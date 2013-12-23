20 жутких случаев, которые произошли с работниками морга и похоронного бюро

Estellan Просмотров: 208 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 05:02 by

1. «Знаете, как в фильмах патологоанатом или работник похоронного бюро перекусывает за работой и кладет свой бутерброд на мертвеца? Никто бы ни за что не сделал это в реальной жизни, верно? Конечно же нет. В моем случае это была тарелка с хлопьями». -ITeechYoKidsArt2. «Однажды я помогал со вскрытием женщины, чье тело обнаружили лишь через несколько недель, и ее успели пожевать кошки». -riphitter3. «Вы не чувствовали настоящей вони, если вам не довелось застать, как мертвец пускает газы». -TheGarp4. «Я механик-холодильщик, наша компания заключила контракт с похоронным бюро, которое занималось сразу всем (хранение, бальзамирование, кремация и т. д.). Одним из моих первых ремонтов была замена вышедшего из строя двигателя в их основной холодильной камере для тел. Это определенно странное чувство — быть единственным живым человеком в ящике со льдом, содержащем 25 трупов». -TomaszRS5. «В детстве мой лучший друг жил над похоронным бюро, принадлежавшим его семье. Мы играли в прятки в гробах, пока однажды один из «пустых» гробов оказался вовсе не пустым, потому что им только что пришла «доставка» из другого похоронного бюро». -slytherinprolly6. «Моя жена работает в морге. С ней происходило много всего странного, а этот случай скорее смешной, чем жуткий, но однажды она пыталась развернуть окоченевшее бедро умершего, полностью вытянув его ногу вверх. Хватка соскользнула, нога упала и пятка ударила ее прямо по лицу, оставив ей фингал под глазом». -iamblankenstein7. «Меня каждый раз пугают личинки, выползающие из отверстий». -bemi_san8. «У меня в детстве был приятель, чьего отца взяли на работу в морге — он должен был мыть волосы умершим. В первый раз, когда его оставили работать без присмотра, он подкатил тело под кран и включил воду. Тут же последовал визг и крик «ХОЛОДНО!». Он выбежал из этого подвала как угорелый. Его начальник стоял у двери и ржал до упаду, пока его напарник выползал из-под каталки». -Broad-Blood-93869. «Я директор похоронного бюро. Около 15 лет назад к нам обратилась дама, чей муж погиб в ужасной аварии на мотоцикле. Когда она пришла, чтобы договориться о похоронах, она упомянула, что хочет забрать его кожаную куртку. Люди часто хотят забрать личные вещи умершего, однако в этом случае куртка была вся разорвана, пропитана кровью, и из нее торчали фрагменты костей. Патологоанатом обычно возвращает личные вещи в запечатанном пакете. Как только этой даме отдали пакет, она тут же открыла его и надела куртку. Вонь была ужасной. Я искренне надеюсь, что сейчас с ней все в порядке». -sttgal10. «Похоронное бюро, в котором я работал, предпочитало бальзамировать умерших как можно скорее. Я бальзамировал человека, который был мертв всего полчаса-час. Он был еще теплым, и окоченение еще не наступило. Прежде чем начать, я около минуты просто держал его за руку». -Abisnailyo11. «Один из внуков умершей инсценировал истерику у ее гроба. В процессе он украл все ее украшения. Это быстро заметили, и завязалась крупная потасовка. Драгоценности вернули на место. Две недели спустя к нам попадает уже внук, которого нужно подготовить и похоронить. Чертовски жутко». -tossaway7870112. «Иногда у свежих трупов трясутся конечности». -alien-eggs13. «Иногда, когда люди умирают, и мы переворачиваем их, чтобы омыть и одеть, у них все еще есть воздух в легких, и они издают «вздохи» при движении. Я перепугался до усрачки, когда первый раз с этим столкнулся». -Kvoller14. «Однажды поздно ночью мне пришлось поехать в похоронное бюро, чтобы подготовить кое-что для моего менеджера, чтобы она могла забрать тело, поскольку это был ее друг, и она хотела сделать все быстро. Моя жена поехала со мной на машине, и я направился в подвал, пока жена ждала наверху. Подвал состоит из двух частей. Одна новее, а старая секция (которую мы прозвали катакомбами) — это место, где мы хранили гробы, припасы и т. д. Я готовил запасные носилки, проверял наличие перчаток и других припасов, когда услышал, как меня зовут, но звук шел из катакомб. Это был глубокий голос, от которого мои волосы встали дыбом. Причем я только что был в катакомбах, отчего происходящее казалось еще более жутким. Это была не моя жена, и мы ушли до прихода моего менеджера, так что там никого не было. Не знаю, что это было, но это определенно меня напугало». -Crucifix123315. «Я несколько лет работал в морге. У нас есть специальные методы, как удержать рот умершего закрытым, пока близкие прощаются с ним — иначе, из-за угла наклона головы и шеи, он был бы широко открыт. И однажды во время такого прощания устройство вышло из строя, и рот этого покойного джентльмена буквально раскрылся. Ведущего бальзамировщика не было на месте, поэтому я сделал все, что мог. Вывел семью из комнаты и заклеил рот суперклеем, но у усопшего не было зубов, и на одних только губах суперклей определенно не работал. Выглядело так, будто он пытается закричать. Мне пришлось позвонить в другой морг в городе, и тот бальзамировщик использовал гигантскую иглу и нить, чтобы зашить умершему рот от подбородка до нёба». -Maelja16. «Однажды я доставил пиццу в крематорий. Чувак поставил пиццу на картонный гроб, чтобы достать деньги, и я не мог оторвать взгляд от этой коробки на конвейере, ведущем в камеру крематория. Я сказал: «Неуважительно как-то, нет?» Чувак повернулся и просто сказал: «А, за него не волнуйтесь, он не против». -MatthewLeStar17. «Я некоторое время работал в похоронном бюро. Еще в самом начале, спустя примерно месяц, мне выпало работать в праздничные выходные. Работали только перевозчики и я. Они пришли, доставили тело и сразу же ушли. Я думал, что они все еще там, и хотел кое-что спросить. Я вошел в помещение для бальзамирования, и когда я открыл дверь, этот чувак СИДЕЛ НА КАТАЛКЕ и смотрел прямо на меня, и я буквально намочил штаны от испуга. Оказывается, тело привезли из районной больницы. Этот парень скончался, находясь в полусидячем положении, и наступило трупное окоченение». -nachosquid18. «Самый жуткий случай произошел, когда я находился один в морге в 4 утра. Я использовал лифт, чтобы поднять тело на полку. Труп был примерно на уровне моих глаз, когда вдруг резко отключился свет. Наступила кромешная тьма. Я не мог даже свою руку перед самым лицом разглядеть, все вентиляторы отключились, поэтому все, что я мог слышать, это шуршание мешков для трупов. И тут я начал слышать бестелесные голоса. Я не мог разобрать, что они говорили или откуда исходили. Свет врубился через несколько мгновений, и я продолжил работу. (Оказывается, эти голоса были просто автоматическим сообщением «Электроэнергия отключена, переключение на питание от генератора». Ха-ха). -Swazz_bass19. «До ковида я работал в похоронном бюро, руководство в котором было откровенно так себе. Я был ассистентом на похоронах, и с одним из бальзамировщиков было очень трудно сработаться. Ее звали Эй Джей. Примерно за 4 дня до этой истории к Эй Джей попало тело мужчины, который умер от септицемии. Его должны были кремировать, поскольку тело уже было в плохом состоянии на момент смерти. Итак, Эй Джей пришла в голову блестящая идея оставить этого джентльмена на каталке на четыре дня без охлаждения, раз уж его все равно кремируют. Конечно же, мне поручили перевезти его в крематорий вместе с Эй Джей. Мы вошли в комнату для бальзамирования и обнаружили, что покойный раздулся, и из его мочевого катетера на пол вытекала серая жижа. Если бы у чумы был запах, то это была бы эта жидкость. Она пахла как предупреждение для примитивной ящерной части моего мозга. Описать эту жидкость как дурно пахнущую — ничего не сказать. Эту жидкость можно было почувствовать и ощутить в воздухе. Эй Джей и я надели наше снаряжение, и, к счастью, поскольку она уже положила его на каталку, нам не пришлось особо напрягаться для перемещения тела. К сожалению, каталка была относительно старой, и одно из колес приходилось разблокировать вручную руками, так как ножная педаль была слишком ржавой. Эй Джей сказала мне разблокировать колесо, и я осторожно наклонился и сделал это. И тут ей пришла в голову блестящая идея в шутку сильно встряхнуть каталку, из-за чего серая жижа потекла через край прямо мне на макушку, проникнув под мою защиту для глаз и маску. Я закрыл рот и глаза, чтобы стекающая по ним жидкость не попала внутрь, и спокойно прошел в туалет для сотрудников в каком-то онемевшем состоянии шока. Когда владельцы похоронного бюро заметили мой видок, меня отправили домой с оплатой оставшейся части дня». -solitarytrees220. «Мой брат работал в морге. Однажды он рассказал мне историю, как однажды он находился в одной части здания (похоронное бюро) и вдруг услышал приглушенный крик. Он подошел к парадным дверям, чтобы посмотреть, нет ли там кого, кто зовет на помощь, но никого не увидел. Он пожал плечами и вернулся к работе... а потом снова его услышал. Он сказал, что это было похоже на крики двух мужчин и женщины. Он огляделся, но не смог найти источник звука... затем он проверил комнату для подготовки тел, где услышал те же крики сразу же за дверью... внутри на столах лежали двое мужчин и одна женщина. Это определенно самый жуткий случай в его жизни (или, по крайней мере, из тех, что он мне рассказывал)». -warmteamugАвторы разные.

Ключевые слова: Морг работа мертвецы происшествия

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