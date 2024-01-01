Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Звук шагов за спиной

В мраке полузабытого города Анна шла по узким улочкам, где свет фонарей едва освещал извилистые тротуары. Полночь уже наступила, и она чувствовала себя одиноко, только шорохи своих собственных шагов нарушали тишину.

Но внезапно, в тени заброшенных зданий, она услышала звуки шагов, приглушенные, но неотступно следящие за ней. Сердце ее стало биться быстрее, и она ускорила шаги. Тем не менее, шаги, будто живые, настигали ее.

В углублении переулка она вдруг остановилась и обернулась, но не увидела никого. Только холодный ветер обволакивал улицу. Анна смущенно улыбнулась сама себе и продолжила путь, убеждая себя, что воображение ее играет с ней.

Тем не менее, звуки шагов продолжали свою настойчивую симфонию, несмотря на ее уверенность. Она вдруг почувствовала, что кто-то или что-то следит за ней из темноты. Страх заставил ее ускорить шаги еще раз.

Проходя мимо старого заброшенного дома, она услышала чей-то тихий шепот, голос, словно из прошлого, который шептал: "Ты не одна здесь". В ее глазах вспыхнул страх, и она поняла, что что-то таинственное и необъяснимое сопровождает ее по этим темным улицам.

Быстро приближаясь к дому, Анна вошла в свет, и звуки шагов таяли, словно никогда не существовали. Но тот шепот продолжал звучать в ее ушах, напоминая, что некая загадка скрыта в мраке, и она только что пересекла тонкую грань между реальностью и темнотой, где шаги следуют за тобой, невидимые, но вечные.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:44
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 11:44 by Grave_TravlerПросмотров: 13Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Ночь тьма звук шагов авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.