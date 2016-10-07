Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Убитый маньяк являлся девочке во снах, прося раскопать его могилу, и она сделала это

Жуткая история произошла весной этого года в Бразилии. Там 15-летняя девочка-подросток раскопала могилу убитого серийного убийцы, потому что он многократно являлся ей во сне. 32-летний убийца и насильник Лазаро Барбоса де Соуза две года назад стал настоящим кошмаром для жителей Бразилии. И в марте его имя снова всплыло в новостях в связи с мистическим инцидентом. До того, как 28 июня 2021 года полиция застрелила Барбосу при попытке ареста, он жестоко убил семью из четырех человек, а затем в течении трех недель прятался в чужих домах, угрожая живущим там людям. Полиция выследила его, когда Барбоса явился к дому своей тещи. При попытке задержания он также успел ранить (по другим сведениям убить) двух полицейских. Семье Барбосы выдали его труп лишь спустя несколько недель, после того, как основное следствие по его делу завершилось. И они закопали его на кладбище города Кокалзинью-де-Гояс. И вот, когда прошло два года после смерти Барбосы, 15-летняя девочка, жительница города Кокалзинью-де-Гояс, чье имя власти Бразилии не разглашают, стала регулярно видеть сны с Барбосой.

Барбоса и его раскопанная могила

Убитый маньяк являлся девочке во снах, прося раскопать его могилу, и она сделала это

Приснившийся ей убийца утверждал, что его похоронили в могиле заживо и умолял девочку придти на кладбище и спасти его, раскопав захоронение. Почему он являлся именно этой девочке, неизвестно, бразильская пресса не только не называет ее имя, но и не указывает, имела ли она какое-то отношение к семье Барбосы или была совершенно случайным человеком. После нескольких таких снов, девочка-подросток приняла решение поехать на кладбище и откопать Барбосу, как он и просил. 15 марта 2023 года она попросила о помощи своего 21-летнего друга и он привез ее на кладбище. Там она раскопала могилу Барбосы, но что произошло после этого, до сих пор туманно. Первоначально сми сообщали, что девочка взяла из могилы череп убийцы и унесла его с собой, но потом было сообщено, что это ложь и тело Барбосы было неповреждено. Так или иначе, девочку заметили на камерах наблюдения, установленных на входе на территорию кладбища и вскоре полиция задержала ее. Указывается, что девочка даже не успела переодеться и ее одежда была испачкана в земле.

"Было совершенно ясно, что это она ограбила могилу. Преступница призналась в эксгумации тела после того, как ей приснилось, что убийца все еще жив и нуждается в ее помощи. Девушка сообщила, что ей несколько раз снились сны, в которых появлялся Лазаро и просил ее вытащить его из могилы", - рассказывает следователь Рафаэль Нерис.

Полиция допросила и друга девушки и он утверждает, что он пытался заставить ее отказаться от совершения этого поступка, говорил, что это неправильно и они не должны туда ходить, но девушка упорно настаивала на своем. По словам следователя Нериса, девушке не предъявят никаких обвинений, и теперь могила убийцы заново засыпана землей.

Автор: не указан.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:04
Вчера, 18:04 by димикПросмотров: 150Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Маньяк девочка сны могила

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Сегодня, 14:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (82|-3)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 197
Рассказываю, как на духу: мой сосед в большой компании и с собакой отправился на рыбалку. Вернее, он отправился один с собакой, в лодке. Но в том месте, где он наметил рыбачить, собралась большая компания таких же желающих порыбачить, относительно знакомых между собой, т.к. один поселок. Все вернулись. Сосед нет. Стали искать. Нашли лодку, привязанную к кустам. В ней собаку, страшно напуганную. Она, кстати, до сих пор такая. Раньше ее подзовешь, чтобы погладить и вкусняшку дать, она подбегает. А сейчас зовешь, и вкусняшку в руках держишь, но она не идет, а только прижимается к ногам соседки, жены пропавшего, и дрожит. Милиция забегала. Полиция, то бишь. Призвали к ответу всех, кто был на той рыбалке. Стало ясно, что все были пьянёхонькие, и никто не заметил, куда делся сосед. Пришли к выводу, что он, будучи в нетрезвом виде, сам навернулся с лодки в воду и утонул. Тело искали, но не нашли. Проходит недели две и снится мне сон: пропавший сосед со своего участка идет в мою сторону, хочет подойти ко мне. А я как бы понимаю, что он умер, и пытаюсь избежать контакта, ухожу в сторону от него. Так мы и ходим некоторое время по огороду: я уклоняюсь, он меня догоняет. Наконец, он догнал меня, подошел вплотную. В руках у него карта. Карта эта тех мест, где мы живем. Я узнаю ее. Он показывает мне карту, тычет пальцем в излучину одной из рек и говорит:
- Я здесь.
Мне все это активно не нравится. Что за дела? Что это покойник ко мне прицепился? (Напоминаю, что все это происходит во сне) Я изворачиваюсь и пытаюсь отойти подальше, но сосед опять догоняет меня, опять сует карту мне под нос и тычет пальцем в излучину:
- Я здесь!
Тут я завозмущалась:
- А я тут при чем? Я тебе не родня! У тебя жена есть, дети, мать вон с ума сходит... Говори им!
- Да я им говорю,- отвечает грустным голосом сосед. -Они не слышат.
Утром я рассказала об этом сне соседке. Потом мать соседа прибежала, ей тоже рассказала все, как есть. Нашли карту. Я показала, куда сосед мне пальцем тыкал. Но дело в том, что эта речка небольшая далеко от тех мест, где все были и где лодку с собакой нашли. Мать соседа нанимала лодку и ездила туда с внуками, искали тело, но не нашли.
Поэтому верю, что все так и было, как девочка рассказывает. Но все-таки какие-то непонятки тут есть. Почему бы, например, моему соседу не объяснить мне, как он оказался в десятках километров от того места, где его искали, и подробно бы не описать, где искать его тело? Поэтому, думаю, или девочка чего-то напутала, или маньяк ей чего-то недоговорил.
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.