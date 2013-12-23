Еще раз "Отче Наш".

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 20:52

Марьяша Просмотров: 68 Комментарии: 3 0 Сегодня, 20:52 by

Итак, в мае 2002 года группа историков, работающая в Британском научном музее, неожиданно обнаружила, неизученный ранее документ, в котором на египетском языке была написанная молитва, которая почти слово в слово повторяла православную молитву «Отче Наш». Однако главная сенсация ждала учёных позже. Свиток датирован 1000 годом до нашей эры. Но как это возможно? Ведь в представление официальной науки христианства ещё не существовало. И не родился ещё Иисус Христос, который по библейской легенде, даровал молитву «Отче Наш». В ходе дальнейшего исследований выяснилось, что в руки историкам попала "молитва Слепого", написанная по легенде фараоном Эхнатоном. Вот эта молитва:Отче Наш, неведомый, но сущий,Да святится имя нам Твое,Пусть придёт Закон Твой, свет дающий,Миру звёзд, и в наше бытие,В этот день ты накорми нас хлебом,И прости нам смертные долги,Как и мы прощаем перед Небом,От соблазна и от зла обереги.Дальнейшие исследования открыли историкам ещё боле удивительные факты: в древнеегипетских письменах они обнаружили множество параллелей с библейскими текстами. В качестве примера историки приводят отрывок, в котором объясняется понятие "божественного супружеского союза", который идёт из древнего Египта. В египетском тексте, датированном примерно 550 годом до Рождества Христова, есть так называемый "Миф Сатни", рассказывающий, по сути, библейскую легенду появления на свет Спасителя."Тень Бога предстала перед Махитускет, и объявила: будет у тебя сын и назван он будет Са-Осирис!".Подобный сюжет описывает и Евангелие от Луки. Деве Марии является архангел Гавриил, и сообщает, что ей суждено стать матерью Спасителя Мира. И сказал ей ангел: "Не бойся Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот родишь сына, и наречёшь Ему имя – Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего".Далее, из рукописей Древнего Египта всё чаще появляются общие черты с Библией. Так, в Египетской мифологии божество Сет хочет убит младенца Гора. Его мать вынуждена бежать. Такой же рассказ встречается и в «Святом Писании» в Евангелии от Матвея, описывается бегство семьи Иисуса Христа в Египет, чтобы избежать казни младенца от царя Ирода. Но это ещё не всё. Немало сходных черт историки обнаружили в древних изображениях. В старинных папирусах, египетских барельефах и рисунках можно встретить изображение обряда крещения фараона в водах Нила. Подобные сюжеты встречаются и у христиан.Библейские сюжеты сходны со многими древними сказаниями разных народов мира, что наталкивает на мысль о едином источнике происхождения религий. А вот когда и где этот источник зародился, большая загадка и вряд ли ее разгадают.

Ключевые слова: религия Библия молитва легенда

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