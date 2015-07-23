Хижина Мертвецов

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

gerton Просмотров: 47 Комментарии: 2 0 Сегодня, 17:44 by

Эту странную, местами мерзкую историю мне рассказал мой уже покойный Дедушка, Алексей Мишустин… Мне на тот момент было всего 11 лет, но я помнил эту историю в мельчайших подробностях.Предыстория:В 1967 группа из пяти участников "Василий, Евгений, Герман и Алёна", под руководством Юрия Дорохова,погибла при страшних обстоятельствах. Единственный выживший, Алексей Мишустин. По его словам, у него было плохое предчувствие на счет этого похода, так как за день до выезда он прочитал, что рядом с хижиной, в которой они хотели переночевать, ночью ходили мертвецы… И знаете, интуиция его не подвела.История:В ту роковую ночь одному из участников, Василию Гулькину, не спалось, ему было страшно. Страшно интересно узнать правда ли то, что рядом с ними есть мертвецы. Выйдя из хижины, он не заметил ничего страшного, кроме тихого гула, доносящегося из старого амбара, на двери которого было написано «Я уже тут». Васили встревожился, но было очень интересно откуда доносится звук. Подходя к нему, гул усиливался. Войдя в амбар и включив свет, он увидел множество инструментов, некоторые были в крови, и много оружия… Испуганный Василий побежал к выходу, но на пороге стоял старый, морщинистый, седой дедушка и хриплым голосом спросил:⁃ Знаешь что будет, если, не постучавшись, зайти в мой амбар?Встревоженный, Вася заорал что было сил, но его никто не услышал.Старик вырубил Василия тяжелым предметом и приковал к электрическому стулу, со словами:- Одно неловкое движение, и ты умрешь.И ехидно улыбнулся.Взяв ружьё, старик направился к хижине где спали остальные участники. Постучав, ему открыл двери Евгений Мельников, и старик не долго думая выстрелил в него. Евгений умер моментально. От звука выстрела проснулись остальные. Юрий успел среагировать и бросил в старика нож, проткнув ему шею. Все выбежали из хижины и направились в сторону амбара, из которого доносились душераздерающие крики. Вбежав в амбар, они увиели как стая мертвецов заживо поедала Василия. От страха Герман не мог пощевелиться, и, пока все выбегали из амбара от стаи мертвецов, он остался стоять там и его загрызли досмерти.Юрий и Алёна сумели спастись, но они не могли вернуться в хижину и забрать вещи, так как дом со всех сторон окупировали мертвецы. Им не остовалось ничего больше как переночевать в лесу.Рано утром Юрий проснулся из-за криков доносящихся из чащи леса. Алёны рядом с ним не было, и он побежал в лес искать её. Юрий бежал около 10 минут и нашёл только маленькую берлогу. Но к этому времени крики стихли... Он решил посмотреть что внутри берлоги и ужаснулся. Алёна лежала без сознания. Юрий никак не мог помочь ей, и как бы грустно это не звучало, но ему пришлось покинуть это место и идти искать подмогу. Юрий шел по лесу около пяти дней. На шестой день Юрий умер от нехватки воды и еды...На этом моменте историю можно было закончить, но она только начинается...

Ключевые слова: Мертвецы хижина лес авторская история

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