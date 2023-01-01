Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Приснившийся голос

На дворе стоял поздний вечер, дело близилось уже к ночи и мальчик по имени Петя решил отходить ко сну. Пожелав своим любимым маме и папе "спокойной ночи" он пошел в свою комнату и улегся спать.
Мальчик заснул, во сне ему привиделось, что он находится в каком-то страшном, темном, дремучем лесу. Вдруг послышался зловещий голос - эхом разносившийся повсюду: "Ты оказался в страшном лесу - Тебя не найдут, тебя не спасут. - Повсюду рыщут волки тут - Быстрее беги, а то разорвут!" Тут Петя увидел стаю волков - направлявшихся к нему, волки скалились, рычали, они готовы были броситься на мальчика и разорвать его в клочья. Петя рванул что было сил. Вдруг он увидел на земле растерзанный человеческий труп, рядом с ним валялось ружье, мальчик машинально схватил его и прицелился в ошалевшую стаю. Вдруг снова раздался голос: "Эта затея слишком проста - но сделать нельзя коль в руках пустота, не будешь стрелять сказал тебе я - нету в руках твоих больше ружья!" Тут Петя осознал, что ружья у него в руках действительно нет, будто бы оно неведомым образом испарилось. Тем временем стая волков подошла слишком близко, а один из них вцепился Пети в ногу - было мучительно больно. Невероятным усилием мальчик разжал волчью пасть, высвободив раненную ногу и побежал куда глаза глядят. И вдруг впереди он увидел дом, дверь вовнутрь была распахнута и тут снова зазвучал зловещий голос: "В лесу тебя только гибель лишь ждет - смерть по пятам за тобою идет, но вот пред тобою находится дом - быть может найдешь спасение в нем!"

Петя забежал внутрь дома, дверь захлопнулась сама собой. Он стал оглядываться, изучая дом, куда он попал. Минуты 2 ничего не происходило, появилась иллюзия, что он наконец в безопасности. Но вдруг снова проклятый голос: "Здесь не спасенье найдешь, а беду - будешь страдать как в кромешном аду, дом - есть не дом, а капкан, западня - будет душить тебя простыня!" Из комнаты внизу, где предположительно была кровать вылетела простыня и направилась в сторону Пети, словно взбесившееся приведение, она обвилась вокруг шеи мальчика и начала его душить. В испуге мальчик схватил простыню и начал бешено рвать ее на куски, наконец ему удалось выйти победителем из жаркой схватки с постельной принадлежностью, простыня была изодрана в клочья. Переводя дух и покхекхевая Петя поднялся на 2-й этаж, вдруг он обнаружил на полу какие-то веревки, мальчик поднял их, даже не зная зачем. какой собственно был в них толк? Тут снова раздался голос: "Эти веревки - поднимать ты не смей, не то они ловко обратятся в змей!" Петя услышал грозное шипение - и ощутил, что в руках у него действительно уже были не веревки, а змеи. Мальчик закричал в испуге и швырнул экс-веревки вниз, на 1-й этаж. Проходя по верху нему, он вдруг случайно толкнул висевшее на стене зеркало, оно с грохотом упало и разбилось вдребезги. И вновь раздался кошмарный голос: "Кто вещь любую повредит тут невольно - тому будет адски, ужасно больно, на сколько осколков она разобьется - столько иголок в его тело вопьется!" В ту же секунду мальчик ощутил жуткую пронизывающую боль во всем теле - как будто десятки иголок впились в него, причиняя невероятные страдания. Боль длилась минут 5. Мальчик кричал, стонал, но наконец она утихла.

Бродя по верхнему этажу он зашел в одну из комнат - в нем было окно, за которым была непроглядная темень, стоял стол, на котором была фарфоровая статуэтка, какого-то безумно зловеще выглядевшего непонятного божества. И снова этот чертов голос: "Ты эту чудо - пальцем не тронь, иначе повсюду - тут вспыхнет огонь!" Голос повторил это несколько раз. Петю вдруг осенила такая мысль: "А что, если это и есть тот самый объект, который породил весь этот адский кошмар, возможно следует уничтожить сию причудливую диковинку и тогда все исчезнет - и этот проклятый дом, и зловещий лес со свирепыми волками. А голос просто манипулирует мною, чтобы я был скован путами страха и не решился выполнить этот спасительный марш-бросок". Недолго думая Петя схватил фарфоровое божество и силой швырнул его об пол, оно подобно зеркалу разлетелось на множество осколков. В это же мгновение весь дом был охвачен пламенем, мальчик оказался в ловушке, пред ним предстала вполне реальная перспектива превратиться в головешку! И снова раздался ужасный голос: "Тебе же сказали - в уши не раз, но коль не послушал - лишишься ты глаз!" И осколки фарфорового божества взмыли в воздух и впились Пети прямо в глаза, так что он потерял зрение. Мальчик в ужасе обхватил ладонями лицо, на нащупать он могу только кровавые ручейки, стекающие вниз. Тем временем огненное кольцо все плотнее и плотнее сжималось и у мальчика был незавидный жребий - сгореть заживо в жутком доме.
Тут Петя вспомнил, что в комнате есть окно. Он подбежал к нему, нащупал его и стал бить по нему кулаками. Достаточно быстро ему удалось его разбить и он прыгнул вниз и полетел в омут темноты. А голос снова возник из ниоткуда и пропищал: "Об землю ты треснешь - растечется вся кровь, однако воскреснешь - в кошмаре ты вновь!" И захохотал диким, жутким хохотом!

Петя проснулся в холодном поту и закричал. На крик сбежались мама и папа и спросили у мальчика озабочено: "Что случилось дорогой?". Петя поведал родителям о приснившемся ему жутком кошмаре. Родители обняли свое любимое чадо со словами: "Все хорошо, не беспокойся - это всего лишь сон". Спустя некоторое время Петя успокоился, но приснившийся ему кошмар навеки останется в его памяти...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:48
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:48 by Creepy AlexanderПросмотров: 52Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Сон голос дом авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.