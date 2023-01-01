Потеря в лесу

Новость отредактировал Оляна - Сегодня, 15:45

Причина: Шедеврально.

Abramovtmg Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:45 by

Это было одним тёплым летним вечерочком, делать было нечего, так как всё внеклассное чтение, которое задали летом, я прочитал. Поэтому я решил позвать своего друга и пойти в лес, в небольшой поход. Конечно же мы взяли с собой палатку, 2 двухлитровые бутылки с водой, пакет с 10 бутербродами, 2 упоковки сухариков и свежих маминых пирожков с мясом.Ближе к 5 вечерам пришли в лес, поставили палатку в самый тихий и нетронутый уголок. Мы с другом поспорили: кто раньше всех уйдёт домой, тот получит 10 поджопников и будет обязан отдать 1000 рублей. Также я не забыл взять тёплую одежду, чтобы не замёрзнуть. Уже по времени был ужин, и я с другом поел пирожков, съели сразу все. До сна мы общались по своим интересам. Когда наступило 11 вечера, легли спать, но в 2 часа ночи наш сон прервал страшный вой.Я встал, потом разбудил друга, но он сладко спал, поэтому не стал будить. Решил выйти из палатки и увидел волков, они увидели меня, и я побежал в палатку. Разбудил друга, собрали по-быстрому важные вещи и убежали куда глаза глядят. Убежали явно дальше от дома, поэтому позвонили в 112, но нам отказали в помощи, ведь якобы мы шутим.Уже от отчаяния пошли дальше и увидели брошенный деревянный домик. Решили зайти в него и почуяли мясной запах, но этому мы не придали значения и поскорее легли спать на деревянный пол.Не прошло и 5 минут, как услышали скрип пола, это пришёл какой-то человек. Подумали, что это нашли нас, но как оказалось, это был маньяк. Нам стало не по себе, и было решено бежать обратно к палатке. Но к сожалению, мой друг не успел убежать, и маньяк попал ножом прямо в ногу. У меня не было времени для помощи, ведь своя жизнь в такие моменты дороже чужой.Я вернулся к палатке, собрал оставшиеся вещи, палатку собирать не стал, так как времени бы не хватило. Еле вернулся домой, там сказал маме что произошло, она же вызвала полицию. Она приехала через полчаса к нам, я всё описал, и полицаи начали расследование.Утром была найдена палатка, а позже и тот самый домик. Друг был найден без сознания и с отрезанной ногой. По отпечаткам был найден маньяк.Это оказался Лаврентий Зябликов (60 лет), который в прошлом сидел за убийство своей семьи. После отсидки убивал в лесу случайных прохожих и в заброшенном доме убивал и разделывал людей для того, чтобы их съесть, или просто ради удовольствия. Он был приговорён к пожизненному, а мой друг остался инвалидом.

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