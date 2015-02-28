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Страшно интересно

Фото животных, "фотошоп" и немного магии...

20-летний художник из Франции Жюльен Табет в своем «Инстаграмме» регулярно публикует удивительные работы. Он с помощью фотографий животных создает фантастические композиции, полностью изменяя облик существа. Например, из фотографии оленя он из рогов сделал канделябр.

Фото животных, "фотошоп" и немного магии...

На его странице можно найти еще больше удивительных существ:

Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...
Фото животных, "фотошоп" и немного магии...

Автор - Жюльен Табет.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:02
Сегодня, 14:02 by QustoПросмотров: 34Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Животные магия фото

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 14:03
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1208|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 314
Как же я люблю такое всё необычное)) Большой плюс, Кустик !)
Зарегистрирован: 28.02.2015
   
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:15
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (888|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 683
Зебра к взлёту готова! и всё остальное такое чудесное и необычное. heart_eyes
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#3 написал: Estellan
Сегодня, 14:31
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (951|0)
Публикаций: 121
Комментариев: 1 226
Забавно.
Гусеница больше всего понравилась.
Если это гусеница... О_о
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#4 написал: Arhip
Сегодня, 15:04
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (657|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 618
Запуск черепахи на воздушном шаре неплохая идея. Надо попробовать. За неимением шара возьму квадракоптер
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:08
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (888|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 683
Цитата: Arhip
Надо попробовать

Прекрати над живностью издеваться!
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#6 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 16:19
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2183|-1)
Публикаций: 82
Комментариев: 5 516
Прикольное увлечение, спасибо, что показал, Паш.
+++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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