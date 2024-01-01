Другой Мир

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:03

Причина: Стилистика автора сохранена

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:29 by

Вниз, влево, вниз, влево, вниз, влево…Бесконечный зигзаг улицы. Пустые дома стоят вдоль дороги. Порой из этих домов доносятся чьи-то голоса. Я один. Брожу по мрачному миру. Другому миру, отличающийся от настоящего, где полно людей, машин и домов. Этот мир полон ужаса, гротеска, печали. Тучи надо головой сгустились. Стало совсем темно, приходится всматриваться, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. Послышалось гавканье. Громкое и булькающие. Во дворе одного из домов на меня смотрела собака. Она выглядит так, будто её заживо варили, притом слишком долго. Шерсть отсутствовала, лишь кожа, покрытая слизью. Глаза белёсые. Из пасти торчали острые акульи зубы. Я ускорил шаг.Вниз, влево, вниз, влево, развилка…Пойду-ка лучше направо. Может, так смогу выбраться, нарушив бесконечный зигзаг улиц. Но я ошибся. Ничего такого не произошло. Выхода просто не существовало в этом мире. Если попал, то уже не выберешься. Придётся только умереть.Впереди показался гигантский крест из человеческих тел, местами покрытый коркой крови и фекалий. Пахло трупами и отходами. Пришлось закрыть нос, чтобы ненароком не нанюхаться зловонного запаха, и быстро пройти мимо.Перекрёсток…Даже не знаю, куда мне идти. Я уже отчаялся, ведь выхода нет. Но надо идти дальше. Дальше и дальше. Пока ноги не откажут. Я пошёл прямо.Из окон домов выглядывают жуткие существа. Полностью белые, лысые, безликие и нагие. Они пристально за мной наблюдают, хоть у них и нет глаз. Им не нужно зрение, и так хорошо меня чувствуют. Я не обращаю на них внимание. Стараюсь, по крайней мере.Мимо меня пробежали дети, похожие на фарфоровые куклы. Они были соединены между собой нитками, будто хотели сделать сиамских близнецов. Их маленькие ножки громко стучали по дороге. Дети весело смеялись, приоткрыв свои рты, бегали, прыгали, но меня не заметили. Слава богу…Бесконечная прямая дорога…Стало чуть светлей. Ветер навивал свою грустную мелодию с помощью листьев и сухой травы. Послышался гул над головой. Устремив свой взор наверх, увидел плывущий по небу череп. Он медленно открывал и закрывал рот, издавая жуткий гул. Я остановился, чтобы проследить за ним. И пока череп не исчез из виду, я так и стоял, продолжая своё наблюдение.Туман…Дым стал поглощать этот мир. В этом тумане видны силуэты. Трудно различимые. Сейчас нет времени их разглядывать. Хотя… выхода всё равно не найду. Я остановился, раскинул руки в стороны и закрыл глаза. Земля под ногами задрожала. Вот он, мой конец. Туман меня уже поглотил, я это чувствую. Пора…

Ключевые слова: Улица зигзаг дети череп туман авторская история

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