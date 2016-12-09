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Страшные фото

Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл

Ивэн Кэмпбелл из Калифорнии работал с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес, Мартин Скорсезе, Джон Карпентер и др. Его работы засветились в фильмах "От заката до рассвета" и "Кошмар на улице Вязов 7". Также художник лепит авторские скульптуры, часть которых вы наверняка узнаете.

Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл
Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл
Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл
Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл
Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл
Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл
Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл
Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл
Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл
Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл
Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл
Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл
Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл
Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл
Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл
Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл
Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл
Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл
Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл

Автор - Исаак.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:54
Сегодня, 08:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 55Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Скульптор художник скульптуры страшные фото

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