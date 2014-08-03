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Страшно интересно

Дарк Арт от Аphostol

Креативная готика от Аphostol.
Мрачное настроение и своеобразный взгляд на мир могут натолкнуть иного художника на создание действительно интересных и оригинальных фоторабот.

Автор при помощи различных фотоманипуляций может смешать жанры готики, хоррора и фэнтези. В результате у него получается креативная картина в стиле Дарк Арт (Dark Art).
Возможно, такие картины, тяготеющие к темной готике, не все люди любят рассматривать, но такой жанр искусства тоже имеют своих многочисленных поклонников, которым импонирует его напряженно-тяжелый эмоциональный фон. Фотоманипуляции – это идеальная техника для работы с мрачными и сюрреалистичными объектами, так как с их помощью обычная повседневная картинка обретает часто пугающий и гротескный вид.
Обычно объектами, которые наиболее часто фигурируют в творчестве художника Аphostol, выполненными в стиле готический Дарк Арт (Dark Art), выступают грустные девушки, кладбища, смерть, чудовища, ночь или такие эмоции как: стресс, разлука, печаль, боль, а также сцены, которые противоречат всем законам физики и рациональному восприятию окружающей среды.

Как видно из представленных работ фотохудожника, мрачные, темные и сюрреалистичные фотографии вызывают нечто большее, чем простой интерес. Они охватывают широкий спектр серьезных психологических проблем и человеческих эмоций.

Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol
Дарк Арт от Аphostol

Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:36
Сегодня, 20:25 by Сделано_в_СССРПросмотров: 29Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Дарк Арт фотоарт готика мрачность фотокартина

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 21:55
0
Группа: Модераторы
Репутация: (9231|-3)
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Комментариев: 6 731
Эротичненько)) В целом банально, но есть и очень даже интересные.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
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