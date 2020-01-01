На грани милоты и ужаса: сингапурская художница создает необычные миниатюры

Художница из Сингапура под ником QimmyShimmy использует полимерную глину для создания фигурок младенцев и сладостей, в которых фантазия и реальность соединяются в неожиданных интересных композициях. От миниатюрных точных копий сердца до леденцов в виде детских головок: сюрреалистические десерты удивляют и пугают одновременно.Смотрите дальше фотографии необычных сладких шедевров, от которых становится немного не по себе.Сингапурская художница QimmyShimmy училась на графического дизайнера, но скульптура стала ее самым большим увлечением и возможностью показать новые грани искусства. Она стремится создавать странные, удивительные и непохожие ни на что произведения. Креативщица расписывает запеченную глину вручную и украшает ею глиняные десерты.Эти работы называют попсюрреалистическими и жуткими. Скульптор не обращает внимания на критику и неоднозначное мнение о ее творчестве. Она играет на грани милоты и ужаса, чтобы удивить и озадачить зрителя. Художница стремится к открытию необычных перспектив в привычных образах. Черный юмор — то, что помогает ей достигать желаемого эффекта.Младенцы на палочке и тортики с человеческими головами вместо розочек откровенно шокируют и озадачивают. Сладкая анатомия приходится по вкусу далеко не всем, но сингапурская художница видит в этом многообразие и эстетическую цель искусства. Что ж, черный юмор в стиле сюрреализма всегда найдет своих почитателей.