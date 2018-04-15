Чужой из пряников

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:49

Сделано_в_СССР Просмотров: 84 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 08:49 by

Норвежская пекарь-дизайнер Кэролайн Эрикссон (Caroline Eriksson) трудилась в течение целого месяца для того, чтобы создать это чудо, а результатами своих трудов поделилась на страничке в Инстаграме. Если точнее, то работа заняла у Кэролайн три с половиной недели: одна неделя на подготовку "формы" и две с половиной - на выпечку и соединение кусочков пряника с помощью сахара.Внутри этого пряничного чудо скрыт каркас из металла, поверх которого уже выстроена сама "скульптура". Есть такое стоит с осторожностью - можно и зубки обломать. Впрочем, покушать "настоящего" Чужого - тоже идея не из лучших, ведь, как известно, в крови у ксеноморфов далеко не сахар.Автор: М. С. Парфенов.

Ключевые слова: Кэролайн Эрикссон (Caroline Eriksson) пекарь-дизайнер форма скульптура чужой

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