Советы для тех, кто любит страшилки и прочие ужасы

Новость отредактировал Estellan - 24-07-2023, 16:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 265 Комментарии: 2 0 24-07-2023, 16:33 by

Уходя из дома, никогда не смотрите в зеркало. Иначе тот, кто претворяется вашим отражением, захочет поменяться с вами. Когда он будет утаскивать вас в зеркало, помните о том, что никто больше не сможет узнать об этом. Он будет говорить как вы, одеваться как вы. Возможно, он будет лучше вас. А что самое страшное, он вскоре забудет о том, что сделал с вами. И вы будете с ненавистью в глазах, раз за разом повторять всё то, что делает он каждый раз, как ему вздумается покривляться в зеркале. Задумайтесь, а не провернули ли вы такой же трюк с несчастным человеком?Никогда не забывайте где оставили свою чашку с чаем. Я тоже грешил этим, пока неизвестный в соседней комнате не попросил меня принести чего-нибудь к чаю. Всё бы было хорошо, но в качестве чайного десерта, он хотел варенье из моих мозгов! К счастью, незваный гость не смог отличить на вкус мои мозги, от мозгов того, кто это прочитал. Я посоветовал ему нагрянуть к тому, кто прочтёт этот совет. Будьте внимательны и тренируйте память. От этого, вкус мозга только слаще.Не трогайте кошку, когда она спит. Вы же не хотите, чтобы из своей очередной прогулки в иные миры, она принесла вам в отместку что-то не хорошее? И дай бог, если это будет дохлая мышь. Одному моему знакомому, обиженная кошка принесла говорящий череп. Он ни на минуту не замолкал, и мой знакомый не мог спать от его болтовни. Не спал он день, не спал он два дня. И даже через неделю череп не давал ему уснуть. Это длилось до тех пор, пока его не увезли в псих больницу. Навсегда!Приезжая к бабушке в деревню, попробуйте раскопать порог около дома. В старину многие люди постоянно что-то под порогом прятали. Бывает это подкова, бывает гвоздик. А бывает, нерождённый ребёнок, который не пощадит вас, если вы потревожите его покой. Возможно, после этой встречи трупиков под порогом окажется на один больше. Кто знает?Гуляя в парке, представьте, что вы участвуете в дуэли. Придумайте себе оппонента. Представьте, как он нанёс вам ужасное оскорбление. Мысленно бросьте ему перчатку. Он всё поймёт. И вот, вы стоите друг напротив друга. Развернитесь спиной. Отсчитайте 10 шагов. Разворачивайтесь. Стреляйте. Только будьте осторожно, иначе можно словить пулю. И, боюсь, следователи долго будут гадать кто стрелял в вас посреди многолюдного парка. Увы, ваш труп не сможет рассказать об этом мерзавце, что задел вашу честь.Не ешьте в кровати. Ибо каждая оставленная вами крошка является гарниром к основному блюду. Когда ночью вас схватят и унесут к себе в логово, вы ещё долго будет слышать звук точащихся ножей и голодных воплей. Ибо как можно удержаться от такого аппетитного ребёнка, да и к тому же такого заботливого. Сам приготовил ужин, сам на него пришёл и сам же им стал. А если и едите в кровати, то ешьте только здоровую пищу. Вы же не хотите, чтобы у ваших похитителей были проблемы с желудком?Встаньте ночью напротив шкафа. Загадайте любое место, в которое хотите попасть. Затем резко открывайте дверцу шкафа и прыгайте в темноту. Возможно, то место, в которое вы провалились, и близко не похоже на загаданное, но тот, кто распространяет этот совет, будет очень рад. Если вам удалось пройти сквозь миры, то на что вы ещё способны? Мучая вас, он это узнает. Поэтому решившись так поступить, захватите с собой что-нибудь красивое. Там, откуда оно, красивых вещей очень мало.Глядя в ночное небо, посчитайте звёзды. Одна звезда, две звезды, три звезды. Вскоре, вы так сильно увлечетесь, что пара красных глаз, которые смотрят за вами, станут звёздочками под номер... Кажется сто двадцать девять? Не знаю, но вы точно будете не первым звездочётом, которого он убил таким глупым образом. Поэтому смотрите на звёзды только через телескоп. Тогда вами полакомиться другая тварь, которая к вам подкрадётся.Гуляя по сайту 4Stor.ru вы рано или поздно встретите рассказ про себя. Откройте его. Внимательно прочитайте что там написано. Запомните. И молитесь, чтобы модератор сайта не вздумал его менять. Был один модератор, который любил менять чужие судьбы. Многие рассказы из раздела "Истории из жизни" были написаны под его влиянием. Возможно, сейчас ему нужно будет опубликовать ещё одну истории. Будем надеяться, что тот самый друг автора рассказа, который поседел от ужаса и бесследно исчез, это не вы.Ну и последний совет, который мне бы хотелось вам дать, заключается в том, что не надо искать мистику и ужасы. Если долго смотреть в бездну, то бездна начнёт вглядываться в вас. И когда в сводке новостей упомянут ваще безжизненное тело, вы будете очень сильно удивлены, узнав, что в другой реальности на вас напало что-то потусторонне- зловещее. Вздохнув с облегчением, вы пойдёте к себе в комнату и ляжете спать, даже не догадываясь, что раз за разом, во всех вселенных вы умираете таким страшным образом.

Ключевые слова: Советы мистика зеркало авторская история

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