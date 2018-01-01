Erich Sayers - мрачный иллюстратор

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:16

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:16 by

Эрик Сейерс (Erich Sayers) - художник, цифровой художник, фотограф из Лос-Анджелеса. Стилистика его работ относится к мрачному или тёмному искусству. Его иллюстрации - это сюрреализм, фэнтези и психоделика в одном флаконе. Многие из его работ стали украшением музыкальных альбомов групп и исполнителей в стиле метал и тяжёлый рок. Художник действительно обладает большим талантом в области мрачного творчества. Здесь он проявляет весь свой богатый талант и безграничный полёт фантазии. Мрачность его работ, жуткие образы и ужасы - это лишь внешность. Внутренняя философия его иллюстраций скрывает куда большую глубину, и постичь её можно только убрав свои рамки и неприятия. Об этом знают настоящие ценители тёмного искусства, для которых не столько важен ужас в картинах, сколько то, что скрывается под видимыми образами.Эрик Сейерс, как и многие другие мрачные художники, относится к искусству намного более внимательнее и ответственнее, чем это кажется любителям позитивного искусства. Его целью не является изображение адских существ и самых жутких картин с обилием костей и крови. Художник пытается выразить главную мысль, эмоцию, внутренние чувства, страхи, переживания, замаскировав их яркими и волнующими образами.

Ключевые слова: Эрик Сейерс художник сюрреализм фэнтези психоделика мрачное искусство

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