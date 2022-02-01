NUL.CON

Новость отредактировал Core - Сегодня, 12:59

Причина: Стилистика и лексика автора сохранены.

NordmanPro Просмотров: 72 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:57 by

NUL.CON - паранормальный файл, распространявшийся в интернете (до этого в FidoNet) в 1987 году.ИсторияПожалуй, файл NUL.CON по праву может считаться одним из первых «паранормальных» файлов, появившийся не только за долго до возникновения жанра сетевых легенд, но и за долго до распространения сети Интернет.Несправедливо забытый на долгие годы забвения, он по воле злого рока или чистой случайности возрождается на просторах глобальной сети вновь и вновь, обрастая новыми ужасающими подробностями.Однако сама история этого файла далеко не простая выдумка и в ее основе лежат вполне реальные, при этом не менее ужасающие факты...Впервые мир узнал о существовании файла NUL.CON в 1987, когда он появился в одной из зарубежных сетей FidoNet. В отличие от многих других историй про необычные файлы, его создатель известен — им являлся австралийский хакер (в те далекие времена этот термин означал несколько иное, чем сегодня), сотрудник крупной астрономической лаборатории, некто Josh J. Будучи программистом и имея доступ с рабочего места к сети, Josh J. периодически выкладывал в нее свои программы, исходники и статьи. Помимо увлечения программированием и математикой, Josh увлекался черной магией и эзотерикой.Однажды он выложил в сеть небольшой архив содержащий файлы NUL.CON в доказательство того, что ему удалось обойти запрет системы на создание файла с таким именем, однако, по мимо этого, Josh приложил к архиву сообщение о том, что файл содержит в себе «вирус», но уничтожающий не компьютерную технику, а разум пользователей. По словам автора добился он этого при помощи совмещения программирования и древних чернокнижных обрядов...Естественно, большинство лиц, ведущих переписку с ним и получивших архив с сообщением, отнеслись к этому факту скептически, тем более, что подобное электронное творчество было характерно для этого человека.Но очень скоро большинство людей, получивших от Josh'а файл, убедилось в его деструктивном действии, вызванном далеко не только различными систематическими ошибками ДОСа, возникающими при попытке извлечь этот файл, но и странным влиянием на самих пользователей. Очень многие из них стали жаловаться на плохое самочувствие, усталость, головокружение, галлюцинации и неспособность работать.Так как эти люди относились к скептически настроенному научному сообществу, то во всем была обвинена массовая истерия. Тем более, что сам Josh распространил в FidoNet открытое письмо, о том, что этот файл является всего лишь простой безобидной шуткой.13 мая 1987 года после нескольких недель «симптомов истерии» умер Артур Миллер (причина смерти точно не известна, диагноз так и не был поставлен), д-р мат. наук, довольно известный в сети тех лет человек, который один из первых скачал этот файл. Затем скончалась еще одна женщина, также получившая письмо от Josh'a. И хотя никаких обвинений самому автору злополучного файла предъявлено не было (магию к делу не пришьешь, а файл был признан полностью безобидным с точки зрения науки), в сети стали распространятся негативные слухи о нем.После этого Josh перестал выходить в сеть и прекратил всяческое общение. В 1989 году он был зверски убит на пороге собственного дома — убийца (так и не был найден) отрубил ему катаной голову. Естественно, полиция не рассматривала вариант мести пострадавших от файла NUL.CON. Но истинные мотивы убийства до сих пор не известны...После этих событий файл был предан забвению на 11 лет (а по факту и того более). В следующий раз он появился уже в сети Интернет в 1999 году.В преддверии «миллениума» на одном популярном ресурсе тех лет появилось сообщение от пользователя под ником DeadSanta (пер. - мертвый Санта), в котором говорилось: «Конец света наступил! Компьютеры убьют всех вас!» К своему сообщению пользователь приложил архив nul.con.zip, в котором содержался файл NUL.CON. Как выяснилось позже, под этим ником скрывался некий Альберт Б., психопат из штата Вирджиния, США, который застрелился практически сразу после размещения этого сообщения.И опять среди скачавших файл поползли слухи о негативном его действии на пользователем. Симптомы были схожие... Но достоверных данных о смертельных исходах нет.За час до наступления 2008 года файл вновь появился в сети в архиве NULARIS.RAR (известны и иные наименования архива). Выложил его неизвестный пользователь. К файлу прилагалась краткая история об Альберте Б. и фактически представляла первую криппи историю об этом файле.И вновь поползли слухи по сети о странном влиянии файла...ИсследованиеОригинальный файл NUL.CON от 1987 года, по вполне понятным причинам (прошло не менее 25 лет) найти не удалось. Однако после тщательных поисков удалось обнаружить копию файла NULARIS.RAR.Это обычный архив .rar размером 2,41 КБ, защищенный от редактирования и содержащий текстовый файл с именем NUL.CON. Никаких паранормальных свойств сам архив не проявляет.Файл NUL.CON представляет собой текстовый файл, содержащий в себе очень загадочный текст, более всего похожий на исходный код на языке низкоуровневого программирования, но не соответствующий по синтаксису ни одному известному компилятору. Размер файла 1,29 КБ. Дата создания 1 ‎января ‎1999 ‎г., ‏‎00:00:00.Сам файл, будучи извлеченный из архива (в случае успешной операции), иногда в определенном смысле подчиняется большинству Констант особых файлов. Обладая запрещенным в ОС Windows именем NUL файл в системах младше Win7 вызывает при извлечении различные сбои, в случае, если сам файл удается извлечь, то ни открыть, ни отредактировать или удалить его обычным способом уже не удастся. В некоторых случаях (порядка 16%) не помогают даже специальные утилиты.В Win7 и старше файл извлекается с именем NUL_CON_, что является проявлением стандартной функции защиты от файлов с запрещенными именами. Однако в редких случаях (4%) и в этих версиях ОС файл может вызвать различные сбои.В общем случае нахождение такого файла в пространстве имен файлов в ОС Windows может вызвать различные сложно прогнозируемые ошибки и сбои (обычно несущественные). В MS DOS подобный файл может вызвать фатальную ошибку!Код, содержащийся в файле, для всех существующих ныне систем является безопасным, так как просто не может быть исполнен и скомпилирован. Однако сам по себе он заслуживает отдельного исследования.По мнению ряда специалистов в области программирования (включая научного сотрудника МИРЭА), данный код подчиняется логике языков низкоуровневого программирования на подобии языка Ассемблера. Однако ни сам язык программирования, на котором составлен код, ни компилятор — не известны. Назначение кода остается загадкой.Тщательное исследование самой истории подтвердило факт убийства в 1989 году Josh J. Он действительно был убит описываемым в легенде способом, однако по прошествии стольких лет подтвердить авторство этого человека над обнаруженным файлом (тем более, что исследователи не уверены в идентичности оригинального файла от 1987 года и обнаруженного с датой создания 1999 год) не представляется возможным. Но факт, Josh J. действительно увлекался программированием и черной магией (остались некоторые свидетельства — его электронные письма).История с Альбертом Б., произошедшая перед непосредственном наступлением 2000-го года также нашла свое подтверждение. Однако сам факт размещения им именного этого файла — не подтвердился. В архиве мог быть и совсем иной файл (не хватает данных).Первоисточник распространения файла в 2008 году обнаружен не был.ВыводФайл безусловно оказывает влияние на старые операционные системы компьютеров, вызывая различные сбои; он действительно в некоторых случаях подчиняется большинству Констант особых файлов; однако по факту не представляет опасности для пользователей и современных компьютеров.Тем не менее существуют факты, невольно свидетельствующие в пользу некого «проклятия», однако легко могущие быть объяснены простым совпадением.Так, большинство исследователей файла и его кода одновременно заболели схожими ОРЗ, при этом они общались между собой только через сеть, будучи в разных странах и их регионах. К слову сказать, все выздоровели без последствий.Без вести пропал человек, занимающийся анализом кода, содержащимся в файле. Но никаких фактов, связывающих его пропажу с исследовательской работой, нет! К сведению, занимался он исследованием не только этого файла.Довольно известный экстрасенс и нумеролог высказал мнение, что файл содержит в себе числовые коды, резко негативно влияющие на человека. Но это не является фактом объективного реализма!Исследование кода, содержащегося в файле, продолжается...

Ключевые слова: Файл программирование архив загадочные смерти

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