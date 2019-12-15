Полёт ниже могил

Новость отредактировал Estellan - 25-08-2023, 23:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Vadim Echeistov Просмотров: 185 Комментарии: 1 -1 25-08-2023, 23:10 by

Тьма – такое короткое слово, но означает нечто бездонное, безразмерное. Тьму не спрячешь в карман, не обнимешь руками. Её край можно увидеть лишь на рассвете, до которого ещё очень далеко… или долго – не так уж это и значимо. Важно другое – всё вокруг поглотил чёрный мрак, не разбавленный ни светом Луны, ни даже слабым сиянием звёзд. Игорь застыл посреди этой тьмы, опасаясь пошевелить даже пальцем. Он не видел ничего, но знал, что стоит на краю сельской улицы. Пусть тьма ослепила его, но Игорь всё же угадывал, скорее по памяти, контуры крыш и очертания краёв грунтовой дороги.Игорь не знал, как давно он уже стоит вот так, боясь шевельнуться. Сложно следить за временем, когда не видно циферблата часов. Не слышно даже, как механизм отстукивает секунды. И вообще ничего не слышно – ни стрёкота цикад, ни хлопанья крыльев ночных птиц. Сонный ветерок не шептал древние заклинания в кронах, а лягушки не подпевали комариным стаям на окрестных болотах. Игорь будто оглох и ослеп одновременно. Он даже хотел щёлкнуть пальцами, так, для проверки слуха, но побоялся.Тьму невозможно пощупать, нельзя попробовать на зуб, но сама она может всё это проделать с тобой. Игорь чувствовал, как ночь обнюхивает его, пробует на вкус, запуская холодный, влажный язык ему за ворот. Он понимал, что это всего лишь игра воображения, но страху всегда плевать на трезвость рассудка – он щиплет за самые кончики нервов, хватает за горло из бездны подсознания. Но Игорь не забыл, зачем он здесь в такой жуткий час. Можно бояться, липко потея и морща кожу мурашками, но работу надо сделать в срок.Однажды в гостях Игорю посчастливилось держать в руках подарочный фолиант – здоровенную красочную книгу с картинками из средневекового бестиария. Полистав глянцевые страницы, Игорь увлёкся удивительными описаниями зверей, птиц и мифических чудищ. Теперь ему вспомнились строки, посвящённые волку. Авторы бестиария считали, что если охотник первым увидит волка, то зверь не тронет его. Если же, напротив, сначала волк заметит человека - тот потеряет голос. Также Игорь должен был первым найти, но не волков, а существ намного более страшных и опасных. А потому, если первым будет замечен он сам, то потери его не ограничатся голосом. Он не знал толком, каков будет исход в таком случае, но с ужасом догадывался, что подобного кошмара вынести просто не сможет.Конечно, Игорь не станет следовать совету средневековых мудрецов и, раздевшись донага, стучать камнем о камень – у него есть свой проверенный инструмент. В прошлый раз именно благодаря этому нехитрому прибору всё обошлось без печальных последствий. Игорь поднял фонарик и щёлкнул кнопкой. Луч света, натужно раздвигая сумрачные волокна непроницаемой тьмы, скользнул по изгородям, стенам домов и пустым окнам. Свет через стёкла и перекрестья рам распахивал комнаты, позволяя увидеть, что внутри никого нет. Луч нырял в окна, распугивал мглу, но не встречал никакого движения. Только Игорь не верил, что страх без причин скребёт по нервам – это его радар, который чует угрозу там, где бессильны слух и зрение.Это не шестое или седьмое чувство – скорее предчувствие… и оно в этот раз не подвело Игоря. Свет фонаря вывернул наизнанку террасу одного из домов, ворвавшись туда через широкое окно. И в тот же миг на фоне ярких обоев заметались чёрные тени. Игорь вздрогнул всем телом. Он с ужасом осознал, что до того, как свет проник в террасу, сквозь огромное окно обитатели вечной тьмы смотрели на него. Тени скрылись из виду. Ясно, что сейчас они бросятся к беззащитному человеку. Игорь испуганно дёрнулся, выпустив фонарь из рук. Свет погас. Игорь быстро поднял фонарик, встряхнул его, несколько раз щёлкнул кнопкой, но луч так и не появился.В это время тьма, будто издеваясь над испуганным человеком, немного ослабила свою хватку, обернувшись зыбким предрассветным сумраком. Теперь Игорь и без всякой подсветки мог рассмотреть окна ближайших домов, к стёклам каждого из которых прильнули изнутри страшные лица, чёрными провалами глазниц пристально следящие за ним. Ужас хлынул на Игоря сокрушительной лавиной, раскатав в пыль остатки самообладания. Он на подгибающихся ногах бросился к распахнутой калитке. Покосившийся деревянный столб с рукомойником отмечал точку выхода. Игорь остановился, мысленно досчитал до трёх, но ничего не происходило. Он встал ближе к столбу, повторил счёт, но… ничего. Оборачиваться было нельзя, но Игорь и так не стал бы этого делать – страх окончательно парализовал его. Однако, он спиной чувствовал, как сотни кошмарных существ движутся во тьме в его сторону. Ему осталось совсем мало времени. Игорь крепко зажмурился, как в детстве, когда спасался от чудищ, наполнявших ночами тёмные углы комнаты. Раз, два, три…Откуда-то издали глухо донеслись слабые голоса:― Уже три порции адреналина вкатили. Дефибриллятор не тянет. Что дальше? Вскрывать грудную клетку и прямой массаж сердца?― Да, погоди ты. Кажется, оживает. Слабый пульс есть.Последовала серия коротких команд, потом едва различимое бормотание. Наконец, Игорь нашёл в себе силы разлепить веки.― Шшш-что-то пошло не так? ― чтобы расшевелить пересохшие губы, потребовалось огромное усилие. Расплывчатый силуэт в белом халате взмахнул руками, как чайка крыльями и, с фальшивой бодростью в голосе, ответил:― Не-ет, что ты, Игорёк – всё прекрасно, ― белый халат поднёс ему планшет с расчерченным листом бумаги. Игорь напряг зрение, чтобы рассмотреть план посёлка. Тяжело двигая рукой, он указал несколько домов, поясняя слабым шёпотом:― Вот здесь заметил критическую активность. В этих домах – пассивная угроза.Засыпая, ослабший Игорь расслышал негромкие указания:― Звони Карапетянам. Им надо срочно уехать – дом придётся «чистить» по-полной. Максимальный тариф. И предупреди Исаевых, Гринбергов, Соколовых – они на очереди.― Так, это – Исаевы во всё это не очень верят. Тяжело будет их уговорить.― Не верят? Ну, скажи, что дождутся, и у них кто-нибудь умрёт во сне. Тогда поздно будет. Нечего было «дворцы» на проклятом месте строить. Тоже мне, нувориши!***― Игорёк, твой телефон звонит, ― звонко прокричала Аня из ванной.― Ни с кем не хочу разговаривать. Анька, не вздумай брать мой телефон, ― Игорь прекрасно знал привычки своей возлюбленной, но, как всегда, опоздал с предупреждением. Приторно-вежливый, «телефонный» вариант Аниного голоса приближался к двери комнаты.― Да, он здесь. Сейчас передам трубку.К дивану, вся в полотенцах и облаке цветочно-мыльных ароматов, подошла Аня и прижала телефон прямо к уху Игоря. Потом несколько раз надавила на аппарат, вынуждая ответить настойчивому абоненту. Игорь, конечно, сразу узнал звонившего – Юрий Альбертович, главный в этой команде «врачей-убийц». Игорь так называл их про себя, потому что, пусть на время, по согласию, но они убивали его… а может и не только его. Юрий Альбертович с трудом скрывал раздражение:― Игорь, такое ощущение, что ты от всех прячешься. Что случилось? Ты ведь теперь не простой парень – ты первый некронавт. Первый и единственный.«Единственный, кто вернулся оттуда», ― подумал Игорь. Да, он первый некронавт. Он сказал «поехали», махнул рукой и сделал несколько витков по загробному миру, по обратной стороне яви. Он добровольно отправился туда, где царит вечная тьма, где всё противно и враждебно живому. Мрак и безмолвие. Вселенная призраков и кошмаров встретила его за гранью клинической смерти, которую организовала команда врачей-исследователей.Игорь идеально подошёл для их смелых экспериментов. Невзрачный, замкнутый парень, тайно влюблённый в красавицу Аньку с параллельного потока, о чём не раз упоминал на эзотерических форумах. Там он проводил много времени в надежде, что ему подскажут надёжный приворот на любовь. Однажды, вместо совета очередного ведуна-самоучки, он получил сообщение с предложением поучаствовать в психологических тестах с неплохой оплатой.Народу пришло немало, но люди в белых халатах после каждого теста зачитывали списки тех, кто может больше не приходить. Платили деньги и прощались, с кем-то навсегда, с другими – до следующего раза. Со временем к психологическим тестам добавились медицинские обследования. Платили всё больше, а с деньгами пришла и уверенность. Игорь сумел даже подойти к Ане с цветами и пригласить её в ресторан. Та была явно заинтригована, но согласилась. Игорь стал щедро осыпать её подарками, водить в клубы и рестораны. Скоро это вошло в привычку и без денег от «докторов» Игорь уже не мыслил своей жизни.И вот однажды Игоря пригласили в кабинет Юрия Альбертовича, где открыто предложили поучаствовать в рискованном эксперименте, который заключался в том, что Игорь после искусственного наступления клинической смерти должен был описать всё, что встретит по ту сторону мира живых. Ему гарантировали возвращение к жизни без последствий для здоровья, посулили большие деньги и славу храброго исследователя. Давид Ливингстон, сошедший в преисподнюю. Игорю было страшно, но интересно или страшно интересно – он не мог до конца разобраться в своих ощущениях. Единственное, в чём он был твёрдо уверен – деньги ему нужны. Он готов был рискнуть ради гонорара, потому что отношения с Аней зашли уже достаточно далеко и расходы предстояли немалые.Место для «точки выхода» подобрали не случайное – загородный коттеджный посёлок, жители которого стонали от избытка паранормальной активности. Бьющаяся посуда, ломающаяся мебель, дрожь в стенах, жуткие стоны по ночам… были даже несколько случаев необъяснимой, внезапной смерти во сне. Юрий Альбертович рассудил так, что в этом месте, которое издревле считалось грязным и проклятым, граница между реальностью и её тёмной изнанкой наиболее тонкая. К тому же, богатые жители посёлка не скупились на пожертвования в надежде, что некронавт поможет справиться с их проблемой. Так, во всяком случае, обещал им Юрий Альбертович.Первый выход прошёл без проблем, хотя и попсового «света в конце туннеля» не было. Игорь сразу же после «воскрешения» описал, что оказался в полной темноте, но в руках его был фонарь, свет которого позволил рассмотреть дома и тёмные сущности, скачущие в окнах и вдоль изгородей. Правда, на месте коттеджей оказались старые деревянные домики, а вместо асфальта – разбитая грунтовка. Помощники Юрия Альбертовича пояснили, что потусторонние проекции реальных объектов отличаются так же, как призраки от живых людей – то есть, всё выглядит более убого и страшно. Фонарь же они объяснили «визуализацией внутренней силы». Игорь почти месяц тяжело приходил в себя после клинической смерти и путешествия в «долину смертной тени», но потом ощутил даже некоторую эйфорию – всё же, хоть в чём-то он первый. ПЕРВЫЙ! Кроме того, полученных денег хватило на организацию свадьбы с Аней.Правда, на торжество ушли все деньги, но довольно скоро позвонил Юрий Альбертович и предложил повторить «путешествие». Только в этот раз всё пошло не так. Внутренних сил не хватило и фонарь погас, отдав Игоря в полную власть потусторонней тьмы. Возвращение к жизни прошло нештатно – он знал это, хотя врачи скрывали от него правду. И самое главное – «там» его заметили. И теперь страх, который приклеился к нему за гранью мира живых, следовал за Игорем неотступно. В каждом окне, в витринах, даже в глазах прохожих он видел страшные лица, неотрывно следящие за каждым его движением.За ним наблюдали «оттуда» и явно ждали момента, чтобы вернуть Игоря тьме. Слишком часто стали случаться с ним неприятности – ушибы, падения, рискованные скандалы с опасными людьми. Двух смертей не бывать, как говорится, но у него было… И это уже слишком. Если сначала было страшно, но интересно, то теперь просто страшно. Ужас намертво засел в подсознании, волком зыркал из тёмных углов и ночами выпрыгивал из кошмаров, вынуждая Игоря спать с включенным светом. Нет, третий раз он не позволит себя умертвить.― Юрий Альбертович, я уже устал объяснять, что после того раза не вернусь. Можете мне больше не звонить. Найдите другого некронавта. Номер второй, ― Игорь старался говорить твёрдо и решительно, но вышло неуверенно, даже как-то испуганно.― Игорь, Игорь… нет времени искать и готовить второй номер. Хорошо, сумму гонорара увеличиваю втрое. Умеешь ты торговаться, ― усмехнулся Юрий Альбертович.― Я не торгуюсь. Нет, и всё. Больше мне не звоните, ― Игорь отключил телефон.В комнату вошла Аня в новом платье.― Игорёк, смотри, какую красоту я себе заказала. Там ещё сумочка, туфли и клатч.Игорь тяжело вздохнул, прежде чем сказать:― Аня, ты бы прекратила на время свои покупки. Просто, таких денег больше пока не предвидится. Я туда не вернусь.Аня мгновенно изменилась в лице. Игорь вжал голову в плечи, ожидая скандал с истерикой, но жена лишь улыбнулась, скорчила жалобную гримасу и промурлыкала:― Жаль, я тут такую хорошую машинку в автосалоне присмотрела. Эх, ну ничего – потерпим.***― Игорёк, ну ты скоро? В нормальных семьях муж жену ждёт, а я уже давно готова, ― щебетала Аня, продолжая, тем не менее, порхать перед зеркалом.Игорь мельком взглянул на своё отражение и быстро прошёл к двери. Бледная кожа, мешки под глазами, безвольно опущенные уголки губ – не на что там любоваться. Он задумчиво топтался в прихожей, негромко ворча:― Нам обязательно куда-то идти?― Милый, ты уже второй месяц носа на улицу не показываешь. Совсем скис. Муж ты мне или кто? Своди жену в ресторан. Я знаю одно тихое местечко – тебе понравится.― Ресторан? А деньги?Анька звонко рассмеялась:― Не дуйся, милый, деньги есть – подружка долг вернула.― Может, лучше сохранить их? ― продолжал бурчать Игорь― Так, это не обсуждается! Пошли, ― Аня поставила точку, звонко защёлкнув косметичку.Вне дома страх бросился на Игоря с новой силой. Под каждым кустом, во всех канализационных решётках и дорожных люках ему чудилась потусторонняя тьма, готовая утащить его из светлой яви в мир вечного кошмара. Чёрная мгла шевелилась в глазах пешеходов, вынуждая Игоря всякий раз испуганно шарахаться в сторону. Аня не раз тыкала его кулачком то под ребро, то в плечо, негромко шепча:― Расслабься, дурачок. Успокойся.Наконец, с трудом, но ей удалось усадить мужа в такси. Через полчаса машина остановилась возле ярких витрин дорогого ресторана.― Нет, я туда не пойду. Это слишком…Аня снова ткнула Игоря в плечо.― Расслабься, нам не сюда, ― ухватив мужа под руку, она решительно повела его к стеклянным дверям соседнего подъезда. Просторный холл был отделан полированным камнем тёмно-оливкового цвета. «Из такого могильные плиты делают», ― подумал Игорь, но озвучить свою мысль не решился. Дверцы лифта распахнулись, едва Аня коснулась кнопки вызова. В глубине лифтовой кабины стоял невысокий смуглый парень азиатской наружности. В ногах его лежала большая спортивная сумка.― Это первый. Вы разве не выходите? ― спросила Аня. «Это первый, первый некронавт. Первый и пока единственный», ― неожиданно вспомнилось Игорю. Между тем, черноволосый помотал головой, дав понять, что выходить не собирается. Аня пожала плечами и за рукав втащила в лифт мужа.― Нам на шестой, ― девичий пальчик застыл возле кнопки с номером «шесть». Азиат кивнул, так и не раскрыв рта. В этот момент Игорь окончательно понял, насколько странно выглядит эта сцена. Странно для мира живых. Игорь попятился, но уткнулся спиной в схлопнувшуюся дверь. Всё! Самая настоящая ловушка - замкнутая коробка лифта, он, странный парень и жена. Анька оказалась в опасности только потому, что пошла вместе с ним. По его вине! Кто этот человек? Оболочка из плоти, захваченная вырвавшейся из тьмы замогилья нежитью, или наёмник Юрия Альбертовича? В его раскосых глазах чернела пустота.Казалось, лифт едет слишком медленно. Внезапно, флегматичный южанин ожил, натужно улыбнулся и, склонившись, полез в сумку. Игорь понял, что медлить нельзя. Не стоит ждать, пока в смуглой руке окажется нож или пистолет. Беда в том, что Игорь никогда толком не дрался. Однако, осознание того, что рядом стоит любимая женщина, которой грозит страшная опасность, придало ему решительности. Игорь сжал кулак и ударил в крепкий стриженый затылок. Парень ойкнул, но даже не пошатнулся. Игорь же отбил костяшки и больно подвернул запястье. Тогда он стиснул обе ладони вместе и стал лупить по голове врага, словно молотом. Аня не понимала, что происходит. Она кричала и привычно толкала мужа кулачком в плечо. Один из толчков отозвался острой болью, но Игорь не придал этому значения. Наконец, азиат рухнул лицом в сумку, а из ослабшей руки выпали… нет, не оружие – образцы духов в пёстрых коробочках.Что же это? Ошибка! Игорь хотел нагнуться, чтобы привести пострадавшего в чувство, но не смог пошевелиться. Попытка выругаться обернулась вялым мычанием. Игорь хотел посмотреть в лицо жене, но паралич был полным. Не было возможности даже перевести взгляд. Он видел лишь её руки, в одной из которых был шприц. Неужели, Аня!За спиной лязгнули двери. Игорь понял, что падает навзничь, потеряв опору. Сильные руки подхватили его у самого пола, аккуратно опустили и, ухватив за ноги, потащили, будто мешок сухих листьев. Дышать становилось всё трудней, словно тяжёлую плиту опустили на грудь и каждую минуту бросали сверху ещё по мешку с песком. Онемевшая рука Игоря зацепилась. Раздался грохот. Что-то упало рядом с его головой. Знакомый до боли голос дерзко прокричал:― Эй, полегче! Вы не тюк с мусором тащите, а моего мужа. Кстати, он там, в лифте, какого-то курьера избил.― Ничего страшного. С ним мы договоримся.«О, а вот и Юрий Альбертович» ― снулым червём проползла мысль в угасающем сознании Игоря. Однако, сквозь густеющую пелену беспамятства раскалёнными спицами продолжали жалить мозг жестокие слова:― Спасибо, Анна, без вас пришлось бы закрывать проект. Всё-таки, Игорь – не просто первый некронавт, но и единственный, кто подписал наш контракт, почти не читая. Наверное, только о вас и думал.― Ага, наивный влюблённый дурачок.― Ну, что вы, Анна. Без таких, как ваш муж, передовая научная мысль так и оставалась бы всего лишь мыслью – пустым напряжением извилин. Ну, нам пора – нежить в посёлке совсем с цепи сорвалась.***Тьма обступила со всех сторон. Она захлёстывала ужасом, давила отчаянием. Игорь знал, что его здесь уже ждут. Тёмные твари сжимали кольцо вокруг некронавта. Он ничего не видел, но всё знал об их приближении. Тьма издевательски нашёптывала о предстоящих мучениях на неведомом языке, который, как ни странно, порождал в сознании ясные, но жуткие образы.Игорь попытался включить фонарь, но сухие щелчки кнопки звучали впустую, не породив ни искорки света. Похоже, предательство любимой окончательно лишило его внутренних сил. Игорь пытался вспомнить, как ещё можно отбиться от замогильной нечисти. В голову ничего не приходило, кроме строчек из древнего бестиария, предлагавших раздеться догола и стучать камнем о камень… Бред! Но сейчас он мог довериться любому бреду. Только, где здесь найти камни?А что, если взять и отдать себя тьме? Не пытаться сбежать, а стать своим для кошмарных тварей. Стать одним из них и мстить живым. Нырнуть в эти чёрные волны с головой, напитаться злобой и ощериться клыками… Нет - сама мысль об этом была противна Игорю и оборачивалась крупной дрожью по всему телу. Похоже, не зря первым некронавтом избран именно он – тот, кто готов зубами цепляться за жизнь со всеми её неудачами, изменами и болью. Нет, ему здесь точно не место.И вдруг, внезапным озарением последней надежды пришли строки… Игорь даже не знал толком, где мог их услышать или прочитать. Просто сами собой зашевелились губы, раз за разом, словно заклинание, истово нашёптывая:― Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла…

Ключевые слова: Некроманты потустороннее призраки авторская история

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