Жуткий съедобный грим в фото-арте Роберта Харрисона

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:38 by

Голландский фотограф Роберт Харрисон (Robert Harrison) совместно с шеф-поваром Робби Постма (Robbie Postma) создали необычную серию снимков, которую назвали «Project Menu». С помощью различных элементов кулинарии на лицо шеф-повара было нанесен грим из морепродуктов, специй, зерен кофе, битых бокалов и прочего. Для проекта повар разбил меню своего кафетерия на ингредиенты, после чего тщательно нанёс их себе на лицо. На создание проекта у дуэта ушел целый год, а на создание одной фотографии иногда требовалось около 9 часов. Хотя снимки и выглядят немного жутковато, ими невозможно не восхищаться.Разбитый бокал и красное виноМорковь, редька, кабачкиЧернила и присоски осьминога, омар, мидии, кожа скумбрии, морские ежи и морские черенкиУголь, дым и ребрышкоВаниль, каменная соль, анис, семена кориандра, мускатный орех, гвоздика, белый перец, красный перец, кардамон, корица, карри (порошок)Черный рис, белый рис, желтый горох, фасоль, киноа, пшеницаБелый шоколад, темный шоколад, малинаКофейные зёрнаАвтор - Админ.

Ключевые слова: Роберт Харрисон (Robert Harrison) фото-арт жуткий грим ужас кулинария

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