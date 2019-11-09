Долгая дорога

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Eco19 Просмотров: 599 Комментарии: 20 +3 Сегодня, 12:19 by

Эту историю мне рассказал шофёр, когда я автостопил по нашей Pодине. Подобрал он меня на магистрали Е-103, что в Смоленской области. Времени я уже часа четыре топал, стемнело, кругом лес - там заповедник какой-то - не припоминаю сейчас названия. Дело – под вечер, а машины тормозить не спешат, даже более, при виде меня – газу поддавали, будто убраться побыстрее хотели. И все же сей дальнобойщик, наверное, пожалел, да и то как-то странно: встал метрах в ста впереди, с окна пассажирского высунулся и фонарь в меня направил. Солнце уже за горизонт спряталось, но не сказать, что бы уж вовсе мрачно стало. А он всю дорогу, что я до машины топал, с меня луча не сводил. Все норовил в глаза светить.Подошёл я... Он дверь не открывает... Мы парой слов перебросились, а он так осторожно на меня посмотрел, потом ни с того ни с сего, анекдот весёлый рассказал. А я усталый был, но так к себе мужик сей располагал, а что ещё более – тёплая кабина его "Опеля", что сначала из вежливости засмеялся, а позже уже на самом деле от хохота пополам согнулся. Он как увидал это, сходу дверь открыл: «Залезай», – говорит.Двинулись с места, в общем, он на меня косится, смотрит так с опаской. Лепечем о разном, я даже психовать немного стал. А потом начистоту спрашивает, что я тут в это время забыл мол. Я ему рассказываю, что до города хочу добраться автостопом и всего то, а на трассе задержался, потому что не подбирал никто. Тут этот Мужик ухмыльнулся и говорит, что повезло мне, что я ему попался. И уж, дальше с его слов:Тут вещи такие творяться после заката - обочина пустеет. Здешные селяне - городские - лишь на машинах сей участок проезжают и не останавливаются. И пока светло, голосующих подбирают, однако, к тому же только если знакомые. Я сам из тутошних, места отлично знаю, считай, весь край объездил. A если по темени кто на обочине прохожего увидит, тапку в пол давит и мимо проскакивает. У нас рассказ ходит, что необычный этот пассажир. Ну как рассказ, тебе сельские бабки, чего хочешь расскажут, от умения зависит... Легенда, скорее, местная наша, и я её с ранних лет слышал.Произошло это ещё в 90 - х годах, говорят, в тот день в городе была пышная свадьба, много было гостей и со стороны родителей, и с со стороны жениха. Праздновал весь город. Гуляли до самой ночи. И вот в тот день решили они покататься на автомобиле.Едут значит, а впереди девушка стоит и, как им тогда показалось, довольно странная женщина средних лет. Одета она была в белое платье ,но знаете, где-то примерно по моде восьмидесятых годов. Притормозили и предложили ей помощь."Не подвезёте меня до дома, пожалуйста? Мне не далеко отсюда. Андрей уже немного помялся и хотел отказать, но Наталья тут же уговорила его помочь девушке, за которую они её приняли, и все же посадили её на заднее сидение машины за передним пассажирским, а супруга Андрея села спереди, рядом с мужем.- Сколько-то ехать хоть? - спросил Андрей, глядя в зеркало заднего вида на "попутчицу". Та, как будто слегка задумавшись, ответила, что примерно 2 часа. На вопрос, в каком направлении они будут двигаться, она ответила, что скажет, где нужно будет притормозить. Андрей пожал плечами, переглянулся с Наташей и завёл мотор.Тронулись.Спустя 1,5 часа такой езды тишину нарушил холодный женский голос на заднем сидении:- Остановите здесь. Я сойду, мне пора.Андрей остановил, и странная женщина вышла.Со слов проезжавших мимо бомбил:- Мы гнали тогда по этой трассе километров 150, тачку ещё помню только новую взяли, и вы не поверите, нас обгоняет Опель и мчится больше 200км/ч.Оказалось, что тем вечером, та парочка разбилась насмерть, машину ту вскрыли, а там перчатки женские свадебные на заднем сидении.Вот после этих случаев я в машину никого и не сажаю.Автор - я.

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