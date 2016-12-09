Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:54

Сделано_в_СССР Просмотров: 55 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 08:54 by

Ивэн Кэмпбелл из Калифорнии работал с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес, Мартин Скорсезе, Джон Карпентер и др. Его работы засветились в фильмах "От заката до рассвета" и "Кошмар на улице Вязов 7". Также художник лепит авторские скульптуры, часть которых вы наверняка узнаете.Автор - Исаак.

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