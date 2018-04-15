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Чужой из пряников

Норвежская пекарь-дизайнер Кэролайн Эрикссон (Caroline Eriksson) трудилась в течение целого месяца для того, чтобы создать это чудо, а результатами своих трудов поделилась на страничке в Инстаграме. Если точнее, то работа заняла у Кэролайн три с половиной недели: одна неделя на подготовку "формы" и две с половиной - на выпечку и соединение кусочков пряника с помощью сахара.

Внутри этого пряничного чудо скрыт каркас из металла, поверх которого уже выстроена сама "скульптура". Есть такое стоит с осторожностью - можно и зубки обломать. Впрочем, покушать "настоящего" Чужого - тоже идея не из лучших, ведь, как известно, в крови у ксеноморфов далеко не сахар.

Чужой из пряников


Автор: М. С. Парфенов.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49 by Сделано_в_СССРПросмотров: 84Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Кэролайн Эрикссон (Caroline Eriksson) пекарь-дизайнер форма скульптура чужой

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Комментарии

#1 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 10:58
+2
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Сдобные прянички)) Мне вот только девушка понравилась.
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:35
+1
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Репутация: (1495|-1)
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Комментариев: 4 419
Вот почему люди красоту не хотят создавать.? Вот девушка. Слепила бы свой собственный бюст. Как королевы отливали кубки.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
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