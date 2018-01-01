Инфернальный сюрреализм Teodoru Badiu

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:26 by

Многих художников называют тёмными или мрачными. В своём искусстве они воплощают различные страхи и даже ужасы, которые зачастую переполняют сознание или подсознание любого человека. Эти образы выходят наружу и тем самым могут быть отличной терапией для тех, кто особенно подвержен страхам. Тёмное искусство так нравится людям во всём мире, потому что они видят в этом отдушину, то, что помогает им справиться со своими собственными проблемами. Здесь множество аспектов визуальной терапии, о которых не раз говорили психологи. То, что считают тёмным и даже ужасным, на самом деле светлее светлого. Как говорится, клин клином вышибают!Teodoru Badiu - художник, фотохудожник, дизайнер, иллюстратор из Вены. Его искусство очень многогранно, но в этой серии работ он создал нечто инфернальное, относящееся непосредственно к страхам смерти, к религиозным страхам перед адом грешников.Автор - blincov.

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