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Страшилки

Заброшенный Сон

Предыстория:

Данные места жительства не разглашаются.

Это было в далёком 2011-м году. В двухкомнатной квартире жили мать и двое её сыновей, помешанные на крипипасте. Парни любили пощекотать себе нервы находя во ВКонтакте криповые видео. Но в один момент это зашло слишком далеко.

История:

Перед сном братья, как всегда, листали ВКонтакте в поисках жуткого контента. Вдруг одному из них в личные сообщения, незнакомец присылает видео, снятое в их городе.
На видео мужчина с жутким голосом говорит, что неподалёку от их дома есть магнитофон с секретным посланием для них… Братьев это заинтересовало и наутро они уже были на месте. Немного поискав, в кустах, они нашли тот самый магнитофон. Прослушав видеозапись с него они услышали координаты, им казалось это очень странным, но любопытство взяло вверх. И вот, ночью они пришли по этим координатам. Это оказался заброшенный мясокомбинат, о нём ходили слухи. Люди живущие неподалёку рассказывали что в 1985-м году мужчина, работающий там, упал в огромную мясорубку. Когда приехала скорая, они увидели страшную картину, его лицо было изуродовано до неузнаваемости. С тех пор, его душа навсегда навсегда заточена в этом месте.

После того как они зашли в это здание, дверь сразу же захлопнулась. Но мальчиков это не остановило. Им предстояло пройти длинный коридор, со множеством табличек с надписями: «БЕГИ ОТСЮДА», «ОН УЖЕ РЯДОМ», «МНЕ СТРАШНО». Они понимали, что назад пути нет. Им пришлось идти дальше.

Спустя 20 минут они нашли какую-то комнату, войдя в которую, двери опять захлопнулись. На полу лежал фотоаппарат, а рядом с ним записка на которой написано «Я ПРАВДА СТРАШНЫЙ?». Они решили посмотреть что есть на фотоаппарате и пришли в ужас от увиденного. Там была фотография того работника с изуродованным лицом. Его лицо разделило на две части. Хоть до этого парни видели много страшных фотографий, но эта поистине заставила их испугаться…

*Братья проснулись в холодном поту*

Они не понимали что произошло, и думали что это был не сон. Посмотрев сообщения во ВКонтакте, тот незнакомец ничего им не писал, от этого им стало еще страшнее. Всё-таки они легли спать в надежде что это был сон…

На утро Мама позвала мальчиков кушать, но ответа не послышала. Она зашла к ним в комнату, и на кровати одного из сыновей увидела включенный телефон с открытым ВКонтакте, и сообщением от неизвестного «Я ЗАКОНЧИЛ, ЗАБИРАЙ ИХ». Мать срочно позвонила в службу спасения. Спасатели знали что во всём городе есть только одна заброшка, и это заброшенный мясокомбинат. Они направились туда. Когда спасатели подошли к зданию, дверь уже была открыта, они прошли внутрь, и дошли до той самой комнаты, и увидели на полу двух лежащих парней. Рядом с ними лежала фотография того самого работника. Спасатели забрали мальчиков и увезли в больницу на восстановление. На протяжении 2 месяцев спасителей и братьев во сне преследовал тот работник..

Спустя 2 месяца их выписали из больницы, и они решили поделится данной историей на форуме. Через час под их постом было около 10 тысяч комментариев. Оказывается, в ту самую ночь, по всему миру людям снился этот сон, и к тому же в одно время. Эта история стала настолько вирусной что её раскалывали по всем новостям. С тех пор это явление прозвали «Заброшенный сон»


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:36
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 17:36 by gertonПросмотров: 41Комментарии: 5
0

Ключевые слова: Сон байки заброшки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 17:40
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2285|-1)
Публикаций: 303
Комментариев: 3 196
Да, да...
Мужик упал в мясорубку, а ему только башку покоцало, чудом не превратив в однородный фарш. Очень маловероятно.
А до этого он успел спрятать магнитофон в кустах, и снять видео об этом.
И прям всем в мире приснился сон про это.
Похоже скорее на плохо сляпанную СФ, что сейчас так популярны у подростков.
Завязывали бы вы с этой темой, Автор.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#2 написал: gerton
Сегодня, 18:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3
1)Ну да, то что только лицо пакоцоло, с этим я согласен.
2)мужик которой упал в мясорубку, и который спрятал магнитофон это разные люди
3)я только начинаю, хочу дальше писать истории и надеюсь напишу офигенный сф…
Зарегистрирован: 14.07.2023
#3 написал: Estellan
Сегодня, 18:33
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2285|-1)
Публикаций: 303
Комментариев: 3 196
gerton
Как человек немного шарящий в теме, я бы предложил вам все же ориентироваться на читаемые разделы. Немного набить руку, и вы могли бы написать что-то, что прочитает большее количество читателей.
СФ, на мой личный взгляд, отмерший раздел.
Но окончательный выбор всегда остается за автором.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#4 написал: gerton
Сегодня, 18:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3
я толко одну неделю назад начал писать, у меня уже есть идеи но не могу их написать, много воды получается… но я стараюсь)
Зарегистрирован: 14.07.2023
#5 написал: Estellan
Сегодня, 20:28
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2285|-1)
Публикаций: 303
Комментариев: 3 196
gerton
Могу дать совет, для начала, экспериментируйте с малыми формами. Как хорошо пойдет, можно переходить к большему.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
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