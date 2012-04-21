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Страшно интересно

Сонные параличи

Многие из нас сталкивались с сонным параличом. Кто-то один раз, а кому-то приходится испытывать это на протяжении всей жизни. Тот, кто хоть раз испытывал его, никогда не забудет это состояние: ужас, паника, невозможность пошевелиться или произнести слово и позвать кого-то из близких, одним словом - беспомощность и отчаяние, а так же это состояние может сопровождаться различными силуэтами, напоминающих призраков и страшными звуками. Просто какой-то кошмар наяву. "Жертвы" этого явления разделились на два лагеря: одни рассматривают это явление с научно-медицинской точки зрения, а другие с точки зрения мистики и веры. Давайте же разберёмся в этом вместе, дорогие друзья.

Итак, что говорит нам медицина насчёт сонного паралича? Явление это малоизучено, но специалисты говорят, что всё дело в нашем маленьком друге - мозге и его товарище - нервной системе. Когда мы засыпаем, наступает фаза медленного сна. Мы расслабляемся, и организм потихоньку погружается в сон. Далее идёт фаза быстрого сна, когда активность головного мозга увеличивается, мы начинаем видеть сны, а нервная система "выключает" наши мышцы.
Но иногда в этой сложной структуре происходит "глюк", а именно в фазе быстрого сна. Тело отключено, но мозг бодрствует, открываются глаза, мы приходим в сознание, а мышцы всё ещё отключены. Вот тут и начинается самое интересное. Невозможность двигаться, мозг дорисовывает страшные картинки рядом с нами, тяжело дышать. Всё это длится несколько секунд, хоть это и кажется вечностью. И вот он, долгожданный спасительный момент, когда этот ад прошёл, и тело "подключилось" к мозгу. Зачастую, сонные параличи происходят когда человек спит на спине.

Некоторые научные специалисты утверждают, что масла в огонь подливает недостаток кислорода, который и происходит во время сна на спине. Так же специалисты считают одной из причин сонного паралича стресс, алкоголь, переизбыток кофеина и заболевания нервной системы. Лечат это антидепрессантами, диетами и нормализацией режима сна.

Давайте же теперь "опросим" другую сторону. Здесь я расскажу свой личный и ужасный опыт столкновения с этим чудным явлением. Всё началось ещё в раннем детстве, когда я просыпался по ночам, не мог шевелиться и видел много различных силуэтов вокруг себя. Это происходило не часто, но, тем не менее, когда меня укладывали спать, я приходил в ужас от одной мысли, что это может повториться. А так как я ребёнок, мне, конечно же, никто не верит. Лет в 12 это явление прекращает появляться в моей жизни, и я даже успеваю забыть о нём... до 20 лет.
Я вернулся из армии, устроился на работу, жизнь наладилась, и всё было хорошо. В один из прекрасных вечеров я лег вздремнуть, как меня охватил ужас. Это состояние вернулось. Меня сковало, я не мог пошевелиться, и в ногах у меня сидело нечто, напоминающее карлика. "Это" показывало на меня пальцем и сильно смеялось. Спустя время я полностью очнулся и, полный ужаса, вылетел из комнаты.

С этого дня параличи преследовали меня каждую ночь, иногда по два раза за ночь. В то же время я активно начинал ходить в православный храм, изучал Евангелие и познавал Бога. Никакого фанатизма. Но где связь, спросите вы? А связь есть. Я, иногда, очень наблюдательный человек и тогда-то я обнаружил некую закономерность. Чем больше я веду духовную жизнь, следую заповедям, следую своей совести, тем сильнее меня атакуют сонные параличи. Если же я голос своей совести старался не слушать, отступал от заповедей, то параличи не беспокоили.
Однажды, во время очередного паралича, рядом со мной стоял огромный силуэт с мечом в руке. Он спросил меня, смогу ли постоять за свою веру и не отречься от Бога и провел мне мечом по щеке. От ощущения холодного железа, я почти сразу же очнулся. Ощущение клинка было настолько реальным, что я сразу бросился смотреть, нет ли пореза на щеке.

Иногда силуэты мне что-то рассказывали, пару раз говорили что произойдёт в завтрашнем дне. Конечно же, это всегда сбывалось до мелочей. Чуть привыкнув к этому состоянию, я пытался шептать молитвы во время паралича, и буквально через пару прочитанных строк, все проходило, рожи силуэтов корчились в ужасные гримасы. И самое интересное, что каждый раз, каждую ночь, паралич случался ровно в 3 часа ночи. Даже часы можно было сверять. Иногда ±пара минут, независимо от того, во сколько я ложусь. Лягу в 21:00 - паралич будет в 3 ночи. Лягу в 2:40 - паралич случится через 20 минут.
Один раз я проснулся в 3 ночи, но паралича не было, но ощущалось присутствие, и я не мог понять в чем дело. Потом я понял, что дело в коте, который лежал у меня в ногах, и я радостно начал показывать неприличные жесты в сторону двери, мол, у меня защита есть.

Тут это нехорошее рыжее создание резко подрывается, лижет причиндалы и убегает, а меня хватает сонный паралич. Вместо молитвы я ругал своего кота самыми грязными словами, которые только мог вспомнить. Некоторые могут подумать, что мне пора к врачу или наркологу. Но нет, дальше пошло повышение уровня. В какой-то момент параличи стали происходить реже, и началось уже реальное проявление нечистого. Осталось еженощное пробуждение в 3 часа ночи, но вместо параличей я слышал как кто-то ходит по коридору, но в комнату зайти не может, как будто в двери преграда и ещё куча всяких проявлений нечистой силы, о которой могу рассказать в дальнейших историях, чтобы не затягивать эту.

Давайте же подведём итоги.
Почему могло так происходить? Я для себя нашёл закономерность проявления сонных параличей. Возможно, меня хотели запугать и отодвинуть от воцерковления. Скажу честно, поначалу было очень страшно, иногда впадал в отчаяние и опускал руки, но я смог справиться с этим. Я однозначно сторонник мистики и веры.

А у вас были сонные параличи и к какой точке зрения вы относитесь?

P.S. сейчас всё хорошо, меня это больше не беспокоит.
P.P.S. Обязательно почитайте мои истории, за 2010 год и вы поймёте, что я сталкивался с нечистью давно.
P.P.P.S. А может, я и правда сумасшедший......
P.P.P.P.S. Я вернулся.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:35
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:35 by Doberman94Просмотров: 333Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Сонный паралич кошмар ужас страх ночь нечистая сила авторская история

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Комментарии

#1 написал: johnny-max-cage
Вчера, 23:56
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Комментариев: 3 244
Были были параличи. Слава богу, что только - сонные!

Но не могу сказать, что прям двигаться не возможно. При желании все возможно. Просто надо слишком большую волю приложить, чтобы очень расслабленными мышцами начать резко двигать будучи ещё во сне.
Это обычное явление. Из-за него человек с трудом встает рано рано утром, потому что очень охота спать и не шевелиться. А иногда бывает, что мозг проснулся, а тело еще спит. Вот поэтому и паралич.
Но это не 100% паралич. Если постараться, то за шевелиться вполне получится.

Да, и еще хотел добавить.
Если человеку кажется, что он пробудился, лежит и двигаться невозможно, и еще плюс ко всему рядом какая то нечисть бесплотная рядом, то скорее всего это продолжение сна - сон в котором человеку снится что он лежит и не может встать. Чтобы пошевелиться надо - не пошевелиться а надо тогда проснуться. И это действительно иногда тяжело. Потому что человек не понимает, что он еще во сне.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
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