Жуткий съедобный грим в фото-арте Роберта Харрисона

Жуткий съедобный грим в фото-арте Роберта ХаррисонаГолландский фотограф Роберт Харрисон (Robert Harrison) совместно с шеф-поваром Робби Постма (Robbie Postma) создали необычную серию снимков, которую назвали «Project Menu». С помощью различных элементов кулинарии на лицо шеф-повара было нанесен грим из морепродуктов, специй, зерен кофе, битых бокалов и прочего. Для проекта повар разбил меню своего кафетерия на ингредиенты, после чего тщательно нанёс их себе на лицо. На создание проекта у дуэта ушел целый год, а на создание одной фотографии иногда требовалось около 9 часов. Хотя снимки и выглядят немного жутковато, ими невозможно не восхищаться.
Разбитый бокал и красное вино
Морковь, редька, кабачки
Чернила и присоски осьминога, омар, мидии, кожа скумбрии, морские ежи и морские черенки
Уголь, дым и ребрышко
Ваниль, каменная соль, анис, семена кориандра, мускатный орех, гвоздика, белый перец, красный перец, кардамон, корица, карри (порошок)
Черный рис, белый рис, желтый горох, фасоль, киноа, пшеница
Белый шоколад, темный шоколад, малина
Кофейные зёрна
Автор - Админ.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:38
Сегодня, 15:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 26Комментарии: 0
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