Как создать пугающий торт-череп, словно добытый прямиком из кухни некроманта

Как создать пугающий торт-череп, словно добытый прямиком из кухни некромантаВопрос «зачем», пожалуй, неуместен. У кондитера-моделиста будет свой ответ, у поклонников оккультной тематики свой, любителям фильмов ужасов тоже найдется, что сказать. Да и выглядит такое кулинарное творение не в пример более эффектно, чем большинство десертов — произвести впечатление на гостей получится гарантировано. Итак, за дело!
Основой черепа, его костяной частью станет расплав из конфет белого или бежевого цвета. Их удобно плавить в электрическом горшочке для фондю.
Далее нам потребуется формочка в виде черепа из пищевого силикона. Оную несложно отыскать за небольшие деньги в онлайн-магазинах. При заливке конфетной массы нужно учитывать два правила. Во-первых, сначала заливаем основание и даем ему остыть, для прочности. Во-вторых, после того как половинки формы полностью заполнены и соединены вместе, её нужно вращать. В течение 2 часов, каждые две минуты переворачивая на 360 градусов. Утомительно, но дело того стоит — формы черепа будут близки к идеальным.
Готовый череп слишком красивый, что ли, будто кукольный А нам нужен реалистичный вариант. Поэтому вооружаемся ножом и вырезаем колдовские символы, а потом обмазываем изделие жижей из водки и какао-порошка, чтобы наша «кость» приобрела вид древних останков.
Череп — «вишенка» на торте, и она должна сидеть как надо. Для этого помещаем наш полуфабрикат на основу и подравниваем, где нужно. Это касается и черепа, и основы.
Покрываем основание торта глазурью, нарочито небрежно, а поверх насыпем дробленого шоколадного печенья. Непременно комочками — он будет изображать сырую землицу, на которой покоится черепушка.
Чтобы сделать мох, травку и прочий красивый элемент декора, нам потребуется измельчить пару жмень вафель. Когда масса станет однородной, добавляем в нее пищевой зеленый краситель. Но можно и синий, красный — на свой вкус.
Художественная скульптура в аквариуме служит образцом для подражания. В итоге наш торт должен стать чем-то похожим. Крепим череп на основу и посыпаем «грязью» и «мхом». Веточки зелени — отдельно.
Если что-то выглядит не так мрачно, как хочется, не жалеем щепотки пищевого красителя. Череп должен выглядеть старым, вросшим в землю. Но не совсем мертвым — чтобы подчеркнуть парадокс, автор торта рекомендует использовать настоящую, свежую зелень. Получается сочетание давно мертвого элемента и живого, чтобы гости окончательно сломали мозг.
А при желании внутрь можно добавить начинку: «мозги» из малинового желе. Или напихать туда съедобных червячков-паучков из мармелада, чтобы у того, кто отрежет себе кусочек черепушки, сформировалась максимальная гамма впечатлений.
Бон аппетит!
Автор статьи неизвестен.
Автор сладкого творения - Hellen Die.
Источник переведенный;
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:02
Вчера, 21:02 by LynxПросмотров: 51Комментарии: 2
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