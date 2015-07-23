Тварь

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 31 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 20:18 by

Во дворах раздался истошный крик. Я тем временем занимался в гараже, наслаждаясь весенними сумерками за бутылкой пива, только не успел. Нечто, что терроризует нас уже долгое время, вновь кого-то забрало. И может быть, я тоже стану его жертвой.Но стоит начать сначала. Живу в посёлке городского типа, в двухэтажном доме, на втором этаже. Однокомнатная квартира досталась от брата, переехавшего в город. Мне, как пофигисту, без разницы где и как жить; самое главное, чтобы крыша под головой была и всё необходимое рядом. Жилось бы спокойно, если не одно НО: нечто, бродящее по дворам нашего посёлка. Можно задаться кучей вопросов, но ответ один – всем плевать. Не стоит забивать голову всеми этими тонкостями. Тем более, посёлок близок к статусу поселения-призрака. Поэтому и не думаю, что кто-то нам поможет.«Что это за нечто?» - спросите вы. Если я мог бы разговаривать с мёртвыми, то ответил на вопрос, но подобным даром не обделён, так что ответить не могу. Конечно, есть те, кто видел монстра, только подвох в том, что все они описывают его по-разному. То 2-метровый стальной пришелец, то человек-мотылёк, то чупакабра. Единственное, что не меняется в описании – это запах рыбы. Сразу на ум приходят рассказы Лавкрафта с его ужасной морской эстетикой. Только моря рядом с посёлком нет, речушка одна захудалая, вся рыба там передохла. Считается ли это?Когда и как появился этот монстр – непонятно. Неожиданно стали пропадать люди, притом резко и быстро, будто сквозь землю провалились. Считали, что просто по-тихому съехали, но куда – неизвестно. Появилась версия о маньяке-каннибале, и опять прокололись. В речке также искали, и вновь ничего. Тогда самый внимательный следователь, мой старый школьный друг, заметил, что вода немного опустилась, и немного чёрной стала. Было как-то вечером, пришёл ко мне пиво пить. От несколько стаканов, поведал мне ещё немного: остался он немного возле речки в тот день, побродил по берегу. Чуть дальше прошёл, где вода слишком глубокая, и никто не купается. Ему показалось, будто кто-то из-под воды вынырнул. Он разглядеть не успел толком, но смекнул, что нечто большое воде есть, и явно ему не показалось. Рассказывать ничего он не стал товарищем. Мне первому поведал.После этого вечера понеслись слухи о чудовище в нашем посёлке…Непонятно, откуда взялись эти слухи, но смириться с тем, что виноваты потусторонние силы, всегда проще. Иначе как объяснить ещё бесследные пропажи и запах рыбы по утрам? Иного просто объяснения не было. Тем более, со временем стали раздаваться крики по ночам. Всем стало ясно – не человек тут замешан, а настоящее внеземное зло. Звучит всё нелепо и смешно, но так оно и есть. Будто оказался в типичной страшилке.В общей сложности пропало 10 человек, одиннадцать – с учётом сегодняшнего вечера. Скорее всего, я буду двенадцатым. С дворов послышались цокающие звуки. Нечто приближалась к гаражному кооперативу. Я притаилась в темноте гаража, старался даже не дышать. Цоканье всё приближалось и приближалось. И вот, передо мной возникло это чудовище. Гигантских размеров ракообразное существо без головы. Ноги-острия громко цокали по земле, сотрясая всё вокруг. Клешни, самые настоящие давилки с зубчиками, клацались, то и дело ударяясь обо что-нибудь. Из отверстия, где должна была быть голова, сиял оранжевый свет, как из преисподней. Бледная плоть пульсировала, небольшие щупальца извивались, грелись на адском свету. Из этой плоти выпирали различные части тела жертв. Кто-то ещё был жив и звал на помощь, но из-за утробного рычание их мольбы не были слышны.Не знаю, что тогда меня спасло: резкий запах бензина и солярки или Госпожа Удача? Монстр постоял с минуту и двинулся дальше. До самого утра я просидел в гараже. Как только появились первые лучи солнца, я вернулся к ремонту своего автомобиля с целью сбежать отсюда. Перееду к брату, перекантуюсь у него какое-то время, пока не найду жильё. Да, всё так оно и будет. С той квартирой как-нибудь разберусь. Причину переезда придумаю. Но оставаться здесь я больше не намерен. Мне хватило и того, что увидел того, кто крадёт людей по ночам.

Ключевые слова: Река существо пропажа авторская история

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