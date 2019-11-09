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Страшно интересно / Истории из жизни / Легенды

Долгая дорога

Эту историю мне рассказал шофёр, когда я автостопил по нашей Pодине. Подобрал он меня на магистрали Е-103, что в Смоленской области. Времени я уже часа четыре топал, стемнело, кругом лес - там заповедник какой-то - не припоминаю сейчас названия. Дело – под вечер, а машины тормозить не спешат, даже более, при виде меня – газу поддавали, будто убраться побыстрее хотели. И все же сей дальнобойщик, наверное, пожалел, да и то как-то странно: встал метрах в ста впереди, с окна пассажирского высунулся и фонарь в меня направил. Солнце уже за горизонт спряталось, но не сказать, что бы уж вовсе мрачно стало. А он всю дорогу, что я до машины топал, с меня луча не сводил. Все норовил в глаза светить. 

Подошёл я... Он дверь не открывает... Мы парой слов перебросились, а он так осторожно на меня посмотрел, потом ни с того ни с сего, анекдот весёлый рассказал. А я усталый был, но так к себе мужик сей располагал, а что ещё более – тёплая кабина его "Опеля", что сначала из вежливости засмеялся, а позже уже на самом деле от хохота пополам согнулся. Он как увидал это, сходу дверь открыл: «Залезай», – говорит.

Двинулись с места, в общем, он на меня косится, смотрит так с опаской.  Лепечем о разном, я даже психовать немного стал. А потом начистоту спрашивает, что я тут в это время забыл мол. Я ему рассказываю, что до города хочу добраться автостопом и всего то, а на трассе задержался, потому что не подбирал никто. Тут этот Мужик ухмыльнулся и говорит, что повезло мне, что я ему попался. И уж, дальше с его слов: 

Тут вещи такие творяться после заката - обочина пустеет. Здешные селяне - городские - лишь на машинах сей участок проезжают и не останавливаются. И пока светло, голосующих подбирают, однако, к тому же только если знакомые. Я сам из тутошних, места отлично знаю, считай, весь край объездил. A если по темени кто на обочине прохожего увидит, тапку в пол давит и мимо проскакивает. У нас рассказ ходит, что необычный этот пассажир. Ну как рассказ, тебе сельские бабки, чего хочешь расскажут, от умения зависит... Легенда, скорее, местная наша, и я её с ранних лет слышал.

Произошло это ещё в 90 - х годах, говорят, в тот день в городе была пышная свадьба, много было гостей и со стороны родителей, и с со стороны жениха. Праздновал весь город. Гуляли до самой ночи. И вот в тот день решили они покататься на автомобиле.

Едут значит, а впереди девушка стоит и, как им тогда показалось, довольно странная женщина средних лет. Одета она была в белое платье ,но знаете, где-то примерно по моде восьмидесятых годов. Притормозили и предложили ей помощь.

"Не подвезёте меня до дома, пожалуйста? Мне не далеко отсюда. Андрей уже немного помялся и хотел отказать, но Наталья тут же уговорила его помочь девушке, за которую они её приняли, и все же посадили её на заднее сидение машины за передним пассажирским, а супруга Андрея села спереди, рядом с мужем.

- Сколько-то ехать хоть? - спросил Андрей, глядя в зеркало заднего вида на "попутчицу". Та, как будто слегка задумавшись, ответила, что примерно 2 часа. На вопрос, в каком направлении они будут двигаться, она ответила, что скажет, где нужно будет притормозить. Андрей пожал плечами, переглянулся с Наташей и завёл мотор.
Тронулись.
Спустя 1,5 часа такой езды тишину нарушил холодный женский голос на заднем сидении:

- Остановите здесь. Я сойду, мне пора.

Андрей остановил, и странная женщина вышла.

Со слов проезжавших мимо бомбил:

- Мы гнали тогда по этой трассе километров 150, тачку ещё помню только новую взяли, и вы не поверите, нас обгоняет Опель и мчится больше 200км/ч.

Оказалось, что тем вечером, та парочка разбилась насмерть, машину ту вскрыли, а там перчатки женские свадебные на заднем сидении.

Вот после этих случаев я в машину никого и не сажаю.

Автор - я.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:19
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:19 by Eco19Просмотров: 599Комментарии: 20
+3

Ключевые слова: Трасса шофер легенда свадьба девушка-призрак смерть авторская история.

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Сегодня, 13:13
+4
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 555
Мне нужна пояснительная бригада, срочно) Кто разбился, кто гнал 200 км? Если молодожёны, то тогда откуда известен разговор в машине?
Люблю такие истории, плюс поставлю. Но не врубилась до конца...
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#2 написал: Black Bagira
Сегодня, 13:16
+4
Группа: Посетители
Репутация: (967|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 584
Читала уже эту историю и, похоже на зтом сайте, потому что на др. подобные не захожу. Вот название истории только не помню...

Ну. возможно, история слегка изменена...
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 13:24
+4
Группа: Посетители
Репутация: (326|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 682
Цитата: Tanusha13666
Мне нужна пояснительная бригада

Мне тоже(
Праздновал весь город. Гуляли до самой ночи. И вот в тот день решили они покататься на автомобиле.
Кто поехал? Пьяные новобрачные или их гости?
Андрей уже немного помялся и хотел отказать, но Наталья тут же уговорила его помочь девушке, за которую они её приняли,
Кто кого за кого принял?
- Мы гнали тогда по этой трассе километров 150, тачку ещё помню только новую взяли, и вы не поверите, нас обгоняет Опель и мчится больше 200км/ч.
Оказалось, что тем вечером, та парочка разбилась насмерть, машину ту вскрыли, а там перчатки женские свадебные на заднем сидении.
Кто разбился? Те кто гнал 150 или 200? Логичнее, что 200, тогда как об этих 150 узнали местные жители? Помнят, что тачку взяли? Этож сколько времени должно пройти, чтобы "помнить" о том, что тачку взяли новую?
А так +, да +
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#4 написал: VENDETTA
Сегодня, 13:41
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (151|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 025
Последние 4 строчки вообще не понятно, что за опель, что за перчатки, и почему другие теперь бояться...
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 14:02
+6
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2971|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 037
Редактор, Вы вообще читали то что нам залили? Нифига же не понятно. И разделы еще четвертый и пятый добавьте-Сказки и Дурдом. Потому что трех мало для этой мути примитивной.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#6 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 15:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (297|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 731
Я такую историю читала тут. В этой про свадьбу напридумывали. В той было про что-то другое. Но начало точно из той истории. Короче, кто-то занимается плагиатом.
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#7 написал: Olesya.dinara.
Сегодня, 15:27
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 25
Было,только водила другую страшилку рассказал.
Зарегистрирован: 17.11.2019
#8 написал: Jako tako
Сегодня, 15:27
+4
Группа: Посетители
Репутация: (70|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 584
Цитата: Light_a_dark

Кто поехал? Пьяные новобрачные или их гости?

Все. Причём в одной машине ))
Ну разбились люди Всем городом , но покойница-то тут причём? Может быть выпили много и кататься поехали. Поди не свадьба трезвенников была.
Выдуманная на 200% городская легенда.
Я плюс поставлю за старания.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#9 написал: Йожык
Сегодня, 15:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 52
Это нокаут для моего мозга. Ни черта не понятно.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#10 написал: Light_a_dark
Сегодня, 15:33
+3
Группа: Посетители
Репутация: (326|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 682
Цитата: Jako tako
Все. Причём в одной машине ))
Ну разбились люди Всем городом ,

Всем городом гуляли, всем городом и кататься поехали.)) Ну а дальше по тексту)

Цитата: Йожык
Это нокаут для моего мозга. Ни черта не понятно.

466
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#11 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:35
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 121
Комментариев: 6 359
Цитата: Jako tako
Цитата: Light_a_dark

Кто поехал? Пьяные новобрачные или их гости?

Все. Причём в одной машине ))
Ну разбились люди Всем городом , но покойница-то тут причём? Может быть выпили много и кататься поехали. Поди не свадьба трезвенников была.
Выдуманная на 200% городская легенда.
Я плюс поставлю за старания.

Вам плюс за веселье smeh

Вроде не каникулы facepalm. Карантин? Мальчик, учись лучше.
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#12 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 15:50
+5
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 361


какой город свадьбу отмечал? Смоленск? Или речь про какой-то райцентр, или в представлении автора Смоленск - это что-то с населением пять тысяч.
в общем, кто-то куда-то ехал, кого-то подобрал, и потом кто-то разбился, но это не точно.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#13 написал: Light_a_dark
Сегодня, 15:51
+2
Группа: Посетители
Репутация: (326|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 682
Андрей уже немного помялся
Ещё перл))) Это как, уже помялся? Как брачующаяся после брачной ночи?
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#14 написал: Летяга
Сегодня, 16:05
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10680|-4)
Публикаций: 920
Комментариев: 9 372
Вот это поворот!
Трасса Е105
Что с плагиатором делать будем? Линчуем, забаним, права публикации лишим?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#15 написал: Баба Клава
Сегодня, 16:11
+6
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 45
Комментариев: 3 037
Цитата: Летяга
Вот это поворот!
Трасса Е105
Что с плагиатором делать будем? Линчуем, забаним, права публикации лишим?

Господи, грех то какой! Он сильно провинился перед рейхом. В топку его.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#16 написал: Arhip
Сегодня, 16:52
+2
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Репутация: (1554|0)
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Комментариев: 1 555
Полтора часа катили со скоростью 200. Это они так покататься решили? Куда они доехали интересно?
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#17 написал: Баба Клава
Сегодня, 17:25
+1
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 45
Комментариев: 3 037
Цитата: Arhip
Полтора часа катили со скоростью 200. Это они так покататься решили? Куда они доехали интересно?

Так знамо куда. С такой скоростью только на тот свет и ездиют.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#18 написал: Rudoznatetz
Сегодня, 17:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 100
Цитата: Black Bagira
Читала уже эту историю и, похоже на зтом сайте, потому что на др. подобные не захожу.

У вас тоже, мадам, дежа-ву? Только та история закончилась иначе: там водитель чего в глазоньки-то светил? А потому что у нежити они пустые. Словом, какой-то кривой копипаст: кусок оттудова, кусок отсюдова, и женские перчатки для связки.

81
Зарегистрирован: 25.12.2018
#19 написал: Гюльнара
Сегодня, 18:05
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (26|-2)
Публикаций: 15
Комментариев: 762
В мои 17 лет отправилась я вечером к друзьям, в поселок в 15 км. от нашего города, куда они еще утром ушли в поход. А я в этот день работала, и вечером после работы пошла, чтобы присоединиться к ним. Так мы договорились. Место было известное, километрах в 3 от поселка, у речки С., мы там часто собирались. Идти бы мне по шоссе, и все было бы хорошо. Но я решила пойти напрямки, через лес, по тропке, заблудилась, проплутала до ночи, и только ночью почти случайно выбралась опять на это шоссе. Продолжила свой путь, благо ночи были тогда белые. По дороге догнала какого-то вусмерть пьяного мужика, который мне очень обрадовался, называл "доченькой", лез обниматься и предлагал продолжить путь вместе. Но я включила третью скорость и легко его обогнала, тем более он почти на ногах не стоял. Дорога была абсолютно пустынная. За то время, пока я по ней шла, ни проехало ни одной машины. Но через некоторое время слышу - едет машина. Останавливается возле меня, из нее вылезает давешний мужик и предлагает подвезти меня. Он, видите ли, встретил друга, и друг теперь везет его домой, к любимой жене, которая наверняка уже очень волнуется, где он, хотя он немного и выпил, но она все равно будет рада, что он вернулся. "И тебя, дочка, подвезем, ты же в наш поселок идешь" (потому что это был единственный поселок на этом шоссе). Я объяснила его трезвому другу, что я иду вовсе не в поселок, а к своим друзьям на речку С., но заблудилась, и поэтому оказалась в пути так поздно. Тут мужик в еще более сильное возбуждение пришел. К С., ночью, а дорога там очень плохая! Нет, поехали ко мне, у меня переночуешь, а утром пойдешь, куда собиралась. Да зачем пойдешь? Вон, Петя тебя отвезет. Петя покивал. Он вообще был какой-то странный, хоть и трезвый. Все время молчал и держался в стороне. Я, конечно, отказывалась, но мужик настаивал, уверял, что они хорошие люди, очень любят гостей и жена будет очень рада. В итоге схватил меня за руку и затащил в машину. Я упиралась и вопила, но, оказавшись в машине, поняла, что лучше не шуметь, не злить их, а подождать дальнейшего развития событий, может, можно будет как-то выкрутиться. Заехали в поселок. Он был абсолютно вымерший, все спали, времени было уже, наверное, под утро. Остановились возле единственного дома с освещенными окнами. Оттуда выбежала женщина и со всех ног бросилась к машине. Это была жена мужика, и она действительно была рада. Не ругала его за то, что он пьяный, наоборот, была счастлива, что вернулся домой. Мне не удивилась, а когда мужик объяснил, что вот, встретил на дороге девушку, которая идет к друзьям на С., предложил ей переночевать у них, а завтра Петя ее отвезет. Женщина захлопотала вокруг меня. Ей и в голову не приходило, что я тут пережила. Накормила меня ужином и уложила спать в своей спальне. А сами легли в гостиной на полу. Утром я проснулась от запаха свежей выпечки. В окно светило солнышко и где-то на дворе мычала корова. Для меня, городской девочки, это были совершенно новые впечатления. Помните, из "Золотого теленка" - "молоко и сено"? Хозяйка заглянула в спальню и, убедившись, что я проснулась, позвала завтракать - свежие, еще теплые булочки и молоко. Мужик протрезвел, но ему даже в голову не пришло извиниться. Похоже, он вообще считал, что сделал для меня доброе дело. После завтрака мне показывали альбом с семейными фотографиями и хвастались сыном, который в это время служил в армии. Потом приехал Петя и молча отвез меня к ребятам к С.
Вспомнилось это приключение на пустынной ночной дороге после прочтения истории.
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#20 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:10
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 121
Комментариев: 6 359
Цитата: Баба Клава
Цитата: Arhip
Полтора часа катили со скоростью 200. Это они так покататься решили? Куда они доехали интересно?

Так знамо куда. С такой скоростью только на тот свет и ездиют.

На собственные похороны опаздывают. Такие мысли, когда мимо пролетают
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
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