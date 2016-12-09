Человеческая природа глазами Бет Кавенер

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:05

Сделано_в_СССР Просмотров: 51 Комментарии: 1 +3 Вчера, 21:05 by

Бет Кавенер (Beth Caveer) — 45-летняя скульптор из Калифорнии, которая создает фигуры животных, будто бы сражающихся за собственную свободу.Все ее работы можно рассматривать с точки зрения животных, находящихся в муках одомашненности, однако под поверхностью лежит взгляд художницы на человеческую психологию. Кавенер проецирует эмоции на глиняные фигуры, демонстрируя примитивные животные инстинкты, все еще присутствующие в человеческой натуре.Автор - SLOTH.

Ключевые слова: Бет Кавенер (Beth Caveer) скульптор животные фигуры инстинкты

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