Звук шагов за спиной

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:44

Причина: Стилистика автора сохранена

Grave_Travler Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:44 by

В мраке полузабытого города Анна шла по узким улочкам, где свет фонарей едва освещал извилистые тротуары. Полночь уже наступила, и она чувствовала себя одиноко, только шорохи своих собственных шагов нарушали тишину.Но внезапно, в тени заброшенных зданий, она услышала звуки шагов, приглушенные, но неотступно следящие за ней. Сердце ее стало биться быстрее, и она ускорила шаги. Тем не менее, шаги, будто живые, настигали ее.В углублении переулка она вдруг остановилась и обернулась, но не увидела никого. Только холодный ветер обволакивал улицу. Анна смущенно улыбнулась сама себе и продолжила путь, убеждая себя, что воображение ее играет с ней.Тем не менее, звуки шагов продолжали свою настойчивую симфонию, несмотря на ее уверенность. Она вдруг почувствовала, что кто-то или что-то следит за ней из темноты. Страх заставил ее ускорить шаги еще раз.Проходя мимо старого заброшенного дома, она услышала чей-то тихий шепот, голос, словно из прошлого, который шептал: "Ты не одна здесь". В ее глазах вспыхнул страх, и она поняла, что что-то таинственное и необъяснимое сопровождает ее по этим темным улицам.Быстро приближаясь к дому, Анна вошла в свет, и звуки шагов таяли, словно никогда не существовали. Но тот шепот продолжал звучать в ее ушах, напоминая, что некая загадка скрыта в мраке, и она только что пересекла тонкую грань между реальностью и темнотой, где шаги следуют за тобой, невидимые, но вечные.

Ключевые слова: Ночь тьма звук шагов авторская история

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