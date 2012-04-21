Сонные параличи

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

Doberman94 Просмотров: 333 Комментарии: 1 +1 Вчера, 21:35 by

Многие из нас сталкивались с сонным параличом. Кто-то один раз, а кому-то приходится испытывать это на протяжении всей жизни. Тот, кто хоть раз испытывал его, никогда не забудет это состояние: ужас, паника, невозможность пошевелиться или произнести слово и позвать кого-то из близких, одним словом - беспомощность и отчаяние, а так же это состояние может сопровождаться различными силуэтами, напоминающих призраков и страшными звуками. Просто какой-то кошмар наяву. "Жертвы" этого явления разделились на два лагеря: одни рассматривают это явление с научно-медицинской точки зрения, а другие с точки зрения мистики и веры. Давайте же разберёмся в этом вместе, дорогие друзья.Итак, что говорит нам медицина насчёт сонного паралича? Явление это малоизучено, но специалисты говорят, что всё дело в нашем маленьком друге - мозге и его товарище - нервной системе. Когда мы засыпаем, наступает фаза медленного сна. Мы расслабляемся, и организм потихоньку погружается в сон. Далее идёт фаза быстрого сна, когда активность головного мозга увеличивается, мы начинаем видеть сны, а нервная система "выключает" наши мышцы.Но иногда в этой сложной структуре происходит "глюк", а именно в фазе быстрого сна. Тело отключено, но мозг бодрствует, открываются глаза, мы приходим в сознание, а мышцы всё ещё отключены. Вот тут и начинается самое интересное. Невозможность двигаться, мозг дорисовывает страшные картинки рядом с нами, тяжело дышать. Всё это длится несколько секунд, хоть это и кажется вечностью. И вот он, долгожданный спасительный момент, когда этот ад прошёл, и тело "подключилось" к мозгу. Зачастую, сонные параличи происходят когда человек спит на спине.Некоторые научные специалисты утверждают, что масла в огонь подливает недостаток кислорода, который и происходит во время сна на спине. Так же специалисты считают одной из причин сонного паралича стресс, алкоголь, переизбыток кофеина и заболевания нервной системы. Лечат это антидепрессантами, диетами и нормализацией режима сна.Давайте же теперь "опросим" другую сторону. Здесь я расскажу свой личный и ужасный опыт столкновения с этим чудным явлением. Всё началось ещё в раннем детстве, когда я просыпался по ночам, не мог шевелиться и видел много различных силуэтов вокруг себя. Это происходило не часто, но, тем не менее, когда меня укладывали спать, я приходил в ужас от одной мысли, что это может повториться. А так как я ребёнок, мне, конечно же, никто не верит. Лет в 12 это явление прекращает появляться в моей жизни, и я даже успеваю забыть о нём... до 20 лет.Я вернулся из армии, устроился на работу, жизнь наладилась, и всё было хорошо. В один из прекрасных вечеров я лег вздремнуть, как меня охватил ужас. Это состояние вернулось. Меня сковало, я не мог пошевелиться, и в ногах у меня сидело нечто, напоминающее карлика. "Это" показывало на меня пальцем и сильно смеялось. Спустя время я полностью очнулся и, полный ужаса, вылетел из комнаты.С этого дня параличи преследовали меня каждую ночь, иногда по два раза за ночь. В то же время я активно начинал ходить в православный храм, изучал Евангелие и познавал Бога. Никакого фанатизма. Но где связь, спросите вы? А связь есть. Я, иногда, очень наблюдательный человек и тогда-то я обнаружил некую закономерность. Чем больше я веду духовную жизнь, следую заповедям, следую своей совести, тем сильнее меня атакуют сонные параличи. Если же я голос своей совести старался не слушать, отступал от заповедей, то параличи не беспокоили.Однажды, во время очередного паралича, рядом со мной стоял огромный силуэт с мечом в руке. Он спросил меня, смогу ли постоять за свою веру и не отречься от Бога и провел мне мечом по щеке. От ощущения холодного железа, я почти сразу же очнулся. Ощущение клинка было настолько реальным, что я сразу бросился смотреть, нет ли пореза на щеке.Иногда силуэты мне что-то рассказывали, пару раз говорили что произойдёт в завтрашнем дне. Конечно же, это всегда сбывалось до мелочей. Чуть привыкнув к этому состоянию, я пытался шептать молитвы во время паралича, и буквально через пару прочитанных строк, все проходило, рожи силуэтов корчились в ужасные гримасы. И самое интересное, что каждый раз, каждую ночь, паралич случался ровно в 3 часа ночи. Даже часы можно было сверять. Иногда ±пара минут, независимо от того, во сколько я ложусь. Лягу в 21:00 - паралич будет в 3 ночи. Лягу в 2:40 - паралич случится через 20 минут.Один раз я проснулся в 3 ночи, но паралича не было, но ощущалось присутствие, и я не мог понять в чем дело. Потом я понял, что дело в коте, который лежал у меня в ногах, и я радостно начал показывать неприличные жесты в сторону двери, мол, у меня защита есть.Тут это нехорошее рыжее создание резко подрывается, лижет причиндалы и убегает, а меня хватает сонный паралич. Вместо молитвы я ругал своего кота самыми грязными словами, которые только мог вспомнить. Некоторые могут подумать, что мне пора к врачу или наркологу. Но нет, дальше пошло повышение уровня. В какой-то момент параличи стали происходить реже, и началось уже реальное проявление нечистого. Осталось еженощное пробуждение в 3 часа ночи, но вместо параличей я слышал как кто-то ходит по коридору, но в комнату зайти не может, как будто в двери преграда и ещё куча всяких проявлений нечистой силы, о которой могу рассказать в дальнейших историях, чтобы не затягивать эту.Давайте же подведём итоги.Почему могло так происходить? Я для себя нашёл закономерность проявления сонных параличей. Возможно, меня хотели запугать и отодвинуть от воцерковления. Скажу честно, поначалу было очень страшно, иногда впадал в отчаяние и опускал руки, но я смог справиться с этим. Я однозначно сторонник мистики и веры.А у вас были сонные параличи и к какой точке зрения вы относитесь?P.S. сейчас всё хорошо, меня это больше не беспокоит.P.P.S. Обязательно почитайте мои истории, за 2010 год и вы поймёте, что я сталкивался с нечистью давно.P.P.P.S. А может, я и правда сумасшедший......P.P.P.P.S. Я вернулся.

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