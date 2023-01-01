Рыбалка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 43 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:20 by

Лёгкий туман навис над водной гладью речки. Ночные птицы щебетали из темноты, а цикады подыгрывали им стрекотанием. Сумерки – отличное время, чтобы порыбачить. Мало кто выходит в такое время заниматься рыбной ловлей, чем и пользовался Саймон. В подобные моменты можно по-настоящему расслабиться и насладиться атмосферой природы. И самое главное – дельный улов.Перед тем, как спустить лодку, Саймон оглядел водную поверхность. На дне игрались мальки, робко подплывали к берегу. Легонько коснись прозрачной глади, и разбегутся в разные стороны.Лодка теперь на ходу, Саймон запрыгнул в неё и поплыл вглубь речки. Лёгкий ветерок подул в спину, сделав так, чтобы сотни мурашек пробежали по спине. Парень вздрогнул, кутаюсь в тёплую куртку сильнее. Отплыв от берега достаточно, Саймон взялся за удочку. В первый заход ждать долго не пришлось, рыба через пару минут клюнула на живца. Старый добрый червячок с особой добавкой всегда помогает. Второй раз закинул, на этот раз ждать пришлось чуть дольше.Ловля пошла на ура. Половина ведра уже есть наполнено, ещё одно наготове. Саймон вошёл в азарт, позабыл о времени, и не только об этом. Рыбная ловля его так затянула, что только и думал о рыбе и речке, которой не было ни конца, ни края. Даже не заметил, как к его лодке подплыла странного вида рыбёшка. Весьма крупного размера, кругловатой формой и угловатыми боками, а голова……походило чем-то на человеческую…Как только Саймон заглянул за борт, чтобы помыть руки, странная рыба уплыла. Парень заметил это, стал вглядываться в воду, но той рыбы больше не видать.«Показалась, наверное…» - подумал он, вновь взявшись за удочку.И как только закинул, неожиданно из воды выскочила данная рыба, вцепившись в руку Саймона. Парень закричал, схватил тварь за хвост и стал тянуть, но та не поддавалась. Зубы настолько сильно въелись в плоть, что невозможно было оторвать. Пришлось впустить в ход кулаки; от несколько ударов рыба слетела с руки, ударилась об борт лодки и канула в воду. Кровь обильно лилась из руки, струйками попадала на водную гладь, тем самым приманивая ещё больше таких тварей. Саймон крепко схватился за рану; так, конечно, кровь не остановишь. Пришлось пожертвовать рукавом куртки, чтобы кровотечение больше не беспокоило. Осталось только выбрать отсюда.Не успел отплыть пару метров, как снова на него накинулись. На этот раз три рыбины прокусили ему плоть. Все три монстра нацелились на его предплечья, заставив выпустить вёсла из рук. Тело словило конвульсию, боль всё нарастала. Саймон не в силах отбить речных тварей, стал биться об борта лодки. Те, хоть не сразу, но отцепились, прихватив с собой куски плоти. Саймон упал на дно лодки, громко крича, но его никто не слышал. Существ приплыло ещё больше. Целая стая, несколько десятков таких тварей, собралась на улов. Они выпрыгивали из воды, пролетая над лодкой. Парню оставалось только защищаться, чуть подняв кровототящие руки.Когда одна из этих рыбин оказалась на борту, Саймон быстро схватил весло, сел и несколькими ударами размозжил ей голову. С трудом поднявшись, он стал размахивать веслом, отгоняя чудищ, а их больше и больше. С несколько десяток – в целую сотню, теперь невозможно отбиваться от такого полчища. От такой битвы сломалась весло.Вскоре всё затихло, как только Саймон схватился за второе весло. Водные монстры перестали терроризировать парня. Саймон минуту простоял в боевой готовности, пока напряжение в его теле не спало. Пока есть время, надо уплывать. На одном весле довольно сложно, вплавь невозможно – руки жутко болели. До берега ещё далеко. Парень понадеялся, что его кто-то услышит, но вновь пустота – его слушатель мольбы о помощи.Саймон совсем отчаялся, от чего схватился за голову и заплакал. До утра ему придётся сидеть посреди реки, надеясь, что днём его кто-нибудь найдёт.Неожиданно вода забурлила перед носом лодки. Саймон обратил на это внимание. С каждым разом пузырей становилась больше, малая волна появилась в том месте и направилась в сторону лодки, увеличиваясь в размерах. Данная волна оказалась весьма необычной, те твари целой стенкой приближались к своей жертве, поднимая водный поток. Саймон закрылся руками, хотя знал, что ему это вряд ли поможет. Волна их речных монстров накрыло его, поглотив вместе с лодкой.Двое рыбаков нашли труп парня на следующий день, проплывающий по поверхности воды. Они заметили его обглоданную, алую спину, с выпирающимся позвоночником. Рыбаки побросали удочки и побежали звать кого-то. Тем временем несколько тех тварей подплывало ближе к берегу.

Ключевые слова: Рыбалка чудовища весло авторская история

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