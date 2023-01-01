Девушка с красным телефоном (часть вторая)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Некит Просмотров: 98 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:07 by

Проснувшись я начал вспоминать события прошлого дня: как встретил девушку, как столкнулся с тварью. Всё это казалось сплошным бредом, но ведь это произошло вживую, так?Точно, записка! Она будет служить доказательством реальности происходящего вчера. Куда я её положил... на тумбочку возле компьютерного стола. Записка лежала, греясь лучами утреннего солнца и доказав мне, что всё происходило именно так."Сколько времени?"- спросив у самого себя схватил телефон, который к слову лежал рядом с запиской. Посмотрел время: "8:43", опаздываю на работу... Почистив зубы и одевшись я сонно поплёлся на кухню, налил себе чай и включив телевизор обомлел.По каналу шли новости и говорилось, что в квартире ночью были убиты 2 человека, шеи искусаны, а тела изуродованы. И это было в моём же доме, в моём же подъезде!Но кто это мог сделать, неужели... Да, эта тварь убила их. Ведь она выбежала из моей квартиры в подъезд! Надо что-то с этим делать, слишком высокая угроза идёт моей жизни, чтобы не предпринимать радикальные меры. Для начала просто переночую у кого-нибудь. Ведь можно подумать логически. Если именно та девушка направила то чудовище на меня, то она должно быть проследила за мной: где я живу, на какой этаж поднимаюсь по окнам в подъезде, и в какую квартиру захожу. Да, при обычном взгляде снизу вверх не увидеть в какую квартиру зашёл, но 100% она нашла способ."9:16!" - вскрикнул я.Поеду на работу, а там буду решать к кому мне поехать.Разобравшись с важными заданиями начал уже размышлять над тем, же кто сможет меня приютить.К Серёге, моему лучшему другу с детства, ломиться думаю не стоит, ибо у него появилась новая девушка, ему не до меня. С Настей мы не настолько продвинулись в отношениях, чтобы проситься на ночёвку. Родители уже неделю как в отъезде. Кто же сможет выручить, кто...Точно! В деревне живёт мой дед. До него ехать где-то час. Надо спросить его, он должен согласиться! Тогда схожу до начальника, возьму перерыв и позвоню деду.Выйдя в курилку, где никого не было, что очень удачно. Не нужны мне посторонние уши. Достав свой мобильник я быстро нашёл контакт своего деда и нажал на кнопку вызова. Ответ на звонок был не сразу, но всё же услышал знакомое: "Алло"."Дед, привет, это я."- поздоровался и не дождавшись ответа продолжил:"Слушай, могу ли к тебе сегодня приехать с ночёвкой?""Да, конечно, приезжай. А по какому хоть поводу собрался-то?""При встрече всё объясню. Буду где-то к семи вечера."Я сбросил трубку. Подкурил сигарету.Так, сколько времени? 13:40, ещё половина смены осталась. Наберу заданий поинтереснее и время полетит намного быстрее.В течении очередного перекура меня начали преследовать плохие мысли: "А что если вдруг эта тварь найдёт меня в любом случае?", "Вдруг своей идеей кратковременного переезда подставлю своего деда?".Но у него есть довольно мощный дробовик, он-то и должен помочь в случае чего с этим существом.Под конец рабочего дня набрал ему снова: "Алло, ты меня ждёшь?". Мало ли забыл, возраст как ни как."Да, внучок, жду с нетерпением увидеть тебя!"."Хорошо, работать закончил, скоро буду выезжать."- с неким облегчением сказал я и закончил звонок.Прибрав своё рабочее место поспешил к машине, заведя которую надеялся, что это существо отстанет от меня, да не прицепится к моему родственнику.Всю дорогу я всматривался в лес: в тёмные силуэты деревьев поодаль от дороги, да казалось что кто-то сидит у чёрных кустов и постоянно следит. Тьма мне внушала страх, заставляя накручивать себя всё сильнее и сильнее. Боялся даже посмотреть на заднее зеркало, вдруг там сидит то существо, что бродило у меня по квартире той ночью?Наконец, приехав к знакомому дому я быстро вылетел из машины, заблокировал её и постучался в окно. Знакомый силуэт встретил меня и удалился открывать дверь. Через несколько минут дед открыл калитку. Боже, как же давно мы с ним не виделись! Чёрная фуфайка, от которой пахнет водкой, болоньевые дырявые штаны, сапоги напоминающие берцы. На его голове была небольшое углубление лысины, морщины, которые я всегда считал, что они ему очень идут. По его улыбке можно было догадаться, что сейчас он счастливее всех людей на свете.Вскоре, налюбовавшись друг другом мы зашли внутрь. Усевшись на кухне и налив чай дед спросил:"Жень, а что за повод-то? Неужели соскучился?""Понимаешь... Да, по тебе я очень соскучился, но есть ещё одна причина.""И какая же?""Кратко говоря - нарвался на нечисть.""На нечисть?"- переспросил дед."На неё самую."Пересказав всё, что произошло вчера я спросил:"Дед, прошу тебя помоги мне. Я не знаю как с этим бороться.""А я у тебя экзорцист что ли? Или священник?""Нет, но...""Ладно, есть дробовик у меня, да знакомая - Дося. Посоветуюсь с ней.""Что за Дося?"- недоумённо спросил я."Да есть у нас тут одна женщина - хорошо знакома со всем нечистым.""Думаешь, поможет?""Не знаю, но спросить стоит.""И как мне с ней завязать диалог?""Сам всё сделаю."- отмахнулся дед и пошёл искать дробовик."А мне что делать?"- спросил я, решив помочь ему."Сиди пока.""Как скажешь."Вскоре он приволок оружие с двумя коробками патронов."Держи его крепко, на всякий случай, вдруг пока буду договариваться с Досей, эта тварь объявится."- приказал дед."Понял."Он ушёл.А принесут ли пули существу хоть какой-то вред? Или в холостую стараемся? Просто буду надеяться на лучшее.Улицу уже окутала непроглядная тьма, будто бы зазывая к себе. Боюсь, что скоро нагрянет сонливость. Нужно чем-то себя занять. Точно, включу телик. Самое главное пока смотрю - не терять бдительность. Включив пузатый ящик и переключив канал на тнт через некоторое время я задумался. Кто же такая эта Дося? Может потомственная ведьма? По приходу дедушки нужно обязательно расспросить. И почему вообще это происходит со мной? Никакого отношения к потусторонним силам не имел. Жил себе спокойно. И тут объявилась незнакомка, натравившая на меня нечто.По окончанию передачи в квартиру зашли два человека. Это был дед с какой-то женщиной, судя по всему той самой Досей."Вот мой внук."- указывая на меня сказал дедушка."Послушай, юноша."- произнесла женщина спустя несколько мгновений тишины."Возьми отвар на святой воде и старайся пить каждый день перед наступлением ночи. Это сильное средство, меня оно выручало несколько раз. И уж всяко у меня угроза была страшнее, чем у тебя.""С чего вы так решили?"- недоумённо поинтересовался я."Потому что эта нежить не смогла тебя найти. Поверь, будь она наравне с тем, с чем мне приходилось иметь дело, то тебя уже давно бы не было в живых.""И что будет после того, как зелье кончится?""Скорее всего оно отстанет. Ты должен будешь это понять по обстановке.""А если не пойму?""Приедешь за новой порцией.""Неужели всё так просто?""Не совсем. Выучить тебе бы ещё несколько молитв, да в церковь сходить..."- вздохнув Дося продолжила:"Переночуй сегодня у своего дедка, настройся. А я пока сделаю оберег для тебя, он должен увеличить твои шансы на выживание.""Хорошо, спасибо вам.""Да пока не за что. Приду завтра днём."С этими словами женщина вышла из дома."Ну что, внук мой?"- напомнив о своём присутствии спросил дед."Спасибо, что решил мне помочь. Без тебя пропал бы.""Да не стоит, ложись-ка лучше спать. Я некоторое время посторожу дом. Вдруг заявится нечисть эта."- заботливо сказав, дедушка показал мне на одну из комнат.Положив дробовик на стол я поспешил наконец улечься на кровать и спокойно отоспаться.

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