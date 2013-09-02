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Страшно интересно / Страшные Арты

Необычные и очень красивые шарнирные куклы от творческого союза DryadStyle

[i]"DryadStyle - это стиль нашего творчества. Мы, Сергей и Оксана, - мастера по миниатюре, работы выполняем из дерева. Творческий союз дал жизнь увлекательному и интересному миру, миру нашего сознания и души. Рады представить вашему вниманию свои творения!"[/i

Необычные и очень красивые шарнирные куклы от творческого союза DryadStyle
Необычные и очень красивые шарнирные куклы от творческого союза DryadStyle
Необычные и очень красивые шарнирные куклы от творческого союза DryadStyle
Необычные и очень красивые шарнирные куклы от творческого союза DryadStyle
Необычные и очень красивые шарнирные куклы от творческого союза DryadStyle
Необычные и очень красивые шарнирные куклы от творческого союза DryadStyle
Необычные и очень красивые шарнирные куклы от творческого союза DryadStyle
Необычные и очень красивые шарнирные куклы от творческого союза DryadStyle
Необычные и очень красивые шарнирные куклы от творческого союза DryadStyle
Необычные и очень красивые шарнирные куклы от творческого союза DryadStyle
Необычные и очень красивые шарнирные куклы от творческого союза DryadStyle
Необычные и очень красивые шарнирные куклы от творческого союза DryadStyle
Необычные и очень красивые шарнирные куклы от творческого союза DryadStyle
Необычные и очень красивые шарнирные куклы от творческого союза DryadStyle
Необычные и очень красивые шарнирные куклы от творческого союза DryadStyle

Авторы работ - Оксана и Сергей (DryadStyle).
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:20
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 16:20 by LynxПросмотров: 52Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Куклы шарнирные творчество роспись феи арт

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Комментарии

#1 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 17:29
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 920
Очень интересные куклы и почему-то такое впечатление, это тотемы и обрядовые куклы.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:01
+2
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2565|-1)
Публикаций: 1 542
Комментариев: 9 617
Красивые куколки. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#3 написал: Космонасть
Сегодня, 19:36
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 119
Комментариев: 1 526
Какая кропотливая работа! Видно, что мастера очень любят свою работу)
Зарегистрирован: 2.11.2017
       
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