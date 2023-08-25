Пепел в косую линейку

Новость отредактировал Estellan - 25-08-2023, 22:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

Vadim Echeistov Просмотров: 159 Комментарии: 0 -1 25-08-2023, 22:59 by

Не знаю, что писать. Папа дал тетрадку и велел готовиться к школе. Сказал, чтобы я вспоминала правила писания. Только о чем писать, я не знаю. Папа велел рассказать, как я провела лето. Он считает, что такая будет тема первого школьного сочинения. А как я провела лето? Плохо. Приехали в деревню к бабушке. Здесь было много других мальчиков и девочек. Мы бегали по траве и ходили купаться. Только я сидела в реке слишком долго и сильно заболела. Все лето просидела в доме, пила лекарства. Было очень обидно смотреть в окошко, как другие бегают на реку.Тетенька-доктор, которая приезжала к нам, сказала папе, что я выздоравливаю, но еще слишком слаба, чтобы везти меня в город. Она говорила, что в поездах страшные сквозняки, а до станции еще надо как-то добраться. Все уже неделю учатся в школах. Деревня опустела. Начались противные дожди. Все - больше не знаю о чем писать. Я плохо провела лето. Хочу спать.… испугалась. Мама с папой по очереди пытались меня успокоить, говорили, что это кот, Мурзик, в дом просился. Только, где же тогда Мурзик? Я его уже три дня не видела. А еще я слышала, как мама с папой шептались за стеной. Папа говорил, что обошел все вокруг и никого не увидел. Кто же тогда стучал в дверь? Когда закончились каникулы, в деревне остались лишь три старушки и один дедушка. Если бы кто-то из них решил пошутить среди ночи, то от папы не смогли бы убежать.Мне велели успокоиться и ложиться спать. Я уже почти заснула, когда стук повторился. Постучали в дверь, потом в окно. Папа выбежал из дома, зачем-то прихватив молоток. Мы ждали его в полной темноте – свет в деревне часто отключали, особенно в дождливую с ветром погоду. Вернулся папа не скоро. Огонек свечи сделал его лицо чужим и напуганным. Я никогда папу таким не видела. Он пожал плечами и тихо сказал: «Птица». Не знаю, какая птица может так стучаться в окна и двери.Папа велел всем ложиться спать. Бабушка поправила мне одеяло и ушла в свою комнату. Я слышала, как скрипнула ее кровать, а еще, как бабушка прошептала, что это приходила ее смер…… уши. А еще у нее были оранжевые пятна возле глаз. Из-за этих пятен можно было подумать, что собачьи глаза светятся. Это была очень большая собака. Раньше я такую в деревне не видела. Наверное, это она так страшно выла ночью. Хотя, тот вой был такой громкий, что я не уверена. Но хорошо, если это была она, а не какое-нибудь чудище. Теперь собака стояла под дождем, а капли стекали со слипшейся шерсти. Она шаталась и смотрела прямо на меня. Я позвала маму. Я хотела попросить, чтобы она вынесла собачке какой-нибудь еды. Мама не пришла. Бабушка тоже. Как будто никто не слышал. Все были заняты, а папа, вообще был не дома, хотя дождь не прекращался.Я хотела пойти и найти кого-нибудь, но собака вдруг пошла в мою сторону. Она так на меня посмотрела, что я испугалась очень сильно. А она смотрела и очень быстро бежала к дому. Мое окно было высоко, но собака вдруг встала на задние лапы и последние шаги бежала, как человек. Ее голова была огромной – она почти заслонила окно. Глаза светились. Собака не лаяла, а говорила что-то страшным голосом на непонятном языке. Из пасти текла красная пена. Я перепугалась очень сильно, закричала и спряталась под кровать. Я громко звала маму, папу, а потом просто кричала, чтоб не слышать страшную собаку. Когда мама вытащила меня из-под кровати, то сказала, что это был просто страшный сон. Она трогала мой лоб и говорила, что у меня снова жар. За окном никого не было, но я точно видела эту…… темноте светились глаза. Много пар глаз. Они двигались против окон. Мама сказала, что мне это опять показалось. Она говорила, что так бывает, когда у человека богатое воображение и ему видится всякое. Вот и я все опять придумала. Но потом я слышала, как они с папой говорили про эти глаза. Они думали, что я уже сплю, но я все слышала. Мама сказала, что, это, наверное, волки или лисы. Деревня опустела и звери заходят в нее без опаски. Папа ответил ей, что не бывает волков ростом с человека. А еще добавил, что все-равно попросит ружье у дедушки Никифора. Дедушка Никифор – охотник. Но тут я услышала бабушку. Она сказала, что Никифор уехал в другое село к родне и в деревне теперь нет никого, кроме них. А глаза в темноте это…… от страха. Теперь стук был сильным, словно по дверям били ногами. Иногда удары приходились по стенам. От крыльца слышался гулкий топот. Мама прижимала меня к себе, утирая мне слезы и упрашивая не кричать. Было очень страшно. Папа бегал от окон к дверям и громко ругался. Но потом шептал маме, что снаружи никого нет. От этого становилось только страшнее. Мы не понимали, что происходит. Свет отключали каждую ночь. Выл ветер, а может и не только ветер. Я старалась представить, что кроме нашей комнаты нет ничего – ни страшной непроглядной тьмы, ни чудовищ, рвущихся в дом снаружи. Я так хотела, чтобы эти четыре стены были неприступны для злых невидимок и… для того, о ком говорила бабушка.Заснула я только под утро, когда топот и стук прекратились. Проснулась днем. Папы не было. Мама сказала, что он ушел договориться насчет машины. Сегодня мы все уедем в город. Больше нам нельзя…… тогда она не верила в эти истории, считала их глупыми сказками. Они с дедушкой были уже умными и опытными, чтобы верить, будто когда-то на месте их дома жил страшный колдун, которого боялась вся округа. И ведь все было спокойно. А бабушка сказала, что теперь она уже и не знает, где правда, а где выдумки. И почему вдруг все поменялось – может, кто-то могилу колдуна потревожил. Мама заметила, что я все это слышу и отчитала бабушку. Сказала, что и так все напуганы, а тут еще страшные деревенские сказки про колдунов. Мы с мамой еле сдерживались, чтобы не расплакаться, потому что скоро должно было стемнеть, а папа еще не вернулся. Наверное, сложно было найти машину. Свет заморгал и погас, как…… билась в рыданиях. Бабушка с трудом удерживала ее. Мама пыталась вырваться из дома. Она кричала, что не верит. Спросонья я не могла понять, во что не верит мама. Она говорила, что так не мог кричать человек – вопль был слишком ужасный. Бабушка пыталась успокоить маму и также повторяла, что, конечно, человек так не смог бы кричать. Только я видела, как из ее глаз тихо струились слезы. Я поняла. Только сейчас поняла – что-то случилось с папой. Он так и не вернулся. Я больше не могу…… говорила, что видела возле дома странные следы. Не звериные и не человечьи. Много следов на раскисшей земле. Бабушка накинула шаль и вышла во двор. Вернулась она очень бледной. Сказала, что еще заметила следы огромных когтей на стенах. Потом вошла к себе в комнату и заперлась изнутри. Мама просила ее выйти, ругалась, кричала, что ей тоже все надоело, что она тоже сейчас все бросит и пойдет искать папу. Бабушка не отвечала и дверь не открыла. Меня вырвало на пол. Снова стало плохо – то жарко, то холодно до дрожи. Ночью опять были топот, скрип и стук. Дом трясло. Я будто бы слышала, как кто-то шумно и страшно дышал под окном. Мама…… так и не вышла из комнаты. Дверь была заперта. Я просила, плакала, но бабушка не открыла защелку. Ее даже не было слышно, будто она крепко-крепко спит. Я продолжала стучаться к ней, потому что одной совсем страшно. Мама вечером ушла за водой и еще не вернулась, хотя прошло уже много времени. За окнами быстро темнело. Страшный крик с улицы сильно напугал меня. Нет, мама не могла так кричать. Я не хочу, чтобы это была она. Она непременно вернется. Я взяла из шкафчика на кухне все свечи, собрала с подоконников и полок все огарки и зажгла. Я окружила себя дрожащими огоньками, чтобы меньше бояться. Если мама заблудится в темноте, то она увидит свет в окошке и придет ко мне. Вот, снова стучат в дверь. Пойду спрошу – вдруг это…***Раздался оглушительный стук, в тиши кабинета прозвучавший подобно грому. Илья вздрогнул так сильно, что его дорогущее офисное кресло откатилось от стола. Пожелтевшие и обгорелые тетрадные листки стали рассыпаться в дрожащих пальцах. Он, взрослый, уверенный в себе человек ненадолго прикоснувшись к ужасу, пережитому маленькой девочкой, вдруг похолодел изнутри. Строчки, нацарапанные неуверенной детской рукой , эти палочки и крючочки на фоне косой разлиновки, крепко зацепили его огрубевшую душу.Он понял, что существует нечто, не поддающееся объяснению, а оттого пугающее до дрожи и немоты. И у него совсем не было ни малейшего желания столкнуться со всем этим кошмаром наяву, лицом к лицу – достаточно было того неизбывного мрака, что могильным холодом дышал с истрепанных тетрадных страниц. Косая линейка… Сколько лет этому дневнику? Если он сам, помнивший пионерские галстуки, не застал тех времен, когда ученики пользовались тетрадями в косую линейку. Эта девочка, если бы осталась жива, могла уже иметь взрослых внуков. Если бы… Илья поежился, как от сквозняка, когда воображение вновь вернуло его к сценам, описанным в дневнике.Илья сложил стопкой неровные кусочки бумаги с корявыми строчками выцветших чернил вперемешку со следами карандашного грифеля. Потом убрал обратно в ржавую и обугленную жестянку, в которой лежали также оплавленные бусы и гребешок. В таких коробочках раньше могли продавать чай или печенье, а тут такое… Стук повторился. Илья хлопнул ладонью по столу:― Заходи уже.В дверях появились густые усы Славика.― Это я, Илья Антонович. Вызывали?― Вызывал. Славик, откуда это?Усы радостно шевельнулись:― Ага, интересуетесь. А я знал, что вы любите всякие старые штучки. Эту коробку нашли на месте сгоревшего дома. Случайно траву ногой ковырнул, а там свалявшийся пепел, и - вуаля. Вы же велели участок подыскать. Нашел. Река, лес, тишина. Домик сгорел давно, участок почти бесхозный. Никто почему-то не выкупил до сих пор. Еще и сэкономите.Илья понимающе кивнул. Потом он подвинул жестянку на край стола и тоном, не терпящим возражений, произнес:― Выброси это, Славик. И еще… подыщи мне другой участок.

Ключевые слова: Деревенский колдун деревенские ужасы дневник авторская история

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