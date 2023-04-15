Народный Демократический Звегостан

ПРОЛОГ

Илл.1

Илл.2

Илл.3

Илл.4

Биокоммунизм – это идеология, целью которой является построение справедливого общества равных физиологически и духовно людей существующих в гармонии с естественной средой обитания и природой человека, основываясь на идеях натурализма и научного реализма.



Звегская классовая пирамида

«Человек представляет из себя ходячую биологическую радиостанцию, восприимчивую к внешним раздражителям. Деятельность коры головного мозга, так же, как и радио, имеет свой диапазон, который может быть выражен в Гц, и на которую возможно воздействовать из вне. Человеческий мозг наиболее уязвим к аудиовизуальным раздражителям, способные вызвать в нем всевозможные реакции организма: рвоту, головокружение, спазмы и.т.д. Мысль можно интерпретировать как электрическим импульс, которыв, в свою очередь, может быть превращен в радиоволну и передан по эфиру. Представьте, что я могу таким образом вложить в голову великому количеству людей любую идею»

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

Алла Борисовна Просмотров: 82 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:40 by

В 1981 году директор Института Кибернетики АН УССР Виктор Глушков, который занимался разработкой и внедрением в СССР систем, методов и математических моделей для прогнозирования и планирования, положил на стол Леониду Брежневу служебную записку. В ней говорилось о том, что, согласно прогнозам, основанным на рассчетах и экспертных опросах, человечество рано или поздно будет находится на грани вымирания по причине крупной техногенной или ядерной катастрофы. Глушков рекомендовал Советскому правительству инициировать подготовку плана на случай ядерного Апокалипсиса по эвакуации оставшихся выживших, прогнозирование последствий потенциальной катастрофы для формирования нового экономического плана по организации народного хозяйства в условиях критически ограниченных ресурсов для дальнейшего выживания и возрождения человечества.В апреле 1986 году на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в Европе ядерная катастрофа: тысячи квадратных километров почвы стали непригодны для жизни на многие столетия, а человечество впервые задумалось о вероятности гибели Земли по вине людей. Примерно в это же время Политбюро и Михаил Горбачев вспоминают о предупреждении Глушкова, и приходят к выводу, что ядерная катастрофа — неизбежна, по причине человеческого фактора. Для того, чтобы максимально засекретить подготовку СССР к постапокалипсису, было создано тайное 17-е Управление КГБ СССР (оно же "Химическая и ядерная безопасность"). К деятельности данного Управления были привлечены специалисты из разных сфер: прогнозированию событий, кибернетики, математики, а также психологи, лингвисты, аналитики, архитекторы, и другие. Они действовали на базе засекреченного НИИ №43 в Казахстане. Изначально 17-е Управление занималась исключительно разработкой плана по восстановлению советской государственности в условиях экологической и ядерной катастроф, однако уже к сентябрю 86-го года в сферу интересов КГБ также попали научные исследования по парапсихологии и биофизике, которые Кремль активно спонсировал в те годы: были привлечены специалисты из Ленинградского Института Мозга, Нижегородской лаборатории радиосвязи им. В.И. Ленина, Киевского института теоретической физики и другие.17-е Управление просуществовало недолго — предположительно до 88-го года. Плодом труда коллектива именитых ученых в своих областях стал целый комплекс методологических и практических инструкций по возобновлению жизни на Земле в случае полного уничтожения нынешней цивилизации, и возвращение к технологическому уровню 1980 года в течении 150 лет. Ученые пришли к выводу, что жизнь на поверхности Земли будет невозможна первые несколько сотен лет, поэтому вся основная жизнедеятельность должна быть сосредоточена под Землей в системе бункеров, каждый из которых будет представлять из себя автономную в хозяйственном и административном плане единицу, однако связанной товарными и политическими связами с тысячи таких же бункеров по всей территории бывшего СССР, таким образом, образуя конфедерацию бункеров, именнуемых "коммунами". По словам очевидцев, данный План, именуемый также документом, состоял из несколька десятков томов и тысяч страниц текста, графиком, схем и чертежей. В частности, был разработан типовой проект бункера, рассчитанный на 125 человек с возможностью расширения; для каждой коммуны был разработан отдельный "хозплан" на каждый год после ядерной катастрофы, вплоть до 150 лет. Каждый план рассчитывает необходимое количество припасов и ресурсов необходимых для выживания вплоть до количества калорий на каждого человека. Интересным также является блок, в котором описаны техники развития у человека способностей к телепатии и экстрасенсорике, которые дают человеку возможность передачи мыслей на расстояние (что является одним из основных критериев для выживания в условиях отсутствия радио) и самостоятельного залечивания ран, так называемой психосоматической регенерации.План был, однако, отвергнут, а все исследования по данной тематике запрещены. Одной из вероятных причин, скорее всего, стало ключевое предложение т.н. "научной комиссии" по общественному устройству Нового Советского общества. Ученые пришли к выводу, что на первых этапах ресурсов будет так мало, что их невозможно будет распределить поровну на всех и, тем самым, обеспечить выживание всех людей. Однако, каждый выживший советский гражданин должен и обязан трудится на благо Родины и всего Человечества чтобы обеспечить достойную жизнь потомству. Поэтому они предложили поделить выживших на 4 класса.1. Класс I — идеологически благонадежные члены Партии, высокопоставленные функционеры, с безупречным здоровьем, физическими и интеллектуальными показателями, от которых будет зависить существование человества.2. Класс II — члены Партии, узкие специалисты полезных профессий, врачи, ученые, солдаты, милиционеры и сотрудники юстиции3. Класс III — кандидаты в члены Партии, рабоче-крестьянский класс, выполнящие работу по хозяйственному обеспечению коммуны, идеологически нейтральные4. Класс IV — идеологически неблагонадежные, больные, преступники, люмпены, выполняющие опасные для жизни работыТаким образом, предполагалось, что самые слабые и уязвленные должны будут обеспечивать самых сильных и здоровых, от которых будет зависеть возрождения человечества, что фактически противоречит главной идее коммунизма о всеобщем равенстве. Проект закрыт, а многие специалисты по парапсихологии, такие как Л. Виленская и А.Ю. Савин, были задействованы в новом проекте (смотри в/ч 10003 ________________________________________________________________________________________________________________Деятельность неких таинственных «звегов», которые со стороны выглядят как субкультура чокнутых коммунистов-армагеддонщиков, носящих костюмы химбезопасности, меня привлекла еще в 2010-х годах: тогда на тематических форумах в Интернете можно было встретить разрозненные следы их активности: посты на тему телепатии, кровожадные призывы к установлению рабовладельческого строя, DIY-инструкции по теме «как обустроить бункер» и.т.д. Однако особый интерес также представлял медиаконтент, генерируемых данной интернет-группировкой:— название группировки, руководимой неким Дмитрием Моргуловым (вероятнее всего, псевдоним). Звегостан позиционирует себя как государственное образование, под контролем которого окажется территория России после Ядерной войны, наступление которой звеги считают лишь свершившимся фактом, отсроченным во времени.Моргулов — автор идеологии под названием Биокоммунизм, которую он определяет следующим образом:Его взгляды основываются на том, что в человеке изначально заложено стремление к самоуничтожение, которое проявляется в свободолюбии, тяге к чувствам, искусству и успеху. Он считает, что любые проявляение индивидуальности должны быть запрещены, а способность к репродукции должна стать привелегией, доступной лишь высшим «классам».Таинственным лидером всех биокоммунистов-звегов является некий Товарищ 1 — легендарная личность, обладающая черезвычайно высоким интеллектом, который сумел развить в себе экстрсенсорные способности через психо-оккультные практики, предположительно разработанные в 17-м Управлении КГБ. Вполне вероятно, что Товарищ 1 — собирательный образ, не существовавший в реальности.Звеги считают, что искусство провоцирует в человеке порочные устремления к самоуничтожению, поэтому активно создают «антиискусство» — контент омерзительного содержания (видео, музыка, изображения), своеобразно влияющие на восприятие человеком окружающей реальности. Он также считает, что его "файлы" должны подавлять в человеке сексуальность, чувство прекрасного, мотивацию и вызывать депрессию и тревогу.Моргулов, также известный в Партии Звегов как Товарищ 2, утверждал, что получил знания от одного военного пенсионера, с которым познакомился на митинге популярной в 00-х организации «КОБ», якобы последний принимал непосредственное участие в деятельности того самого 17-го Управления.Среди своих партийцев он распространяет библиографию советской научной литературы, посвященной тематике внушения, телепатии и психобиофизике якобы составленной ЦРУ. Большой части книг и статей из данного списка, однако, нет в открытом доступе до сих пор:Что касательно языка: По утверждению самих звегов, Звегский язык был разработан в 17-м Управлении КГБ СССР группой лингвистов-ученых МГИМО в 1987 году. Звегский -- плановый язык, новояз; койне, вобравшее в себя черты тюркских и моноголо-бурятских языков, распространных на Востоке России, с сильно упрощенной грамматикой . Изначально данный язык предназначался для коммун, находящихся за Уралом и предназначался для межнационального регионального общения (в случае, если будет существовать риск вытеснения русского и замещения его одним из региональных языков). Само определения слова Звег неизвестно. Тем не менее, сами они утверждают, что их новояз имеет настолько простую и логическую грамматику, что выучить его можно за 4 недели.Их влияние на организм человека и восприятия им реальности до сих пор не изучены. Достаточно лишь того, что основное предназначение звегского антиискусства -- навредить человеку. Вы несете полную ответственность за распространение файлов звегов и последствия.

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