Братья Андреасян представили новые облики Кузи и Нафани

Новость отредактировал Estellan - 2-11-2023, 17:32

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димик Просмотров: 319 Комментарии: 4 0 2-11-2023, 17:32 by

Кинокомпания братьев Андреасян представила обновленные облики анимационных персонажей серии советских мультфильмов «Домовенок Кузя» Кузи и Нафани. Об этом сообщается в Telegram-канале «Бюллетень кинопрокатчика».Отмечается, что режиссеры планируют выпустить полнометражный проект с одноименным названием летом следующего года. В числе референсов фильма были упомянуты такие анимационные проекты, как «Гарфилд», «Приключения Паддингтона» и «Чебурашка».Режиссером проекта выступит Виктор Лакисов, а в актерский состав фильма войдут Алика Смехова, Марк Богатырев, София Петрова и Женя Малахова. Известно, что съемки картины уже начались. В основу сюжета проекта лягут приключения Кузи и его друзей, которые отправляются на поиски волшебного сундучка, исполняющего желания, а также противостоят Бабе-Яге.Автор: Анастасия Астахова.

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