Заброшенный Сон

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

gerton Просмотров: 41 Комментарии: 5 0 Сегодня, 17:36 by

Предыстория:Данные места жительства не разглашаются.Это было в далёком 2011-м году. В двухкомнатной квартире жили мать и двое её сыновей, помешанные на крипипасте. Парни любили пощекотать себе нервы находя во ВКонтакте криповые видео. Но в один момент это зашло слишком далеко.История:Перед сном братья, как всегда, листали ВКонтакте в поисках жуткого контента. Вдруг одному из них в личные сообщения, незнакомец присылает видео, снятое в их городе.На видео мужчина с жутким голосом говорит, что неподалёку от их дома есть магнитофон с секретным посланием для них… Братьев это заинтересовало и наутро они уже были на месте. Немного поискав, в кустах, они нашли тот самый магнитофон. Прослушав видеозапись с него они услышали координаты, им казалось это очень странным, но любопытство взяло вверх. И вот, ночью они пришли по этим координатам. Это оказался заброшенный мясокомбинат, о нём ходили слухи. Люди живущие неподалёку рассказывали что в 1985-м году мужчина, работающий там, упал в огромную мясорубку. Когда приехала скорая, они увидели страшную картину, его лицо было изуродовано до неузнаваемости. С тех пор, его душа навсегда навсегда заточена в этом месте.После того как они зашли в это здание, дверь сразу же захлопнулась. Но мальчиков это не остановило. Им предстояло пройти длинный коридор, со множеством табличек с надписями: «БЕГИ ОТСЮДА», «ОН УЖЕ РЯДОМ», «МНЕ СТРАШНО». Они понимали, что назад пути нет. Им пришлось идти дальше.Спустя 20 минут они нашли какую-то комнату, войдя в которую, двери опять захлопнулись. На полу лежал фотоаппарат, а рядом с ним записка на которой написано «Я ПРАВДА СТРАШНЫЙ?». Они решили посмотреть что есть на фотоаппарате и пришли в ужас от увиденного. Там была фотография того работника с изуродованным лицом. Его лицо разделило на две части. Хоть до этого парни видели много страшных фотографий, но эта поистине заставила их испугаться…*Братья проснулись в холодном поту*Они не понимали что произошло, и думали что это был не сон. Посмотрев сообщения во ВКонтакте, тот незнакомец ничего им не писал, от этого им стало еще страшнее. Всё-таки они легли спать в надежде что это был сон…На утро Мама позвала мальчиков кушать, но ответа не послышала. Она зашла к ним в комнату, и на кровати одного из сыновей увидела включенный телефон с открытым ВКонтакте, и сообщением от неизвестного «Я ЗАКОНЧИЛ, ЗАБИРАЙ ИХ». Мать срочно позвонила в службу спасения. Спасатели знали что во всём городе есть только одна заброшка, и это заброшенный мясокомбинат. Они направились туда. Когда спасатели подошли к зданию, дверь уже была открыта, они прошли внутрь, и дошли до той самой комнаты, и увидели на полу двух лежащих парней. Рядом с ними лежала фотография того самого работника. Спасатели забрали мальчиков и увезли в больницу на восстановление. На протяжении 2 месяцев спасителей и братьев во сне преследовал тот работник..Спустя 2 месяца их выписали из больницы, и они решили поделится данной историей на форуме. Через час под их постом было около 10 тысяч комментариев. Оказывается, в ту самую ночь, по всему миру людям снился этот сон, и к тому же в одно время. Эта история стала настолько вирусной что её раскалывали по всем новостям. С тех пор это явление прозвали «Заброшенный сон»

Ключевые слова: Сон байки заброшки авторская история

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