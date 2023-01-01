Девушка с красным телефоном (часть первая)

Некит Просмотров: 212 Комментарии: 0 +1 Вчера, 17:40 by

Зимним вечером становится темно и жутковато. Деревья превращаются в статуи, похожие на монстров. Лишь уличные фонари освещают этот мрак улиц. Иногда проходят люди, как всегда погрузились в телефоны и даже не замечают того, что происходит во тьме.К слову, я обычный рабочий. Занимаюсь изготовлением стройматериалов. Ничего особенного, зарабатываю на жизнь и не жалуюсь.Сегодня решил зайти в библиотеку за новенькой книгой детективной тематики, ох, как же я люблю этот жанр...Человек я в основном спокойный, способен трезво мыслить в любой ситуации. По крайней мере так думал.После библиотеки я шёл по одной из улиц, разглядывая фонарные столбы, огоньки из окон квартир и предвещая, как лампово проведу этот вечер с новой книгой в руках.Как вдруг моё внимание привлёк один силуэт. Около магазина стояла девушка. У неё были черные волосы, сливавшиеся с тьмой. Когда я подошёл к ней ближе, она меня заметила, оторвав свои глаза от дисплея телефона, и через мгновение жутко улыбнулась, приподнимая брови и глядя через мои глаза прямо мне в душу."Я думала, ты не придёшь,"- сказала девушка.Мне стало не по себе, она меня ждала? Но зачем? Я не знаю её, могу с уверенностью сказать, что раньше мы не виделись."Хочу тебя предупредить,"- продолжила она."Есть три правила, чтобы выжить. Первое - не спи, иначе он сожрёт тебя во сне. Второе - прячься, или он появится сзади. Третье - не шуми, или твои уши заполнятся кровью от его крика."И, как на зло, от удивления я не смог сказать ни слова, меня переполнило чувство необъяснимой тревоги, всё, что смог, так это убежать, что только есть силы.Прибежав к своему дому и кое-как открыв дверь подъезда я быстро забежал в свою квартиру, заперев дверь. Просидев несколько часов на кухне и попытавшись понять, что это только что было, я пришёл к выводу: накрутил почему-то себя, не поняв главного - это просто сумасшедшая. Конечно, зачем убежал от неё, зачем вообще обратил внимание? Да, иногда тупизм и эмоции делают бредовые вещи. Но если она всё-таки не сумасшедшая и серьёзно хотела предупредить о чём-то? Только к чему та девушка озвучила какие-то правила?На ум пришли страшилки по примеру: "Не открывай дверь в полночь" и прочие. Но исходя из факторов, происходящих с главным героем, там всё более-менее происходит логически, а не то, что произошло сегодня со мной. Да какие, нафиг, правила? Какие страшилки? Это просто психически больная девушка несла какой-то бред. А я как дебил сижу над этим, размышляю. Хотя я в жизни шизофреников и не видел... Ладно, надо просто пойти лечь спать. К утру надеюсь забыть про всё это.Я уже погружался в сон, как вдруг услышал чей-то глухой стон в коридоре. Будто человеку разрезали икроножную мышцу и тот от бессилия может только лишь стонать от боли.Встав, я заметил в щелях у двери, что забыл выключить свет."Охренею потом за свет платить," - недовольно пробормотав, начал открывать дверь.И только лишь я открыл дверь из спальни в коридор, треснули все лампочки на люстре."Да что здесь происходит-то?!""Так, надо звонить ментам, чувствую, у меня проблемы."."Ожидайте, патруль уже выехал. Приедет через 15 минут.""А нельзя как-то побыстрей?""...".Сбросили, какие молодцы. Ладно, надо продержаться 15 минут. И я уверен, что мне это всё не показалось. Такое показаться попросту не может!Для начала надо закрыться и забаррикадировать проход, так безопасней.Заблокировав дверь креслом я начал обдумывать дальнейшие действия, но тут же в неё начали скрестись.Чувствую, это всё не на долго...Мне сразу пришло решение. Надо взять что-нибудь острое и спрятаться под кровать! А что мне ещё остаётся? В шкаф не спрячусь, ибо в нём полки в виде квадратных секций, в них я никак не залезу. Под компьютерный стол залезть? Тоже мёртвый номер. Это единственный вариант, где можно затаиться и атаковать в случае обнаружения.Скрежет сменился на сильные удары, от чего я моментально взял нож, который лежал на столе и буквально нырнул под кровать.Через несколько оглушающих ударов дверь с треском перелетела через кресло и с грохотом упала на пол. Следом к стене полетело и кресло.В комнату кто-то вошёл. Из под кровати я мог рассмотреть лишь нижнюю часть незваного гостя. Толстые поцарапанные, полные белых вен голые ноги с кривыми ногтями ходили по всей комнате, высматривая меня и пытаясь найти. И тут же я вспомнил одно из правил, что сказала мне девушка: "Не шуми или твои уши заполнятся кровью от его крика." Что ж, постараюсь не шуметь. В силу странных обстоятельств и совпадений могу предположить, всё, что сейчас происходит, так или иначе может быть связанно как раз с ней.Но несколько минут спустя я смог обнаружить ещё несколько деталей этого существа. Как только оно подошло к компьютерному столу, расположенному в дальнем углу комнаты, у него было две кости в каждой из рук. Будто руку сломали и вместо сроста кости в месте перелома выросла вторая кость. Я не понимаю, как это возможно.И так же, когда тварь повернула голову вбок я разглядел то, что из пасти подтекает какая-то жидкость. Вроде слюна, но на неё совсем не похоже. Слюна так не течёт и она НЕ ЧЁРНАЯ!"Да что это за фигня такая?" - подумал я про себя.Спустя минут десять или меньше, я не знаю, сколько существо так простояло, оно подошло к кровати, прислушиваясь, в надежде, что я издам хоть малейший звук.Я неподвижно продолжал лежать под кроватью, сердце билось с огромной скоростью, мне казалось что вот-вот сердце вылетит из рта. И как же надеялся, что тварь не слышит эти удары.Наконец эта тварь убежала в зал, после выбежала из квартиры в подъезд. От пережитого я долго ещё смотрел в пустоту."Что это был за звиздец? Где полиция?"Вылезая из-под кровати, я заметил записку, на ней было написано: "МОЛОДЕЦ, ПЕРВУЮ НОЧЬ ТЫ ПРОДЕРЖАЛСЯ!""Первую ночь?!" - вскрикнул я.Эта чертовщина будет происходить и дальше? Что мне с этим делать?Так, ладно, сохраняем спокойствие. Надо дождаться полиции - это главная задача.Но спустя часа 2 никто так и не приехал.Я решил заснуть и разобраться со всем утром, но, естественно, заперев входную дверь и оставив свет включённым. Как говорится, утро вечера мудренее.

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