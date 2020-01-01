Очумелые ручки: канадская мастерица связала точную анатомическую модель человеческого скелета

Какая связь между анатомией и клубком ниток? Оказывается, с помощью крючка и спиц можно создавать не только красивую одежду и аксессуары, но и научные пособия. Мастерица из Канады связала человеческий скелет со всеми органами внутри, которые можно вынимать, рассматривать и изучать. Смотрите дальше, как увлечение рукоделием превратилось в занимательное изучение анатомии.Шанель Пэпп (Shanell Papp) — канадская художница, которая творит в разных направлениях изобразительного искусства. На этот раз, ее увлечение вязанием и любовь к анатомии привели к созданию Боуди (Bawdy) — модели человеческого тела в полный рост, включая все внутренние органы и системы.Этот проект мастерица начала еще в 2005 году, во время учебы в университете. Тогда она связала человеческий скелет с анатомически точными деталями и внутренностями, которые можно вынимать.Пэпп вязала Боуди в течение восьми месяцев, потратив равное количество времени и на сам скелет, и на внутренние органы.Художница установила инсталляцию, положив скелет на койку, а внутренности развесив на стенде. Создалось впечатление настоящей лаборатории.«Перед работой я прочитала много книг по медицинской истории, романов, детективов, ознакомилась с патологоанатомией, с экспонатами музеев подобной тематики. В этом проекте я воплотила свой интерес к человеческому телу», — говорит мастерица.Эта работа — вершина творчества Пэпп, которая научилась вязать в 9-летнем возраста. Очень детальная, точная анатомия скелета и органов демонстрирует, как могут хорошо соединяться технические умения и безудержная фантазия.Подобные анатомические творения известны еще со времен Леонардо да Винчи, который использовал трупы, чтобы срисовывать с них человеческое тело в мельчайших подробностях. И в наше время можно наблюдать, как современные художники делают анатомические зарисовки. Человеческое тело продолжает восхищать людей искусства.А вы хотели бы поиграть с этим милым вязаным скелетом?