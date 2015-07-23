Страшно интересно Программа, убившая несколько человек. Цена человеческой ошибки Что есть смертельный файл? Наверняка вам на ум приходят страшные картинки, истории о видео с сообщениями об "влиянии на психику", может быть кто-то вспомнит о по-настоящему смертельной, без преувеличений.



Представляю вам Therac-25 (Терак-25): разработанный в 1982 году аппарат лучевой терапии, призванный уничтожать раковые опухоли.





Слева: терминал управления аппаратом. Справа: сам аппарат.



В общих чертах, суть лучевой терапии сводится к точечному воздействию ионизирующим излучением (простыми словами – радиацией) на злокачественные опухоли. При этом за счёт фокусирования достигается минимальный ущерб для остального, здорового тела. Therac-25 имел два режима работы: рентгеновское (поток фотонов) и электронное излучение (поток электронов).



За "фокусировку" отвечают так называемые коллиматоры. Вы можете наблюдать их работу на следующей анимации. Обратите внимание, как изменяется облучаемая площадь при изменении положения коллиматоров (на анимации – серые прямоугольники). На самом деле это не "фокусировка" в привычном понимании слова, а скорее отсекание лишнего путём задвигания створок в "окошке".





Упрощённая визуализация того, как происходит дозирование излучения.



Как вы сами видите, этот агрегат – сложное устройство, с разным механизмами и электроникой. Как и любое современное устройство со сложным поведением, это было бы просто грудой железа без программного обеспечения.



На анимации ниже вы можете наблюдать, как выглядел пользовательский интерфейс. Согласно рецепту, оператор вручную задаёт все параметры терапии. Сегодня такой внешний вид текстового интерфейса выглядит архаично, но в восьмидесятых ещё не получили должного распространения графические оболочки.





Реконструкция пользовательского интерфейса терминала Therac-25.



3 июня 1985.



Женщина в возрасте 61 года проходила курс лучевой терапии на аппарате Therac-25. Данный агрегат уже три года успешно эксплуатировался и хорошо себя зарекомендовал. Возможно, что именно поэтому лечащий врач не поверил своей пациентке, которая уверяла, что обожглась во время терапии:

— «Вы обожгли меня», сказала пациентка после прохождения процедуры. — «Это невозможно», ответил врач, уверенный в надёжности машины.

Доза поглощённой радиации измеряется единицей под названием рад. Обычная терапевтическая доза облучения составляет 200 рад. Облучение в 1 000 рад считается смертельным. Полученная же пациенткой доза радиации оцениванием примерно в 15 000 – 20 000 рад.



Врачи недоумевали, пытаясь выяснить причину сильного опухания плеча. Для этого просто не было видимых причин. Позднее женщина погибла в автокатастрофе и Therac-25 не стал прямой причиной её гибели (хотя скорая смерть была неминуемой). Но как позднее выяснилось, именно это стало первым известным случаем переоблучения на данном аппарате.



Машина всё ещё вне подозрений и продолжает применяться.



26 июля 1985.



Очередная пациента проходила уже 24-ю по счёту процедуру на данном аппарате. Ничто не предвещало неожиданностей, но в этот раз во время работы на терминале появились сообщения «No dose» и «Treatment pause» – дозиметр не обнаружил излучения, процедура не удалась.



Оператор отдаёт команду на повтор, чтобы пациент получил необходимую дозу облучения. Но ошибка повторилась суммарно пять раз, после чего персонал вызвал ремонтную бригаду. Тем временем, пациентка почувствовала ожог, затем начались боли, покраснения и опухание кожи.



11 апреля 1986.



Пациент проходил уже 9-ю процедуру на аппарате Therac-25. И в этот раз он почувствовал ожог, чего не происходило на предыдущих процедурах. Почувствовал неладное, он попытался встать со стола, но именно в этот момент излучатель снова подал дозу, из-за чего снова обжёг руку мужчине. По зловещему стечению обстоятельств, именно в тот день видео- и аудио-связь с пациентом не работала. Оператор понял что всё пошло не по плану, лишь когда пациент смог встать со стола и начал стучать в дверь.



Впоследствии пострадавший страдал болью, тошнотой, параличом левой руки и другими осложнениями. Спустя несколько месяцев, мужчина скончался из-за последствий чрезмерного радиационного облучения, которое составило более 25 000 рад (напомню, что смертельная доза составляет 1 000 рад).





Схема помещения, где происходили процедуры с использованием Therac-25.



17 января 1987.



Очередной смертельный случай передозировки. Пациенту были прописаны рентгеновские снимки и лучевая терапия. По стечению обстоятельств, после рентгеновского облучения, снимок остался под пациентом: оператор должен был снять плёнку и отрегулировать поворотный стол, но он забыл убрать снимок. Эта плёнка в дальнейшем стала вещественным доказательством, ведь именно на ней остался запечатлён след, оставшийся от чрезмерного излучения.



Пациент почувствовал жжение в груди, позже появились ожоги. В дальнейшем больной скончался от осложнений передозировки радиации.



Смертельный файл.



Что же стало причиной нештатных ситуаций? Ошибки, допущенные при разработке этого программно-аппаратного комплекса. Почему именно такая формулировка, "аппаратно-программный"? Потому что не стоит рассматривать электронику и программную часть совсем изолированно.



Предшественник этого аппарата – Therac-20 – обладал электромеханическими блокираторами, которые на уровне механики не позволили бы включить облучение при нештатной ситуации. При разработке Therac-25 активно задействовался код из предыдущей версии аппарата. Программное обеспечение состояло из более чем 20 000 инструкций, и весомая часть была заимствована из предыдущей версии.



К сожалению, в программе отсутствовали должные проверки нештатных ситуаций. Они и не требовались в предыдущей версии аппарата – ведь там срабатывали механические предохранители. Однако в Therac-25 упустили данный момент.



Трагические случаи произошли из-за того, что поворотный диск, отвечающий за режим работы машины, оказался не в том положении. Неполадки в электронике приводили к неоднозначному сигналу, который сообщает программе о положении диска. Но программа не обрабатывала такие ситуации.





Поворотный диск Therac-25, переключающий режимы: наводка (наведение светом для "прицеливания"), электронная терапия и рентгеновская терапия.



Это не единственные программные ошибки, который были найдены в ходе расследования. Среди прочих, имелись такие как:

"состояние гонки", когда программа не успевала обработать события,



деление на ноль, что приводило в неверным расчётам,



переполнение переменных.



Согласны ли вы с тем, что исходник данной программы – по-настоящему смертельный файл?



———



Источники:

- Статья о Therac-25 на английской Википедии

- Статья о Therac-25 на русской Википедии

- Статья о Therac-25 на Хабре



Новость отредактировал Estellan - 17-08-2023, 19:36 Причина: Изменен раздел. Mr.Drinkins Просмотров: 397 Комментарии: 3 +3 17-08-2023, 19:36 by Что есть смертельный файл? Наверняка вам на ум приходят страшные картинки, истории о видео с сообщениями об "влиянии на психику", может быть кто-то вспомнит о загадочных аудиозаписях и тому подобных вещах. Я же расскажу вам сегодня не про конкретный файл. В центре внимания будет программа, призванная спасать жизни. Но она оказаласьсмертельной, без преувеличений.Представляю вам Therac-25 (Терак-25): разработанный в 1982 году аппарат лучевой терапии, призванный уничтожать раковые опухоли.В общих чертах, суть лучевой терапии сводится к точечному воздействию ионизирующим излучением (простыми словами –) на злокачественные опухоли. При этом за счёт фокусирования достигается минимальный ущерб для остального, здорового тела. Therac-25 имел два режима работы: рентгеновское (поток фотонов) и электронное излучение (поток электронов).За "фокусировку" отвечают так называемые. Вы можете наблюдать их работу на следующей анимации. Обратите внимание, как изменяется облучаемая площадь при изменении положения коллиматоров (на анимации – серые прямоугольники). На самом деле это не "фокусировка" в привычном понимании слова, а скорее отсекание лишнего путём задвигания створок в "окошке".Как вы сами видите, этот агрегат – сложное устройство, с разным механизмами и электроникой. Как и любое современное устройство со сложным поведением, это было бы просто грудой железа безНа анимации ниже вы можете наблюдать, как выглядел пользовательский интерфейс. Согласно рецепту, оператор вручную задаёт все параметры терапии. Сегодня такой внешний вид текстового интерфейса выглядит архаично, но в восьмидесятых ещё не получили должного распространения графические оболочки.Женщина в возрасте 61 года проходила курс лучевой терапии на аппарате Therac-25. Данный агрегат уже три года успешно эксплуатировался и хорошо себя зарекомендовал. Возможно, что именно поэтому лечащий врач не поверил своей пациентке, которая уверяла, что обожглась во время терапии:Доза поглощённой радиации измеряется единицей под названием. Обычная терапевтическая доза облучения составляетрад. Облучение врад считается смертельным. Полученная же пациенткой доза радиации оцениванием примерно вВрачи недоумевали, пытаясь выяснить причину сильного опухания плеча. Для этого просто не было видимых причин. Позднее женщина погибла в автокатастрофе и Therac-25 не стал прямой причиной её гибели (хотя скорая смерть была неминуемой). Но как позднее выяснилось, именно это стало первым известным случаем переоблучения на данном аппарате.Машина всё ещё вне подозрений и продолжает применяться.Очередная пациента проходила ужепо счёту процедуру на данном аппарате. Ничто не предвещало неожиданностей, но в этот раз во время работы на терминале появились сообщения «No dose» и «Treatment pause» – дозиметр не обнаружил излучения, процедура не удалась.Оператор отдаёт команду на повтор, чтобы пациент получил необходимую дозу облучения. Но ошибка повторилась суммарно, после чего персонал вызвал ремонтную бригаду. Тем временем, пациентка почувствовала ожог, затем начались боли, покраснения и опухание кожи.Пациент проходил уже 9-ю процедуру на аппарате Therac-25. И в этот раз он почувствовал ожог, чего не происходило на предыдущих процедурах. Почувствовал неладное, он попытался встать со стола, но именно в этот момент излучатель снова подал дозу, из-за чего снова обжёг руку мужчине. По зловещему стечению обстоятельств, именно в тот день видео- и аудио-связь с пациентом не работала. Оператор понял что всё пошло не по плану, лишь когда пациент смог встать со стола и начал стучать в дверь.Впоследствии пострадавший страдал болью, тошнотой, параличом левой руки и другими осложнениями. Спустя несколько месяцев, мужчина скончался из-за последствий чрезмерного радиационного облучения, которое составило более(напомню, что смертельная доза составляет 1 000 рад).Очередной смертельный случай передозировки. Пациенту были прописаны рентгеновские снимки и лучевая терапия. По стечению обстоятельств, после рентгеновского облучения,: оператор должен был снять плёнку и отрегулировать поворотный стол, но он забыл убрать снимок., ведь именно на ней остался запечатлён след, оставшийся от чрезмерного излучения.Пациент почувствовал жжение в груди, позже появились ожоги. В дальнейшем больной скончался от осложнений передозировки радиации.Что же стало причиной нештатных ситуаций? Ошибки, допущенные при разработке этого программно-аппаратного комплекса. Почему именно такая формулировка, "аппаратно-программный"? Потому что не стоит рассматривать электронику и программную часть совсем изолированно.Предшественник этого аппарата – Therac-20 – обладал, которые на уровне механики не позволили бы включить облучение при нештатной ситуации. При разработке Therac-25 активно задействовался код из предыдущей версии аппарата. Программное обеспечение состояло из более чем 20 000 инструкций, и весомая часть была заимствована из предыдущей версии.К сожалению, в программе отсутствовали должные проверки нештатных ситуаций. Они и не требовались в предыдущей версии аппарата – ведь там срабатывали механические предохранители. Однако в Therac-25 упустили данный момент.Трагические случаи произошли из-за того, что поворотный диск, отвечающий за режим работы машины, оказался не в том положении. Неполадки в электронике приводили к неоднозначному сигналу, который сообщает программе о положении диска. Но программа не обрабатывала такие ситуации.Это не единственные программные ошибки, который были найдены в ходе расследования. Среди прочих, имелись такие как:Согласны ли вы с тем, что исходник данной программы – по-настоящему———Источники: Ключевые слова: Программа рак больница болезнь болезни онкология аппарат аппаратура несчастный случай несчастные случаи ошибка авторская история Другие, подобные истории: gin9sis_reb0rN.mp3

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