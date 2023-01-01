Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Загадка самой таинственной мумии

Появившаяся на свет в декабре 1918 г. Розалия Ломбардо прожила всего два года и умерла от воспаления лёгких за неделю до своего второго дня рождения. Знаменитость девочка обрела после бальзамирования, ставшего одним из завершающих в истории Палермских катакомб капуцинов. Её убитый горем отец решил уберечь тельце дочурки от тления и обратился к лучшему специалисту того времени Альфредо Салаффии. Тот согласился и ввёл в артерии и вены Розалии специальный состав из формалина, хлора, спирта, салициловой кислоты, глицерина и цинка, чем уберёг её кровеносную систему от разложения. По завершению процедуры мумифицированное тело поместили в стеклянный гробик и оставили в маленькой Палермской церквушке на деревянном постаменте.

Феноменально то, что за сотню лет мумия Розалии сохранилась настолько хорошо, что кажется, будто девочка просто спит. Сицилийцы её так и называют - «спящая красавица». В целостности остались и мягкие телесные ткани, и светлые волосы, и реснички, и естественный оттенок кожи, и даже глазные яблоки небесного цвета. Причём бальзамирующий состав не объясняет этого чуда. Подробные записи разработанного Салаффией способа бальзамирования были открыты и досконально изучены.

Учёные постоянно наблюдают за телом сицилийской девочки и сумели зафиксировать посылаемые её мозгом слабые электрические импульсы длительностью 33 и 12 секунд, характерные для живого, но никак не мёртвого организма, хотя факт смерти подтверждён.

Творящиеся чудеса
Служители церкви рассказывают, что возле комнаты с гробом Розалии часто творятся необъяснимые вещи. Например, ни с того ни с сего теряется ключ от закрывающей вход решётки, а от мумии исходит запах лаванды. Посетители утверждают, что видели, как веки девочки приоткрываются и дрожат, а некоторые даже улавливали слабые вздохи Розалии. Приоткрытие век было многократно запечатлено на видеосъёмке. Церковный смотритель несколько десятков лет назад увидевший, как у девочки открылись глаза, сошёл с ума, а уборщики после этого случая отказались работать в помещении покойной.

Специалисты объясняют это «чудо» оптической иллюзией, которую создаёт падающий на лицо девочки в разное время и под разным углом свет. А так как веки «спящей красавицы» всегда были не плотно закрытыми и возникает ощущение распахивающихся и прикрывающихся глаз. Растворённый в эфире и нанесённый на лицо малышки парафин под солнечными лучами просто производит эффект того, что девочка смотрит на лицезреющего её.

Как бы то ни было, но загадка этой самой живой мумии в мире заставляет съезжаться в сицилийскую церковь толпы туристов со всего света для того, чтобы посмотреть на завёрнутую в коричневый саван девочку с жёлтым бантом на головке. Феномен Розалии Ломбардо до сих пор продолжает оставаться тайной – что на самом деле позволяет телу маленькой девочки оставаться практически таким же, как в день смерти и выглядеть в десятки раз лучше, чем все остальные забальзамированные тела катакомб?

Загадка самой таинственной мумии

Автор - Zb8.
Источник.

Вчера, 09:41 by максик83Просмотров: 116Комментарии: 0
+3

Ключевые слова: Девочка мумия бальзамирование церковь катакомбы

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.