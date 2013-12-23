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Страшно интересно

Еще раз "Отче Наш".

Итак, в мае 2002 года группа историков, работающая в Британском научном музее, неожиданно обнаружила, неизученный ранее документ, в котором на египетском языке была написанная молитва, которая почти слово в слово повторяла православную молитву «Отче Наш». Однако главная сенсация ждала учёных позже. Свиток датирован 1000 годом до нашей эры. Но как это возможно? Ведь в представление официальной науки христианства ещё не существовало. И не родился ещё Иисус Христос, который по библейской легенде, даровал молитву «Отче Наш». В ходе дальнейшего исследований выяснилось, что в руки историкам попала "молитва Слепого", написанная по легенде фараоном Эхнатоном. Вот эта молитва:

Отче Наш, неведомый, но сущий,
Да святится имя нам Твое,
Пусть придёт Закон Твой, свет дающий,
Миру звёзд, и в наше бытие,
В этот день ты накорми нас хлебом,
И прости нам смертные долги,
Как и мы прощаем перед Небом,
От соблазна и от зла обереги.

Дальнейшие исследования открыли историкам ещё боле удивительные факты: в древнеегипетских письменах они обнаружили множество параллелей с библейскими текстами. В качестве примера историки приводят отрывок, в котором объясняется понятие "божественного супружеского союза", который идёт из древнего Египта. В египетском тексте, датированном примерно 550 годом до Рождества Христова, есть так называемый "Миф Сатни", рассказывающий, по сути, библейскую легенду появления на свет Спасителя.
"Тень Бога предстала перед Махитускет, и объявила: будет у тебя сын и назван он будет Са-Осирис!".
Подобный сюжет описывает и Евангелие от Луки. Деве Марии является архангел Гавриил, и сообщает, что ей суждено стать матерью Спасителя Мира. И сказал ей ангел: "Не бойся Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот родишь сына, и наречёшь Ему имя – Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего".

Далее, из рукописей Древнего Египта всё чаще появляются общие черты с Библией. Так, в Египетской мифологии божество Сет хочет убит младенца Гора. Его мать вынуждена бежать. Такой же рассказ встречается и в «Святом Писании» в Евангелии от Матвея, описывается бегство семьи Иисуса Христа в Египет, чтобы избежать казни младенца от царя Ирода. Но это ещё не всё. Немало сходных черт историки обнаружили в древних изображениях. В старинных папирусах, египетских барельефах и рисунках можно встретить изображение обряда крещения фараона в водах Нила. Подобные сюжеты встречаются и у христиан.

Библейские сюжеты сходны со многими древними сказаниями разных народов мира, что наталкивает на мысль о едином источнике происхождения религий. А вот когда и где этот источник зародился, большая загадка и вряд ли ее разгадают.

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 20:52
Сегодня, 20:52 by МарьяшаПросмотров: 68Комментарии: 3
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Ключевые слова: религия Библия молитва легенда

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:22
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Вообще то не новость. Все эти сюжеты схожи друг с другом.
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#2 написал: Estellan
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Когда молодая религия пытается втиснуться в уже существующий мир, ей приходится принимать правила игры этого самого мира, подстраиваться. Легенды ,празднования, мифология. Правда, немного перестраивая, называя все новыми именами. Но суть остается прежней.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#3 написал: Летяга
Сегодня, 22:05
0
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Всем заинтересованным я бы рекомендовала к прочтению "Золотую ветвь" Фрезера.
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