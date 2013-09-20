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Страшно интересно

Братья Андреасян представили новые облики Кузи и Нафани

Кинокомпания братьев Андреасян представила обновленные облики анимационных персонажей серии советских мультфильмов «Домовенок Кузя» Кузи и Нафани. Об этом сообщается в Telegram-канале «Бюллетень кинопрокатчика».

Отмечается, что режиссеры планируют выпустить полнометражный проект с одноименным названием летом следующего года. В числе референсов фильма были упомянуты такие анимационные проекты, как «Гарфилд», «Приключения Паддингтона» и «Чебурашка».
Братья Андреасян представили новые облики Кузи и Нафани
Братья Андреасян представили новые облики Кузи и Нафани
Режиссером проекта выступит Виктор Лакисов, а в актерский состав фильма войдут Алика Смехова, Марк Богатырев, София Петрова и Женя Малахова. Известно, что съемки картины уже начались. В основу сюжета проекта лягут приключения Кузи и его друзей, которые отправляются на поиски волшебного сундучка, исполняющего желания, а также противостоят Бабе-Яге.

Автор: Анастасия Астахова.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - 2-11-2023, 17:32
Причина: Изменен раздел.
2-11-2023, 17:32 by димикПросмотров: 319Комментарии: 4
0

Ключевые слова: Анимация Кузя Нафаня кинокомпания

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Комментарии

#1 написал: Евангелион
Вчера, 03:02
+1
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Комментариев: 1 172
Ну не знаю...
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#2 написал: Lem538
Вчера, 12:05
0
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Комментариев: 49
А зачем? Если уж свое придумать не могут, то хоть не портили бы то, что есть. Нафаня вообще отвратный.
Зарегистрирован: 15.10.2021
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 18:03
0
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Комментариев: 2 794
Запоздали значительно с мультиком.
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#4 написал: димик
Вчера, 20:13
0
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Репутация: (23|0)
Публикаций: 637
Комментариев: 6 466
Цитата: Lem538
А зачем? Если уж свое придумать не могут, то хоть не портили бы то, что есть. Нафаня вообще отвратный.

У меня была мысль изменить заголовок и назвать публикацию: "А может не надо?".
Зарегистрирован: 20.11.2012
                     
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