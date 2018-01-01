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Страшно интересно

Кроваво-алые арты от Мэтта Райана Тобина

Кроваво-алые арты от Мэтта Райана Тобина


"Невеста Чаки" режиссера Ронни Ю, "12 обезьян" Терри Гиллиама, "Оно" Андреса Мускетти... Художник Мэтт Райан Тобин создает потрясающие постеры к знаменитым жанровым фильмам.

Мэтт Райан Тобин вообще любит красный цвет, и эта подборка — тому очередное подтверждение.

Как видите, кроме постеров к конкретным кинофильмам, тут есть и просто портреты с персонажами. Это всеобщий любимчик Фредди Крюгер и его противник Джейсон Вурхиз, а также красавчик Кожаное лицо. Кроме того, в комплекте идут актеры Саймон Пегг и Ник Фрост в образе своих героев из культовой комедии "Зомби по имени Шон".

Словом, фильмы и их персонажи на любой вкус. А исполнение, как всегда у Тобина, безукоризненное и стильное.

Кроваво-алые арты от Мэтта Райана Тобина
Кроваво-алые арты от Мэтта Райана Тобина
Кроваво-алые арты от Мэтта Райана Тобина
Кроваво-алые арты от Мэтта Райана Тобина
Кроваво-алые арты от Мэтта Райана Тобина
Кроваво-алые арты от Мэтта Райана Тобина
Кроваво-алые арты от Мэтта Райана Тобина

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:47
Сегодня, 19:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 4Комментарии: 0
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Ключевые слова: Мэтт Райан Тобин художник постеры фильмы

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