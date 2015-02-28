Фото животных, "фотошоп" и немного магии...20-летний художник из Франции Жюльен Табет в своем «Инстаграмме» регулярно публикует удивительные работы. Он с помощью фотографий животных создает фантастические композиции, полностью изменяя облик существа. Например, из фотографии оленя он из рогов сделал канделябр.
На его странице можно найти еще больше удивительных существ:
Автор - Жюльен Табет.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:02
Сегодня, 14:02 by QustoПросмотров: 34Комментарии: 6
Ключевые слова: Животные магия фото