Кроваво-алые арты от Мэтта Райана Тобина

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 4 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:47 by

"Невеста Чаки" режиссера Ронни Ю, "12 обезьян" Терри Гиллиама, "Оно" Андреса Мускетти... Художник Мэтт Райан Тобин создает потрясающие постеры к знаменитым жанровым фильмам.Мэтт Райан Тобин вообще любит красный цвет, и эта подборка — тому очередное подтверждение.Как видите, кроме постеров к конкретным кинофильмам, тут есть и просто портреты с персонажами. Это всеобщий любимчик Фредди Крюгер и его противник Джейсон Вурхиз, а также красавчик Кожаное лицо. Кроме того, в комплекте идут актеры Саймон Пегг и Ник Фрост в образе своих героев из культовой комедии "Зомби по имени Шон".Словом, фильмы и их персонажи на любой вкус. А исполнение, как всегда у Тобина, безукоризненное и стильное.

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