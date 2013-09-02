Необычные и очень красивые шарнирные куклы от творческого союза DryadStyle

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:20

Причина: Добавлен раздел.

Lynx Просмотров: 52 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 16:20 by

[i]"DryadStyle - это стиль нашего творчества. Мы, Сергей и Оксана, - мастера по миниатюре, работы выполняем из дерева. Творческий союз дал жизнь увлекательному и интересному миру, миру нашего сознания и души. Рады представить вашему вниманию свои творения!"[/iАвторы работ - Оксана и Сергей (DryadStyle).

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