Пролёт, часть 1-ая

Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 02:00

Alise ink Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:00 by

С самого детства я мечтала попасть в другой мир, стать волшебницей, познакомиться с драконом, полетать на нём и многое другое. Словом, я любила фантазировать. Любила читать страшилки, хотя и сильно их боялась. Больше всего меня пугали страшилки про «существ высоких, с чёрными глазами». На ночь я всегда закрывала окно и плотно его зашторивала - мало ли кто может за мною наблюдать? Закрывала шкаф и делала баррикаду из подушек. С возрастом это прекратилось, и я постепенно начала забывать о детских страхах. Когда поступила в «универ» и начала жить одна, вдруг началась какая-то чертовщина. Мда, типично, как в любом ужастике, - скажете вы, и я даже не стану возражать. Мало ли, найдутся «умные» люди.Как-то я заехала к маме помочь с переездом и нашла старый альбом. И на одной из фотографий я заметила кое-что странное: на фотографии были изображены мама, бабушка, тётя и два ребёнка. Первым ребёнком была я, а вот вторым... Я решила спросить у мамы, кто это, ведь дядя с тётей не имели детей. Она попросила меня сесть и серьёзно поговорить. Оказалось, что на фото изображена моя сестра, которая давно пропала. Недавно мои родители нашли её, так как обладали связями и были так нехило обеспечены (в финансовом плане). Стало интересно с ней познакомиться. Оказывается, она жила на одном этаже со мной. Совпадение, - скажете вы? Не думаю. Впоследствии я решила пойти покурить (мне есть уже 20, не подумайте) и как всегда взяла с собой собственную пепельницу.Значит, стою я, никого не трогаю, и тут вижу, что снизу ко мне что-то идёт. Белое, ростом в три метра тело, чёрные впадины вместо глаз и длинные увенчанные острыми когтями руки. На этих же руках болтаются обрывки жёлтой сестринской куртки и, забыла добавить, огромный рот с не менее огромными внутри клыками. Сразу же вспомнились все детские страхи; я будто приросла к полу. Но тут на меня нахлынула волна боли и ужаса, я прониклась страхом за сестру, ведь мы к тому времени успели подружиться и стать семьёй. Я заорала, и оно, приподняв голову, спросило: «Ты чего?..» - и вдруг резко запнулось и посмотрело на себя. Воспользовавшись моментом, я побежала в квартиру и закрылась на все три засова. Оно оставило рядом с дверью пепельницу и ушло, нацарапав когтями на стене: «Прости»...Ну и как прикажете это понимать?!

Ключевые слова: Сестра существо прости пепельница балкон

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