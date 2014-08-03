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Страшно интересно / Истории из жизни

Культ Каменных черепов. Наши дни

Всё-таки странно мы живём: вокруг нас объективный мир, который мы отрицаем и заменяем своими выдумками. Вот, казалось бы, всем известно, что срок годности человека ограничен и рано или поздно наступает следующий виток, когда наша бестелесная субстанция отправляется на скамейку для отдыхающих. Но - нет, мы кривим личики, при этом не забывая разрисовывать себя под ужасных монстров Хеловина. А ведь кроме этого кельтского праздника "Победа ада", есть множество других, по своему красивых и очень душевных мероприятий. Например, у православных христиан - это Родительский день. А вот у народов Латинской Америки - Dia de Muertos - "День мёртвых".

Культ Каменных черепов. Наши дни

И, нет, это не ведьмовской шабаш. Это, скорее, сродни Родительскому дню у православных. То есть, день памяти по усопшим. Собственно, праздник Dia de Muertos мне импонирует куда больше, чем ужасы Хеловина, поскольку символизирует единство всего нашего бытия: мира умерших, настоящее живых, и верхний мир будущего.

Кстати, знаете ли вы, что обычный человеческий череп почитается не только как символ Смерти, но и как Сосуд Жизни? Ну, или Вместилище. Можете считать, как угодно.

Само собой, индустрия не может пройти мимо. И, например, камнерезные мастерские рады предложить свою продукцию в форме именно этой части тела. Скажете "ужасно"? Ну, как сказать. Как ни крути, а с точки зрения геометрии, механики, эстетики и геологии - получаются вполне себе симпатичные предметы, а вот покупать их или нет - каждый решает сам. Со своей стороны лишь отмечу, что, вроде бы, вот они - обычные минералы, обычные камни, добытые из земли и им просто придана соответствующая форма. Но, почему-то, часть фигур продирает, аж до мурашек по загривку, а к остальным же я остался совершенно равнодушен.

Впрочем, покажу я вам малую толику скульптур, которые мне любезно показали в камнерезных мастерских. Разумеется, добавлю описания и собственные мысли, а вы уж пишите в комментариях, как именно вам понравилась выставка черепов? Или, может, вообще не впечатлила. Идёт?

Культ Каменных черепов. Наши дни

Как видите, это выточено из минерала с названием Халцедон. Халцедон - родственник кварца и образуется вместе с ним в вулканических породах при наличии геотермальных водных источников. Чем горячее, тем красивее камень. Не пытайтесь найти перевод названия с древнегреческого. Его не существует. А назван камень был так, потому что впервые был открыт в небольшом городке Халкидоне, что располагался в Малой Азии. Отмечу, что Халкидон и ныне здравствует в современном мире, хотя и превратился в "район-в-районе". То есть стал районом городского района в городе Стамбуле. Вот такая занятная метаморфоза.

На мой взгляд, следующий череп просто впитал в себя энергетику земли и того месторождения, где он сформировался. Флюорит - минерал сам по себе прозрачный. Но нам известен именно с различными окрасами. И окрашивает его, как ни странно, тоже энергия. Только радиационная. Например, зелёный шлейф, протянувшийся по черепу, образован вкраплениями редкоземельного минерала - Самария.

Культ Каменных черепов. Наши дни

Своё название этот минерал получил от отца минералогии - Григория Агриколы. Он назвал его "флюорит" от латинского "флюре-" - что означает "течь" и окончания "-ит", что означает "камень", то есть - "текучий камень". Название получил из-за своей легкоплавкости - всего-то надо нагреть до 1360 градусов.

Культ Каменных черепов. Наши дни

А знаете, есть такой любопытный минерал, который индейцы прозвали "Золотом дураков". За свой блеск и внешний вид, очень похожий на золотые россыпи. Вот только золота в этом минерале нет ни грамма - одна сплошная сера и железо. Но... сера и железо - не правда ли, очень символичное сочетание металлов, тех самых, из которых выстланы ландшафты Подземного мира? Признаться, мои ладони вспотели, когда черепа из перуанского пирита вспыхнули золотыми искрами.

Культ Каменных черепов. Наши дни

Культ Каменных черепов. Наши дни

Культ Каменных черепов. Наши дни

Культ Каменных черепов. Наши дни

Культ Каменных черепов. Наши дни

Культ Каменных черепов. Наши дни

Черепа из амазонита, яшмы, агата - реально, они воспринимались уже как межпланетные артефакты. Вот уж не знаю, какая рука и под чьим адовым вдохновением создавала эти шедевры. Пожалуй, я не буду утомлять вас слишком длинной лентой каменных голов - но, если было интересно, то напишите в комментариях и я продолжу; таких сувениров, их есть у меня - и просто покажу скульптуру, которая поразила меня аж до дрожи в затылке.

Фигура выточена из бразильского агата. Точнее, из агатовой жеоды. Художник придал ей форму, которая как нельзя лучше, на мой взгляд, проявила круговорот Жизни и Смерти в нашем мире. Впрочем, судите сами:

Культ Каменных черепов. Наши дни
Фигурка "Череп" изготовлена из агатовой жеоды из месторождений Бразилии. За счёт каменной структуры получается очень достоверная детализация черепа.

Культ Каменных черепов. Наши дни
Но с другой стороны фигурки ясно видна отсутствующая часть головы, часть, где располагается скула. Символически, можно сказать, что после смерти происходит разрушение и исчезновение в небытие. Слоистая структура минерала как бы намекает на бесконечность Вселенной или же многомерность планеты.

Культ Каменных черепов. Наши дни
Под таким ракурсом фигурка приобретает совершенно иной вид: она словно бы оплакивает собственную смерть и слёзы безудержно льются из её правого глаза, унося с собою последние крохи живущего...

Культ Каменных черепов. Наши дни
Но в верхней части черепа открывается жеодовая полость, в которой уже сформировались новые кристаллы, которые вырастут, наберут объём и вес, и дадут новую жизнь приборам, украшениям, талисманам и прочим предметам человеческой культуры. Словом, жизнь продолжается.

Однажды я уже рассказывал о нашей поездке в новосибирский Музей Смерти, рассказ назывался "Memento mori (Помни о смерти)". Помню, это был переворот в моей жизни и на многие вещи я стал смотреть совершенно иначе. Нечто подобное случилось и в этот раз: каменные черепа, расставленные на полках салона, словно заглядывали в душу - одни равнодушно-холодными пустыми глазницами, другие же - пробуждая тайные эмоции, ощущения и, местами, страхи.

А какой череп понравился вам больше других? Поставили бы вы такой у себя на полке?

И - да, рассказ мой, и был впервые опубликован на моём канале.

Сегодня, 14:49 by RudoznatetzПросмотров: 129Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Смерть Земля культ Поминальный день череп минералы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 14:57
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12739|-4)
Публикаций: 1 067
Комментариев: 9 747
Круть! Черепушки классные!
Больше всех из "золота дураков" понравился.
Бразильский агат очень красивый, идея с жеодой - просто нет слов. Но мне, как челу, некогда причастному к обработке камня, режут глаз запилы (третья снизу фотография). А так тоже отвал башки. Как бы это в подобном контексте не звучало.
И да, я готова читать всё, что связано с камнем.
Большой плюс за рассказ и фотографии! Спасибо!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 15:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (107|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 518
Плюсанул. Тема интересная.
Читал где-то давным-давно, что в одной из пирамид Теотиуакана были найдены хорошо отполированные природные минералы. Хранились они в помещении жреца.
По этому поводу мне кажется вот что: черепа появились позже значительно, изначально были всего лишь округлые образования в ходу. Преобразование в конкретные узнаваемые формы (черепа, а не что-либо ещё) во времени указывает нам на изначальный функционал минералов у жрецов. Минералы использовались для вызова душ мёртвых.
А вот конкретно в нашем времени культура предвносит чисто эстетический форму восприятия. Это относительно опасно: очень много людей, для которых вера имеет ключевое значение в жизни; и общество наше не особо будет заморачиваться с энергетической чистотой отдельных чувствительных людей, биополе которых под влиянием минерала и веры будет преобразовано для видения умерших даже безвольно. Что следует ожидать от общества в этом случае? Да отправят, без лишних церемоний, в психушку. Никто не будет заниматься этим чувствительным человеком, засандалят внутримышечно и аля-улю.
Думаю, что в общем и целом эту хрень надо изучать, а не относить к культуре, это чистый функционал.
Что касается симпатии, мне больше нравится фотка, где изображена невероятно женственная особа в необъятной шляпе. Смерть побеждает жизнь, но если есть жизнь после смерти, то женственность не зря.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 18:19
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2985|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 181
Классные черепуши+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
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