Фото животных, "фотошоп" и немного магии...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:02

Qusto Просмотров: 34 Комментарии: 6 +6 Сегодня, 14:02 by

20-летний художник из Франции Жюльен Табет в своем «Инстаграмме» регулярно публикует удивительные работы. Он с помощью фотографий животных создает фантастические композиции, полностью изменяя облик существа. Например, из фотографии оленя он из рогов сделал канделябр.На его странице можно найти еще больше удивительных существ:Автор - Жюльен Табет.

Ключевые слова: Животные магия фото

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