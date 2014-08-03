Дарк Арт от Аphostol

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 29 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 20:25 by

Креативная готика от Аphostol.Мрачное настроение и своеобразный взгляд на мир могут натолкнуть иного художника на создание действительно интересных и оригинальных фоторабот.Автор при помощи различных фотоманипуляций может смешать жанры готики, хоррора и фэнтези. В результате у него получается креативная картина в стиле Дарк Арт (Dark Art).Возможно, такие картины, тяготеющие к темной готике, не все люди любят рассматривать, но такой жанр искусства тоже имеют своих многочисленных поклонников, которым импонирует его напряженно-тяжелый эмоциональный фон. Фотоманипуляции – это идеальная техника для работы с мрачными и сюрреалистичными объектами, так как с их помощью обычная повседневная картинка обретает часто пугающий и гротескный вид.Обычно объектами, которые наиболее часто фигурируют в творчестве художника Аphostol, выполненными в стиле готический Дарк Арт (Dark Art), выступают грустные девушки, кладбища, смерть, чудовища, ночь или такие эмоции как: стресс, разлука, печаль, боль, а также сцены, которые противоречат всем законам физики и рациональному восприятию окружающей среды.Как видно из представленных работ фотохудожника, мрачные, темные и сюрреалистичные фотографии вызывают нечто большее, чем простой интерес. Они охватывают широкий спектр серьезных психологических проблем и человеческих эмоций.

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