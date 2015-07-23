Жители охладителей

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:51

Причина: Изменен раздел.

Ходи Джонс Просмотров: 35 Комментарии: 3 0 Сегодня, 16:51 by

Случилось это в 2011 году. Тогда ещё был я студентом-первокурсником. Был у меня, значит, друг Николай, он же для конспирации - Колян. Парень весёлый, юморист, любитель всяких криповых баек. И я- заядлый турист, рыболов и рукопоп. Оба примерно одного возраста, этакие Фред и Джордж, даром что я рыжий, как лиса...И вот решили мы как-то с Коляном съездить на рыбалку на выходных. Вместе мы выехали из города и решили поехать на одну точку. До войны там стоял завод по производству удобрений, сейчас же там заброшено всё. Огромный комплекс, а рядом с ним - пруды-охладители. Колян сразу решил забросить туда донку, а я хотел облазить заброшку. Ну, полезли мы туда. Вот вроде бы и просто пустая заброшка, а ощущение мороза на коже и подливы в брюках нагоняет. Хрен знает, что так нас пугает. Наверное, огромный бак из стекла, где бултыхалось некое чудо-юдо. Мы, на свою беду, решили поглядеть, что это за нёха и как её сюда закинуло. Нёха оказалась здоровым сомом-переростком, по моим прикидкам, около 8 метров в длину. Мы порядочно так прифигели, решив, что рыбка просто отъелась на зараженной плотве, которую даже рыбаки брезгуют ловить, и это просто сом приличного такого возраста, а не нёха, которую мы там нафантазировали. Ну ок, поржали мы с Коляном. А тут вдруг нас холодок так окатил - а ведь как сом в этот бак попал? Неужели его растили в колбе, а потом бросили? Но тогда вопрос- а если уж это подопытная зверушка, то кто тогда тут опыты ставил?Мы заметили, что рыба сдохла, но казалось, ещё вчера она была живой. Следов разложения не было. Значит, до сегодняшнего дня её кто-то кормил, а тогда встречный вопрос- кто будет ставить опыты на животных на заброшках и уйти днём? Вещи вокруг говорили, что кто-то тут был, но резко ушёл. По идее же, если там правительственная организация типа "ЛВЧ" опыты ставила, то они бы либо на ночь охрану ставили, либо запирали бы всё плотно. И сом этот... а для чего он? Ученые разрабатывали сыворотку роста? Или искали новую породу домашних рыб? Хз, правда, но мне становилось всё жутче и жутче. И тут - хренась! - и падает какая-то штука с верхней платформы (в цехе сверху ещё платформы с перилками были, очевидно, против падений сотрудников в чаны с веществами). Мы порядочно струхнули и побежали прочь из здания. К счастью, я прихватил пару листов с документами. На улице мы прочитали их - но там была просто документация об утечке химикатов в 1940х годах и закрытии предприятия. Да, что-то тут не так. Уже вечерело, и мы решили достать донки. На крючках висела обычная рыба - но разъевшаяся до немыслимых размеров: ну где вы видели карася весом в 3 кило и шириной в 20 сантиметров? Решили посадить рыбу в контейнер, благо что она была живой, а сами остались ночевать. Заснули в машине Коляна, перед этим поев бутербродов. Всю ночь не спалось, слышал голоса, да причём странные до невозможного- то ли женские, то ли детские, всё хихикали и звали меня куда-то... Еле заснул под утро.Наутро поехали домой, а потом я сел за комп и решил поискать информацию по этой точке. Выяснил две вещи:Первая:Местные сталкеры считают этот завод бывшей базой местных СЦП, так как считают, что опыты над рыбой - настоящая причина закрытия локации. Кроме того, в реке относительно неподалёку от него видели больших сомов, которых обвиняли в пропажах людей.Вторая:Голоса около воды - первый признак встречи с Водяным. А в средневековье тут было языческое капище последних многобожцев. И тут приносили кровавые жертвы, скармливая людей сому.И наконец, третья:Я вспомнил кое-что. Колян прошлой зимой упал в полынью, когда ловил судака - и утонул. А я и забыл. Погрузился по уши в учебу. Только тогда вопрос: а в чьей же я машине ночевал?

Ключевые слова: Сом мутанты внезапно рыбалка авторская история

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