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Страшно интересно

Человеческая природа глазами Бет Кавенер

Бет Кавенер (Beth Caveer) — 45-летняя скульптор из Калифорнии, которая создает фигуры животных, будто бы сражающихся за собственную свободу.

Человеческая природа глазами Бет Кавенер
Бет Кавенер за работой

Все ее работы можно рассматривать с точки зрения животных, находящихся в муках одомашненности, однако под поверхностью лежит взгляд художницы на человеческую психологию. Кавенер проецирует эмоции на глиняные фигуры, демонстрируя примитивные животные инстинкты, все еще присутствующие в человеческой натуре.

Человеческая природа глазами Бет Кавенер
Человеческая природа глазами Бет Кавенер
Человеческая природа глазами Бет Кавенер
Человеческая природа глазами Бет Кавенер
Человеческая природа глазами Бет Кавенер
Человеческая природа глазами Бет Кавенер
Человеческая природа глазами Бет Кавенер
Человеческая природа глазами Бет Кавенер
Человеческая природа глазами Бет Кавенер
Человеческая природа глазами Бет Кавенер
Человеческая природа глазами Бет Кавенер
Человеческая природа глазами Бет Кавенер

Автор - SLOTH.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:05
Вчера, 21:05 by Сделано_в_СССРПросмотров: 51Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Бет Кавенер (Beth Caveer) скульптор животные фигуры инстинкты

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 22:11
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2081|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 250
Очень красиво выполнено и вполне узнаваемые образы) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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