Девочка Скинуокер (SKINWALKER)

Новость отредактировал Estellan - 5-12-2023, 18:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tabletochka500 Просмотров: 186 Комментарии: 1 +2 5-12-2023, 18:38 by

Давным-давно в пригороде Москвы жила таинственная 16-летняя девушка. Худая и хрупкая, она никогда не выходила на улицу днем. Ее имя никому не было известно, поэтому ее называли только "москвичка".Тайна и мистицизм окружали этого одноклассника. Страх охватывал тех, кто хотя бы раз заглядывал ей в глаза. Некоторые говорили, что видели в них бездну, в которую были погружены все мысли и эмоции страдающего человека. Избегая общества и замкнувшись в себе, она проводила свои дни в мрачном одиночестве.Однажды, хмурым вечером, московская девочка поразила своих одноклассников. Сквозь устрашающе запотевшие окна донесся ее тихий голос, произнесший одно странное слово: "Перевертыш". Они прерывисто дышали, сцепив руки, пытаясь справиться с охватившим их страхом. Их сердца колотились в сумасшедшем ритме.Москвичка продолжила свое мрачное повествование. Она рассказала о том, как стала этим мифическим существом, способным проникать в сны других людей и превращать их в кошмары. Ее голос звучал так холодно, что слова проникали в самое сердце каждого слушающего.Одноклассники попытались уйти, но обнаружили, что ноги их не слушаются и прилипли к полу. Московская девушка подняла глаза и улыбнулась своей жуткой улыбкой, от которой кровь застыла у нее в жилах. Она сделала несколько шагов вперед, ее волосы призрачно взметнулись в воздух, словно живые. Все это сопровождалось звуками скрипа и шипения.Снова произнеся "Перевертыш", москвичка открыла рот, откуда вырвался звериный рык. Все вокруг изменилось. Объекты начали искажаться, и местность смешалась воедино. Очевидная реальность была скрыта за завесой ночных кошмаров.Живые существа превратились в силуэты ужасных существ, вырвавшихся из глубин подсознания каждого человека. Жуткие крики и звуки наполнили воздух, повергая всех в неописуемый ужас.Московская девушка стояла посреди этого хаоса, контролируя все кошмары, которые разворачивались перед ее глазами. Она испытала страх, которого так долго искала. Теперь она была эпицентром всех ночных кошмаров, собирая их на своем пути и сея страх и панику.С тех пор московская девушка стала настоящей перевертышкой, наводящей ужас на свои жертвы. Она продолжает бродить по ночным улицам Москвы, наполняя жизни других людей кошмарами и страхом.Ее внешность, с двумя хвостиками длинных светлых волос, бледной кожей, черной футболкой, красной мини-юбкой в клетку и черными гольфами до колен, стала символом ужаса и мистики, которые преследуют каждого, кто слышит о ее существовании.Так что будьте осторожны, бродя по улицам Москвы в темноте, иначе московская девушка-перевертыш может донести до вас свою кошмарную силу.

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