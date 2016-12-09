Страшные скульптуры Ивэна Кэмпбелл

Страшные скульптуры Ивэна КэмпбеллИвэн Кэмпбелл из Калифорнии работал с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес, Мартин Скорсезе, Джон Карпентер и др. Его работы засветились в фильмах "От заката до рассвета" и "Кошмар на улице Вязов 7". Также художник лепит авторские скульптуры, часть которых вы наверняка узнаете.
Автор - Исаак.
Источник.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:54
Сегодня, 08:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 55Комментарии: 3
Ключевые слова: Скульптор художник скульптуры страшные фото