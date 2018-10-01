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Страшные фото

Жуткий съедобный грим в фото-арте Роберта Харрисона

Голландский фотограф Роберт Харрисон (Robert Harrison) совместно с шеф-поваром Робби Постма (Robbie Postma) создали необычную серию снимков, которую назвали «Project Menu». С помощью различных элементов кулинарии на лицо шеф-повара было нанесен грим из морепродуктов, специй, зерен кофе, битых бокалов и прочего. Для проекта повар разбил меню своего кафетерия на ингредиенты, после чего тщательно нанёс их себе на лицо. На создание проекта у дуэта ушел целый год, а на создание одной фотографии иногда требовалось около 9 часов. Хотя снимки и выглядят немного жутковато, ими невозможно не восхищаться.

Жуткий съедобный грим в фото-арте Роберта Харрисона
Разбитый бокал и красное вино

Жуткий съедобный грим в фото-арте Роберта Харрисона
Морковь, редька, кабачки

Жуткий съедобный грим в фото-арте Роберта Харрисона
Чернила и присоски осьминога, омар, мидии, кожа скумбрии, морские ежи и морские черенки

Жуткий съедобный грим в фото-арте Роберта Харрисона
Уголь, дым и ребрышко

Жуткий съедобный грим в фото-арте Роберта Харрисона
Ваниль, каменная соль, анис, семена кориандра, мускатный орех, гвоздика, белый перец, красный перец, кардамон, корица, карри (порошок)

Жуткий съедобный грим в фото-арте Роберта Харрисона
Черный рис, белый рис, желтый горох, фасоль, киноа, пшеница

Жуткий съедобный грим в фото-арте Роберта Харрисона
Белый шоколад, темный шоколад, малина

Жуткий съедобный грим в фото-арте Роберта Харрисона
Кофейные зёрна

Автор - Админ.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:38
Сегодня, 15:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 26Комментарии: 0
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Ключевые слова: Роберт Харрисон (Robert Harrison) фото-арт жуткий грим ужас кулинария

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