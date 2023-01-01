Загадка самой таинственной мумии

максик83 Просмотров: 116 Комментарии: 0 +3 Вчера, 09:41 by

Появившаяся на свет в декабре 1918 г. Розалия Ломбардо прожила всего два года и умерла от воспаления лёгких за неделю до своего второго дня рождения. Знаменитость девочка обрела после бальзамирования, ставшего одним из завершающих в истории Палермских катакомб капуцинов. Её убитый горем отец решил уберечь тельце дочурки от тления и обратился к лучшему специалисту того времени Альфредо Салаффии. Тот согласился и ввёл в артерии и вены Розалии специальный состав из формалина, хлора, спирта, салициловой кислоты, глицерина и цинка, чем уберёг её кровеносную систему от разложения. По завершению процедуры мумифицированное тело поместили в стеклянный гробик и оставили в маленькой Палермской церквушке на деревянном постаменте.Феноменально то, что за сотню лет мумия Розалии сохранилась настолько хорошо, что кажется, будто девочка просто спит. Сицилийцы её так и называют - «спящая красавица». В целостности остались и мягкие телесные ткани, и светлые волосы, и реснички, и естественный оттенок кожи, и даже глазные яблоки небесного цвета. Причём бальзамирующий состав не объясняет этого чуда. Подробные записи разработанного Салаффией способа бальзамирования были открыты и досконально изучены.Учёные постоянно наблюдают за телом сицилийской девочки и сумели зафиксировать посылаемые её мозгом слабые электрические импульсы длительностью 33 и 12 секунд, характерные для живого, но никак не мёртвого организма, хотя факт смерти подтверждён.Творящиеся чудесаСлужители церкви рассказывают, что возле комнаты с гробом Розалии часто творятся необъяснимые вещи. Например, ни с того ни с сего теряется ключ от закрывающей вход решётки, а от мумии исходит запах лаванды. Посетители утверждают, что видели, как веки девочки приоткрываются и дрожат, а некоторые даже улавливали слабые вздохи Розалии. Приоткрытие век было многократно запечатлено на видеосъёмке. Церковный смотритель несколько десятков лет назад увидевший, как у девочки открылись глаза, сошёл с ума, а уборщики после этого случая отказались работать в помещении покойной.Специалисты объясняют это «чудо» оптической иллюзией, которую создаёт падающий на лицо девочки в разное время и под разным углом свет. А так как веки «спящей красавицы» всегда были не плотно закрытыми и возникает ощущение распахивающихся и прикрывающихся глаз. Растворённый в эфире и нанесённый на лицо малышки парафин под солнечными лучами просто производит эффект того, что девочка смотрит на лицезреющего её.Как бы то ни было, но загадка этой самой живой мумии в мире заставляет съезжаться в сицилийскую церковь толпы туристов со всего света для того, чтобы посмотреть на завёрнутую в коричневый саван девочку с жёлтым бантом на головке. Феномен Розалии Ломбардо до сих пор продолжает оставаться тайной – что на самом деле позволяет телу маленькой девочки оставаться практически таким же, как в день смерти и выглядеть в десятки раз лучше, чем все остальные забальзамированные тела катакомб?Автор - Zb8.

Ключевые слова: Девочка мумия бальзамирование церковь катакомбы

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