией американцев на первый контакт. Сколько людей сразу побежит покупать оружие? А сколько откажется ходить на работу?

Роберт Бигелоу

В недавнем интервью журналу County Highway Груш называет американскую часть этой операции «Программой». Она организована таким образом, чтобы скрывать информацию не только от публики, но и от высокопоставленных чиновников



Когда я был моложе, еще учился в школе, мне попалась книжка 1966 года, которая называлась «Летающие тарелки — это серьезно». И довольно долго я думал, что это самая важная проблема



Гленн Гротман

глава надзорного подкомитета Конгресса США по вопросам национальной безопасности, границ и международных отношений

После выступления перед политиками прошлым Груша заинтересовались журналисты. Оказалось, что несколько лет назад у него был запой, после которого бывшему разведчику пришлось провести 72 часа в вытрезвителе



Новость отредактировал Estellan - 10-11-2023, 20:43

димик Просмотров: 152 Комментарии: 1 +1 10-11-2023, 20:43 by

Государственные органы США, похоже, всерьез заинтересовались неопознанными летающими объектами. За последние годы эту сомнительную тему трижды поднимали в Конгрессе, в Пентагоне было создано специальное подразделение для изучения загадочных феноменов, расследование провело даже НАСА.Журнал Scientific American предполагает, что к нормализации конспирологических откровений об инопланетянах причастны консервативные миллиардеры, помешанные на паранормальных явлениях. «Этого бы не произошло без Бигелоу (и других состоятельных чудаков), которые своими толстыми кошельками смазали путь подобным теориям», — пишет он.79-летний предприниматель Роберт Бигелоу, который упоминается в статье, — не самое известное имя для людей, далеких от уфологии. В 1980-е годы он сделал состояние на торговле недвижимостью в Лас-Вегасе, а затем вложил свои богатства в изучение паранормальных явлений. «Я потратил на них миллионы и миллионы, — хвалился он в интервью телепередаче 60 minutes. — Больше меня в эту тему в США никто не вкладывал».Если верить Бигелоу, интерес к летающим тарелкам ему привил дед, который неоднократно их видел. Первый раз загадочный красный шар завис над его автомобилем в 1947 году. А через три года ему якобы довелось увидеть огромный сигарообразныйй объект, парящий над горами неподалеку.Бигелоу, несмотря на все расходы, НЛО так и не встретил. Зато у него есть другие достижения — и не менее удивительные. В частности, он каким-то образом убедил Пентагон вложить 22 миллиона долларов в поиск волков-оборотней, инопланетян и полтергейста на своем ранчо в Юте. Проект продолжался с 2008 по 2011 год и завершился неудачей. Оборотней не нашли.Одно время Бигелоу пытался построить надувную орбитальную станцию, но и эта затея провалилась. В последнее время он переключился на финансирование предвыборных кампаний политиков-республиканцев — в частности, одиозного губернатора Флориды Рона Десантиса.А специалисты, сочинявшие для него отчеты о летающих тарелках и загробном мире, теперь в частном порядке выступают перед конгрессменами. Некоторые фразы, фигурировавшие в псевдонаучных исследованиях Бигелоу, почти дословно цитировал бывший сотрудник Национального управления военно-космической разведки США Дэвид Груш.Именно июльское выступление Груша положило начало новому всплеску интереса к НЛО. Бывший разведчик заявил, что власти многих стран уже несколько десятилетий знают о существовании пришельцев и охотятся за их технологиями. Соединенные Штаты, по его словам, активно участвуют в этой игре и даже добились определенных успехов. Некоторые инопланетные объекты якобы удалось захватить в исправном состоянии. Кроме того, на месте крушения внеземных аппаратов нашли останки с «нечеловеческой биологией».По утверждению Груша, сотрудники спецслужб и военные, которые связаны с «Программой», как правило, работают в рамках более крупных секретных проектов другой направленности. В результате даже ее участники не обладают всей информацией. Многие из них не знают о существовании «Программы» и не понимают, с чем именно им приходится иметь дело.Груш допустил, что президентам или директорам ЦРУ тоже могут не сообщать о пришельцах. Журналист County Highway поинтересовался у него, кто из высокопоставленных американских политиков все же знаком с инопланетными секретами. В ответ Груш назвал политического тяжеловеса конца XX века, но попросил не публиковать его имени. «Это только мое предположение», — добавил он.Слова Груша о «политическом тяжеловесе» могли относиться к кому угодно, начиная с Генри Киссинджера и заканчивая Биллом Клинтоном. Кроме того, хорошо известно, что уфологией увлекается Джон Подеста, который в 1990-е возглавлял клинтоновскую администрацию. Позже он был советником Барака Обамы и руководителем предвыборной кампании Хиллари Клинтон. По оценке издания New Republic, именно под влиянием Подесты серьезные СМИ перестали стесняться сообщений об НЛО. Вопрос лишь в том, можно ли назвать его «тяжеловесом».В предисловии к документальной книге об НЛО, вышедшей в 2010 году, Подеста писал, что «давно пришло время приподнять завесу тайны над этой темой». Похожее мнение высказывал недавно американский политик Чак Шумер, возглавляющий демократическое большинство в Сенате США, причем почти теми же словами. «Многие американцы десятилетиями восхищались загадочными и необъяснимыми объектами, — заявил он в июле. — Им давно пора получить какие-то ответы».Кроме слов есть и дела. Незадолго до выступления Груша в Конгрессе Чак Шумер и республиканец Майк Раундс предложили открыть сведения, связанные с так называемыми неопознанными аномальными феноменами. Законопроект, который они разработали, основан на законе 1992 года, который помог рассекретить часть информации об убийстве президента Джона Кеннеди.Представители республиканской партии не отстают и зачастую делают даже более вызывающие заявления. Самую заметную роль такого рода в последнее время играл конгрессмен-республиканец Тим Буршетт. Он заявлял, что власти США владеют образцами технологий, которые «идут вразрез с известными законами физики», и обвинял военных в попытке скрыть эти факты. Кроме того, многие члены Конгресса, по его словам, видели НЛО своими глазами.Подтверждения непосредственной связи между Грушем и Бигелоу нет, зато прямое отношение к бывшему разведчику имеет другой миллиардер с политическими амбициями — бывший соратник Илона Маска Питер Тиль, поддерживающий Дональда Трампа. Груш тесно общается с Джесси Микелсом — одним из инвесторов фирмы Thiel Capital, которой владеет Тиль.Груш знал Микелса еще до истории с НЛО, они познакомились через общего друга в американских ВВС. Когда в июле бывший разведчик прилетел в Вашингтон для выступления в Конгрессе, его встречали Микелс и еще один знакомый — ютубер Аммар Кандил, который ведет популярный канал Yes Theory.В интервью Груш пытался оправдать запой психологическими травмами, полученными во время службы в Афганистане. Первое время, по его словам, бороться с ними помогал алкоголь, однако этот период определенно позади. Так ли это на самом деле — большой вопрос.Журналист издания County беседовал с бывшим разведчиком в его родном городке в штате Колорадо. Груш сразу попросил его не упоминать название этого места, затем поднял футболку и показал ему пистолет, заткнутый за пояс шорт. «Я вооружен», — предупредил он. Непонятно, какое впечатление ему хотелось произвести, но подобные замашки вряд ли прибавляют уверенности в его психическом здоровье.Позднее разговор прервался из-за звонка из Конгресса. Груш десять минут ходил кругами, хмурился и кивал, разговаривая по мобильному телефону с помощником некоего конгрессмена. По его словам, сейчас они работают над законопроектом, который поможет рассекретить «Программу».«Я всегда довожу до конца дела, за которые взялся, — заверил Груш журналиста. — И это тоже доведу».Автор: Олег Парамонов.

Ключевые слова: НЛО оборотни служба интервью

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