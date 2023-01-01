Кукольный обряд

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:33

Причина: Изменен раздел.

gerton Просмотров: 78 Комментарии: 0 0 Вчера, 18:33 by

Большой дом на окраине Флориды, и обычная семья. Она была на гране банкротства, 3 кредита и долги, поэтому было решено сдавать в аренду огромный двухэтажный коттедж, и временно пожить в маленьком доме у мамы Кейт.Раннее утро: Дочка Шарлотта играла в куклы (к тому моменту родители начали замечать странности в её куклах), мама Кейт готовила завтрак своему мужу Тому, попутно разговаривая с ним о работе, и вдруг дело заходит о риелторе, который нашёл, людей которым можно сдать дом.Через два дня на пороге стояли новые жильцы. Тому сразу они не понравились, они были одеты во все чёрное и были неразговорчивые. Том быстро провёл экскурсию по дому,и оставил этих людей наедине с собой.Уже в первую ночь соседи прислали фотографию коттеджа, в окнах которого были видны люди, все в черном и молились над страшной куклой, с порванной одеждой, русыми волосами, а во рту у куклы был человеческий глаз… На следующее утро Том приехал в дом, хотел постучаться в дверь и выяснить что это было, как тут заметил ту самую куклу, качающуюся на качели. Подойдя к ней, кукла начала издавать страшные, истошные вопли. Вдруг из дома начали выходить люди, хотя людьми их трудно было назвать, это была секта примерно из 10 человек, одетые в черный плащ с капюшоном в руках была библия со следами крови… Он быстро побежал в сторону машины и сел в неё, из окна он видел как секта начала поклонялась кукле, читая ту самую библию, а после один из участников воткнул нож в тело куклы, и из неё потекла кровь, прям как у человека…Приехав домой Том сразу же лёг спать. Ему с трудом удавалось уснуть, его мучали кошмары, в которых была эта зловещая кукла. Он проснулся от стука в окно, выйдя на улицу, он увидел странное зрелище, стаю воронов круживших над домом, пытаясь укусить его… Наутро Том рассказал эту историю Кейт, которая мучалась бессонницей, её нервы не выдерживали на работе, и ещё она стала замечать странности в «якобы безобидных» куклах Шарлотты. По ночам они издавали странные звуки, моргали, перемещались с место на место. Спустя неделю этих мучений, Кейт приняла окончательное решение: выкинуть всех кукол к чертовой матери. Она знала, что Шарлотта будет плакать, но других вариантов не оставалось.На протяжении месяца всё было нормально, до тех пор, пока ночью Кейт не проснулась и не увидела вместо своей дочери, куклу из рассказов Тома. Кукла смотрела сквозь Кейт, она понимала что сзади неё кто-то есть. В один момент Кейт не смогла пошевелить своим телом, казалось будто кукла управляла ею, и повернулась в другую сторону. Кейт увидела перед собой большую красную комнату, в которой сидела секта, они читали молитву на непонятном языке. Кукла тоже начала говорить эту молитву. Неожиданно Кейт поднялась к потолку и провисела около часа. У неё побелели глаза, а конечности были вывернуты наизнанку. Кейт из за всех сил закричала:- ХВАТИТ. Я УСТАЛА ЭТО ТЕРПЕТЬ.Кукла шепотом ответила:- Помоги мне, это делает Оливер…После чего она испарились. Кейт упала на кровать, ей было больно. Рядом с ней никого не было. Ни мужа, ни ребёнка…Дождавшись утра, в комнату с невозмутимыми лицами зашли муж и дочка. Они позвали её завтракать.За завтраком Том спросил почему она кричала ночью, она рассказала этот сон, и рассказала про Оливера. Оливер!- Так зовут жильца, который арендовывал коттедж.Удивлённо сказал Том.Ему показалось это странным, и переборов свой страх, он отправился в дом чтобы узнать почему нас преследует кукла.Подойдя к дому, его уже встречал Оливер, и не успел Том сказать «ЧТО У ВАС ПРОИСХОДИТ!» как он уже завал посмотреть на их обряд.- Обряд?Нервно спросил Том.- Ты ведь хочешь жить спокойно?Спросил Оливер.Том хотел задать ещё один вопрос, но они уже подошли к комнате, большой красной комнате. В центре стояла маленькая кукольная кровать, а в ней мирно спала эта кукла. Тому нужно было прочитать молитву что бы кукла навсегда ушла из их жизни.Том сел около кукольной кровати, ему дали библию на непонятном для него языке. Его губы будто сами начали читать молитву. Спустя 30 минут молитва закончилась, но кукла не пропала. Том решил осмотреться вокруг, и в углу комнаты лежал нож, похоже что для ритуалов. Том взял нож и проткнул грудь куклы и из неё вновь ручьём полилась крови, и кукла начала потихоньку испаряться. И вместо секты на полу сидели дети вместе с Оливером.- ОТКУДА ЗДЕСЬ ДЕТИ!? И ПОЧЕМУ ТЫ ТУТ???Закричал Том.Оливер начал объяснять что это:- Это умершие дети. Все они умерли,и их души поселились в этой кукле.Но почему именно в этой кукле? Спросил Том- Это древнейшая кукла, над которой древнее племя поклонялось, когда в племени умирал ребёнок.Рассказал Оливер.Том не смог сказать и слова. Он молча вышел из коттеджа и поехал домой. Дома он рассказал это своей семье. Родители заплакали, вспомнив как у них умер сын от неизлечимой болезни. Ему было 2 года…Теперь умершие дети будут на облачках, а не в кукле…

Ключевые слова: Обряды кукла аренда зло авторская история

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