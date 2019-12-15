По следу адам-киика: йети в Казахстане

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:06

димик Просмотров: 101 Комментарии: 1 +1 Вчера, 18:06 by

Занимательная история Казахстана от Андрея МихайловаВ последние годы шум чуть поутих, но ещё недавно всякий встречный, если только он пестовал в себе реноме "бывалого человека", наверняка имел что поведать о человекокозле – адам-киике. Опираясь либо на "случаи" из своей жизни, либо, на худой конец, пересказывая правдивые повествования родных и близких. Казалось, что Казахстан буквально кишит снежными человеками и выйти на реальный след "большой ноги" можно чуть ли ни каждый день. Но время прошло, неуловимого козла (с человеческим лицом) так и не обнаружили, шум… Поутих?Так что же? Искать или не искать дальше? Чтобы разобраться в перспективах, стоит обратиться к истории поисков.Сам я "снежного человека" не видел. Но в 1984 году мне доводилось встречать Анатолия ПЕЧЁРСКОГО, скромного школьного учителя и неутомимого краеведа из райцентра Мерке. Того самого, который несколько раз самолично сталкивался с настоящим адам-кииком (тюркским собратом йети) в путешествиях по родному краю.Не случайно фамилия меркенского учителя до сих пор фигурирует во всех анналах криптозоологов, как несомненное доказательство существования реликтовых гоминидов. На Земле вообще, и в Казахстане – в частности.Откровения краеведа из Мерке тянули на сенсацию! Когда, вернувшись в Алма-Ату, я, ушлый журналист, предложил эти материалы в родную "Ленсмену" - республиканскую молодёжку, меня… Послали. Подальше. На угольные разрезы Экибастуза. Заявив, что Печёрского знают и что не стоит связываться с неадекватными героями, психическое состояние которых вызывает сомнение. Разве других в стране мало?В своих архивах я отыскал любопытные записки о встречах с Печёрским и его непосредственных встречах с человекокозлом. Вот оригинал записи 1984 года с авторскими комментариями:"Его 1-я встреча с адам-кииком произошла в 1972 году в урочище Сандык (это – Киргизский Алатау), на высоте 2600 метров в зоне альпийских лугов.Они совершали турпоход с группой ребятишек 10 – 12 лет. Однажды ночью послышались шаги, кто-то подошёл к палатке и потянул растяжку. Затем в палатку просунулось что-то похожее, "то ли на лапу, то ли на руку". Ребята спали, а Печёрский наблюдал. "Это что-то исчезло".На следующий день (за который они прошли некоторое расстояние) визит повторился. С вечера приготовили лапшу с тушёнкой. Ночью, когда уже улеглись, послышалось, как "чьи-то шаги направляются к палатке". Затем зазвенела кастрюля, и всё стихло. Когда выбрались из палатки, то не было никого, но и кастрюля была пуста.На следующий день разбили бивак в ущелье Таган, недалеко от летовки чабана. Поставили лагерь уже в темноте и видели, что "кто-то" наблюдает из кустов.Затем пошли на ужин к чабанам. Во время ужина чабанские псы (Актас и Каракас) "с лаем бросились в сторону нашей стоянки".- Кто? Волк? – спросил Печёрский.Чабан пожал плечами, а его жена сказала:- Волк шибко странный, ворует лишь небольших овечек.Следующий вечер. Ребята уже сидели у костра, а Печёрский всё возился с палаткой."Хочу идти к ребятам, находящимся впереди палатки, у костра. Повернулся и вздрогнул от неожиданности. Вблизи, метрах в трёх-четырёх, кто-то стоит. Выше человеческого роста, с несколько расставленными локтями и опущенной головой. Пастух? Далеко".Что ещё поразило, так это молчание, с которым взирал незнакомец. Печёрский стал медленно отходить к ребятам. А когда схватил ружьё и направил луч фонаря, то никого не увидел.…Вот такая история. В ней множество слабых мест. Мозги детям можно затуманить. Да и никто из них толком ничего не видел. Мозги можно затуманить и себе. Случаев самовнушения – множество. Но слишком всё просто…""2-я встреча с адам-кииком состоялась в 1976 году в Узун-Булаке.Вместе со школьниками в походе нашли след. Рано утром прогнали стадо, пыль осела, и в ней-то и был обнаружен отпечаток. Длиной – сантиметров 30, стопа плоская, видны отпечатки волосиков по краям. Шаг в длину при подъёме на бугор составлял 1 м. (Значит, был не след, а цепочка?) Фотографировать "было рано", решили зарисовать. (Опять это равнодушное отношение - час подождать солнца было некогда?)Долго не хотел (!) публиковать, но через год, по наущению начальника районной милиции, отправил письмо в "Ленинскую Смену". Приехала комиссия из обл. отдела общества охраны природы (под нач. Н. Ф. СПИРИНОЙ). Провели перекрёстную проверку Печёрского и школьников. Признали всё правдой. 9 сентября 1977 года в "Л. С." появилась статья, но не его, а Максима ЗВЕРЕВА. В ней материал Печёрского был подан, как эпизод.После приехали люди из Дарвиновского музея (некий МАКАРОВ). Нашли в Узун-Булаке ещё след, но отпечаток был "очень слабый". (А может его и совсем не было?)Об отношении туземного населения. Некоторые - верят, некоторые – нет. Однажды группа подгулявших ребят встретила адам-киика выше отщелка Кызыл-Ауз и так перепугалась, что побросала ружья и бросилась наутёк. Сейчас недалеко от тех мест, где отмечены встречи, построили дорогу. Вообще же – там много зарослей и пещер……Я так и не понял этого человека. Всю жизнь он посвятил краеведению Меркенского района. Знает всё тут досконально. С одной стороны, нет оснований не верить, с другой – много нюансов: везде - он один, с детьми, а не со взрослыми. И почему никто не пытался искать зимой, когда следы не пропадают? Может быть, потому что знали, что их ждёт разочарование?"Несмотря на то, что истории про "снежного человека" воспринимались в Советском Союзе с особым интересом (несмотря на мой случай с "Ленсменой", тема вовсе не была закрытой, напомню, что одно время в СССР существовал даже особый комитет по поиску при самой Академии наук!), у меня (в те времена ещё очень даже расположенного к вере в подобные чудеса) рассказ Печёрского уже тогда вызвал некоторое недоумение. По крайней мере, услышанное не убедило так, как многие "правдивые истории", происходившие с охотниками и рыбаками. Рассказчики в те времена, когда ещё не было вездесущих камер мобильных телефонов (да и самих мобильников) попадались действительно выдающиеся!Несмотря на истинную массовость спортивного туризма и краеведения, других ярких свидетельств существования адам-киика мне лично почему-то не попадалось. Несмотря на интерес, подкреплённый ещё и перманентным движением по просторам Казахстана. Неужели Печёрский был единственным, к кому проявил интерес отечественный йети?Многое в этом загадочном феномене азартной неуловимости адам-киика объяснили 1990-е годы. В те времена популяция снежных людей неожиданно размножилась до того, что в одночасье захватила всё окружающее медиа-пространство! Обнаглевшие люди-козлы, захваченные ветром перемен, больше уже не желали оставлять невзрачные следы на неведомых дорожках глухомани. И их всё чаще стали "наблюдать" даже в непосредственной близости к Алма-Ате, тогдашней столице республики.И чем стремительней желтела пресса (пардон, становилась свободной), тем больше наполнялись многочисленными свидетельствами встреч людей читающих с людьми "снежными" полосы газет и страницы журналов. Свидетельствами, написанными словно под копирку.Все типовые случаи таких "встреч" начинались банально-однотипно: "Вдруг раздвинулись кусты…"А дальше – страшно… "Показалась лохматая голова с горящими жёлтыми глазами, уши у неё были будто свёрнуты трубочкой…" ("Дружные ребята" 8. IX. 1990). "Уши отсутствовали, вместо глаз прорези, кисти рук согнуты вовнутрь. Высота около трёх метров". ("Ленинская Смена" 14. VII. 1990). "На него, не мигая, смотрело двухметровое существо, покрытое тёмно-рыжими волосами и длинными ногтями (так в тексте! - А.М.)". ("Казправда" 29. IX. 1990). И т. п.Редкая районная многотиражка в те времена обходилась без сообщения про очередную встречу с реликтовым гоминидом! На экранах телевизоров он мелькал с навязчивостью вездесущей попсы. Это была эпоха его апофеоза. Или… триумфа реформы бывшей партийной печати?Как только люди-козлы перестали пугать людей разумных, они тотчас исчезли со страниц газет и экранов телевизоров. Куда же они делись? Никто не ведает. Кто-то, как знаменитый профессор-литератор Павел МАРИКОВСКИЙ, усматривал в этом исчезновении великую трагедию "снежных людей". Большинство же беспристрастных наблюдателей склоняется к мысли, что мы попросту перестали замечать их в суете наших буден и потоке новых забот. Чем и погубили окончательно.А они, между тем, давно и преспокойно живут среди нас. По крайней мере, восклицание "козёл!" (именно так звучит переведённый на язык межнационального общения тюркский антропоним - "киик"), ежеминутно слышат вдогонку многие современные казахстанцы: ретивые липкорукие чиновники и неистребимо-находчивые гаишники, шумные посетители и невозмутимые хозяева ночных летников под окнами горожан, брутальные обладатели рычащих мотоциклов и нахальные курьеры на скутерах. И даже гламурные токалочки со своими неразлучными розовыми смартфонами за рулем огромных внедорожников.Да мало ли!? И – что? Никто при этом не собирается их ни искать, ни ловить! Оно и понятно. Это же – свои, хомосапиенсы. Которые уже давно и бесповоротно "произошли" от той человеко-обезьяны, которую вот уже столько десятилетий безуспешно пытаются выследить романтики и криптозоологи.Автор: Андрей Михайлов - писатель, автор серии книг "Как мы жили в СССР".

Ключевые слова: Йети Казахстан истории туризм

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