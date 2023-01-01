Бред в ночи

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:22

Причина: Изменен раздел.

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 100 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:22 by

Проснулся от громких стуков в дверь. На часах два часа ночи. И кто в такое время будет долбиться в дверь? Я неохотно встал с кровати, стараясь открыть глаза, но с трудом получалось. Одел тапки и пошаркал к двери.- Кто там?Никто не ответил. Всё продолжают стучать в дверь. Посмотрел в глазок. Никого. Но стуки продолжаются.- Не понял…Я приоткрыл дверь и выглянул. Стуки затихли. Показалась? Только сегодня наконец-то смог поспать, но что-то или кто-то пытается нарушить мой сон. Вернулся обратно в постель. Надеюсь, что мне сейчас никто не помешает.Щелчок замка.Открылась дверь.Возня в прихожей.Тяжёлые шаги в сторону кухни.Так, стоп…Я вновь встаю с кровати и выхожу из комнаты. Чьи-то туфли в прихожей. Грязные следы в коридоре. Я направлюсь на кухню, но никого там не нахожу. Но ведь кто-то же только что вошёл в мою квартиру?Неожиданно открывается окно, и холодный поток воздух окутывает меня, да настолько сильный, что с трудом смог подойти и закрыть форточку. Собираюсь вернуться в комнату, как резко мне по лицу ударяет грязная туфля. Затем другая, и вот туфли сами по себе выбили мне окно и выпрыгнули. Я в недоумении смотрю на дыру в стекле. Теперь в квартире будет прохладно.Боже, что не так-то? Ведь только сегодня мне удалось найти время поспать, как все нормальные люди, ночью, в своей тёплой постельки, у себя дома, но что-то, что я не могу увидеть и понять, мешает мне уснуть. Будто кто-то специально, как мне кажется – целая группа кого-то или чего-то, сговорился, чтобы я не нарушал свой распорядок дня. Обычно, ночью я редко сплю, всю работу выполняю именно в это время суток. Конечно, отсыпаюсь днём, ложусь в пять и до часу нахожусь в мире снов, после пробуждения до девяти вечера занимаюсь своими делами. Если говорить кратко, то у меня сбитый режим. И дома не всегда могу спать, порой ночую либо у друзей, либо у родителей – у меня такая вредная привычка, иногда менять обстановку.Вот я уже начал засыпать, как вдруг послышался непонятный шум под кроватью; нечто скреблось там. Привстав с кровати, я с недовольным кряхтением заглянул под кровать. Ничего не видно, хоть глаз выколи. Когда глаза привыкли к темноте, я смог разглядеть такую жуткую штуку: что-то массивное, похожее на руку, только чересчур волосатую, с клинообразными когтями, шкрябало мне кровать. Заметив меня, оно накинулось, поцарапав мне лицо. Я схватился за лицо, сдерживая крик. Вот паскуда…Вскочив с кровати, направился искать это маленькое чудовище. Тем временем оно бегало по всей кровати, всё ещё шкрябая всё, куда касаются её когти. Пробегая мимо меня, вновь царапнула меня, на этот раз ногу. Да так сильно, я даже не устоял на ногах. Упав больно на пол, я всё же предпринял попытки поймать эту сволочь, но пушистое нечто, оказалась проворней. Оно помчалась в сторону кухни и приступила к погрому.- Ах, ты…Из-за злости, не чувствовал больную ногу, что сыграло мне на руку. Оказавшись на кухне, я взялся за скалку и старался попасть по твари, но всё тщетно. Постоянно промахивался, а мелкий монстр как будто смеялся надо мной, издавая писклявый звук и всё громче шумя когтями. И когда ему надоело рушить мою кухню, помчался в коридор, а я следом за ним. В этот самый момент раздался тихий женский голос. Мохнатое чудище встрепенулась, и поползло к двери. Оттуда прошли две призрачно бледные руки, рукоподобное существо запрыгнуло на них, противно мурча. Я резко затормозил, но не устоял; ударился плечом об двери. Скалка громко выпала из руки, чуть не попав мне по ногам. Послышался женский смех, и не один. Скорее всего, несколько девиц весело смеялись за дверью. Мне стало любопытно, я посмотрел в глазок. На площадке и правду были девушки, всего трое, весело резвились возле моей двери. Но их лица… Были неправильные. Искажённые, с неестественными чертами лица, будто сошли с картин Пикассо.- Он нас видит! – пропела одна из девиц.- Он нас видит! Он нас видит! – пропели ещё обе.- Пушок, зачем напугал такого милого парня?- Да, зачем?- Зачем?- Хотя, нам было весело. У него было такое забавное лицо, когда увидел тебя.Вновь они посмеялись. Я не сдерживая злобы, закричал на них.- Дамы, а ну-ка кыш от моей двери! И про Пушка своего не забудьте! Мне очень нужно поспать, а вы мне мешайте!- Мы тебе мешаем?- Тебе мешаем?- Мешаем?- Мы только начали веселье!- Да, только начали!- Только начали!Очередного потока смеха я не выдержал. С рывком открыл дверь, но вдруг на меня налетел ещё один монстр, походивший чем-то на меня. С вытянутым лицом, жутким акульим оскалом, и чёрными глазами. Неправильная версия меня душила меня, я не в силах ему сопротивляться. Глаза заслезились, во всём теле пропала чувствительность. Вот я уже готов прощаться жизнью, и резко я очнулся, наполовину высунувшись из окна. Чуть не потерял равновесия, и снова не попрощался с жизнью, но смог вернуться обратно. Тяжело дыша, я пытался понять, какого чёрта такой ужас со мной происходит. Так хочу спать… И опять что-то мне мешает… Что я такого сделал? Почему мне не дают просто спокойно поспать. Я ударил себя раз, другой, третий, потом умылся холодной водой.Вновь лезу в постель, закрыл глаза и собрался погрузиться в мир снов, как в очередной раз мне помешали. Моя кровать зашаталась с такой силой, будто спускалась с горы. Я приподнимаюсь и вижу, как группа жутких маленьких уродцев, с угольными лицами, похожих немного на гномов, трясли мою кровать. Меня вновь одолевает злость, и я начинаю их бить.- Прочь от моей кровати, уроды! Дайте мне наконец-то поспать!Они разбежались кто куда, но нескольких я задел ударами и пинками.- Эй… - раздался протяжный старческий голос за окном.Я медленно обернулся к окну. За занавесками проглядывалась чья-то тень. Опять какой чудик ко мне пришёл, чтобы поиздеваться?! Я задёргиваю занавески, и предо мной предстал совершенно голый дед, с отвисшей и невероятно сухой кожей, как кора дерева. Всё его лицо самая настоящая морда бульдога. И как он мог видеть, да вообще левитировать возле моего окна, когда лоб закрывал ему обзор? Открыв окно, кричу ему:- А ты чего припёрся?! Проваливай!- Эй… Эй… Эй… - только говорил дед.От такого у меня резко разболелась голова. Схватившись за голову, я почувствовал, как моя голова начала раздуваться. Подошёл к зеркалу, чтобы внимательно всё рассмотреть. Голова теперь походила на дыню. Боль только усиливалась, с каждым разом невыносимей и невыносимей. Помимо этого, голова становилась тяжелее. Дошло до того, что упал лицом в зеркало. Осколки окружили моё бренное тело. Из дыры в голове, образавшись после падение, показался ещё один монстр. Маленький такой, милый птеродактиль. Он заверещал, пару раз взмахнул крылами и вылетел из головы. Сделав пару кругов по комнате, вылетел в окно. Я посмотрел на разбитое зеркало. Оттуда стало вылезать многоликое нечто с тонким телом. Последнее, что я увидел, как оно протягивало ко мне четырехпалые руки.

Ключевые слова: Ночь видения дед авторская история

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