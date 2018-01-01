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Инфернальный сюрреализм Teodoru Badiu

Многих художников называют тёмными или мрачными. В своём искусстве они воплощают различные страхи и даже ужасы, которые зачастую переполняют сознание или подсознание любого человека. Эти образы выходят наружу и тем самым могут быть отличной терапией для тех, кто особенно подвержен страхам. Тёмное искусство так нравится людям во всём мире, потому что они видят в этом отдушину, то, что помогает им справиться со своими собственными проблемами. Здесь множество аспектов визуальной терапии, о которых не раз говорили психологи. То, что считают тёмным и даже ужасным, на самом деле светлее светлого. Как говорится, клин клином вышибают!

Teodoru Badiu - художник, фотохудожник, дизайнер, иллюстратор из Вены. Его искусство очень многогранно, но в этой серии работ он создал нечто инфернальное, относящееся непосредственно к страхам смерти, к религиозным страхам перед адом грешников.

Инфернальный сюрреализм Teodoru Badiu
Инфернальный сюрреализм Teodoru Badiu
Инфернальный сюрреализм Teodoru Badiu
Инфернальный сюрреализм Teodoru Badiu
Инфернальный сюрреализм Teodoru Badiu
Инфернальный сюрреализм Teodoru Badiu
Инфернальный сюрреализм Teodoru Badiu
Инфернальный сюрреализм Teodoru Badiu
Инфернальный сюрреализм Teodoru Badiu
Инфернальный сюрреализм Teodoru Badiu
Инфернальный сюрреализм Teodoru Badiu
Инфернальный сюрреализм Teodoru Badiu
Инфернальный сюрреализм Teodoru Badiu
Инфернальный сюрреализм Teodoru Badiu
Инфернальный сюрреализм Teodoru Badiu

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:26
Сегодня, 09:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 6Комментарии: 0
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Ключевые слова: Teodoru Badiu фотохудожник художник дизайнер иллюстратор сюрреализм тёмное искусство

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