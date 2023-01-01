Приснившийся голос

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

Creepy Alexander Просмотров: 52 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:48 by

На дворе стоял поздний вечер, дело близилось уже к ночи и мальчик по имени Петя решил отходить ко сну. Пожелав своим любимым маме и папе "спокойной ночи" он пошел в свою комнату и улегся спать.Мальчик заснул, во сне ему привиделось, что он находится в каком-то страшном, темном, дремучем лесу. Вдруг послышался зловещий голос - эхом разносившийся повсюду: "Ты оказался в страшном лесу - Тебя не найдут, тебя не спасут. - Повсюду рыщут волки тут - Быстрее беги, а то разорвут!" Тут Петя увидел стаю волков - направлявшихся к нему, волки скалились, рычали, они готовы были броситься на мальчика и разорвать его в клочья. Петя рванул что было сил. Вдруг он увидел на земле растерзанный человеческий труп, рядом с ним валялось ружье, мальчик машинально схватил его и прицелился в ошалевшую стаю. Вдруг снова раздался голос: "Эта затея слишком проста - но сделать нельзя коль в руках пустота, не будешь стрелять сказал тебе я - нету в руках твоих больше ружья!" Тут Петя осознал, что ружья у него в руках действительно нет, будто бы оно неведомым образом испарилось. Тем временем стая волков подошла слишком близко, а один из них вцепился Пети в ногу - было мучительно больно. Невероятным усилием мальчик разжал волчью пасть, высвободив раненную ногу и побежал куда глаза глядят. И вдруг впереди он увидел дом, дверь вовнутрь была распахнута и тут снова зазвучал зловещий голос: "В лесу тебя только гибель лишь ждет - смерть по пятам за тобою идет, но вот пред тобою находится дом - быть может найдешь спасение в нем!"Петя забежал внутрь дома, дверь захлопнулась сама собой. Он стал оглядываться, изучая дом, куда он попал. Минуты 2 ничего не происходило, появилась иллюзия, что он наконец в безопасности. Но вдруг снова проклятый голос: "Здесь не спасенье найдешь, а беду - будешь страдать как в кромешном аду, дом - есть не дом, а капкан, западня - будет душить тебя простыня!" Из комнаты внизу, где предположительно была кровать вылетела простыня и направилась в сторону Пети, словно взбесившееся приведение, она обвилась вокруг шеи мальчика и начала его душить. В испуге мальчик схватил простыню и начал бешено рвать ее на куски, наконец ему удалось выйти победителем из жаркой схватки с постельной принадлежностью, простыня была изодрана в клочья. Переводя дух и покхекхевая Петя поднялся на 2-й этаж, вдруг он обнаружил на полу какие-то веревки, мальчик поднял их, даже не зная зачем. какой собственно был в них толк? Тут снова раздался голос: "Эти веревки - поднимать ты не смей, не то они ловко обратятся в змей!" Петя услышал грозное шипение - и ощутил, что в руках у него действительно уже были не веревки, а змеи. Мальчик закричал в испуге и швырнул экс-веревки вниз, на 1-й этаж. Проходя по верху нему, он вдруг случайно толкнул висевшее на стене зеркало, оно с грохотом упало и разбилось вдребезги. И вновь раздался кошмарный голос: "Кто вещь любую повредит тут невольно - тому будет адски, ужасно больно, на сколько осколков она разобьется - столько иголок в его тело вопьется!" В ту же секунду мальчик ощутил жуткую пронизывающую боль во всем теле - как будто десятки иголок впились в него, причиняя невероятные страдания. Боль длилась минут 5. Мальчик кричал, стонал, но наконец она утихла.Бродя по верхнему этажу он зашел в одну из комнат - в нем было окно, за которым была непроглядная темень, стоял стол, на котором была фарфоровая статуэтка, какого-то безумно зловеще выглядевшего непонятного божества. И снова этот чертов голос: "Ты эту чудо - пальцем не тронь, иначе повсюду - тут вспыхнет огонь!" Голос повторил это несколько раз. Петю вдруг осенила такая мысль: "А что, если это и есть тот самый объект, который породил весь этот адский кошмар, возможно следует уничтожить сию причудливую диковинку и тогда все исчезнет - и этот проклятый дом, и зловещий лес со свирепыми волками. А голос просто манипулирует мною, чтобы я был скован путами страха и не решился выполнить этот спасительный марш-бросок". Недолго думая Петя схватил фарфоровое божество и силой швырнул его об пол, оно подобно зеркалу разлетелось на множество осколков. В это же мгновение весь дом был охвачен пламенем, мальчик оказался в ловушке, пред ним предстала вполне реальная перспектива превратиться в головешку! И снова раздался ужасный голос: "Тебе же сказали - в уши не раз, но коль не послушал - лишишься ты глаз!" И осколки фарфорового божества взмыли в воздух и впились Пети прямо в глаза, так что он потерял зрение. Мальчик в ужасе обхватил ладонями лицо, на нащупать он могу только кровавые ручейки, стекающие вниз. Тем временем огненное кольцо все плотнее и плотнее сжималось и у мальчика был незавидный жребий - сгореть заживо в жутком доме.Тут Петя вспомнил, что в комнате есть окно. Он подбежал к нему, нащупал его и стал бить по нему кулаками. Достаточно быстро ему удалось его разбить и он прыгнул вниз и полетел в омут темноты. А голос снова возник из ниоткуда и пропищал: "Об землю ты треснешь - растечется вся кровь, однако воскреснешь - в кошмаре ты вновь!" И захохотал диким, жутким хохотом!Петя проснулся в холодном поту и закричал. На крик сбежались мама и папа и спросили у мальчика озабочено: "Что случилось дорогой?". Петя поведал родителям о приснившемся ему жутком кошмаре. Родители обняли свое любимое чадо со словами: "Все хорошо, не беспокойся - это всего лишь сон". Спустя некоторое время Петя успокоился, но приснившийся ему кошмар навеки останется в его памяти...

Ключевые слова: Сон голос дом авторская история

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