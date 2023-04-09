Удушье

Aku no musume Просмотров: 121 Комментарии: 1 +1 Вчера, 13:03 by

- Бабуль, бабуль, смотри, какой диск нашёл! - звал бабушку десятилетий беззаботный я. Я нашел этот диск на чердаке бабушкиного дома. Казалось, будто я уже обсмотрел весь чердак, а этот диск появился будто бы из воздуха, или мне так казалось.Бабушка тоже ничего не знала о нём. Она подумала, что это может быть какая-нибудь запись с отдыха в Анапе за невесть какой год и без особых раздумий принялась включать телевизор.На диске оказалось видео, длившееся примерно пять минут. Заиграла музыка, на черном квадратном фоне показалось название ролика зелёного цвета, написанное старославянским шрифтом: "Ароматы". Внизу показался текст простыми белыми буквами: "Экспериментальный фильм подготовлен Акуленко Оксаной Алексеевной, Акуленко Ильёй Алексеевичем, Гансом Краузе". Далее показывались картинки цветов с их названиями. Затем картинки угасали и на черном фоне показывались фразы, что-то вроде "Чувствуете этот аромат?". Никакого запаха ни я, ни бабушка не чувствовали. Музыка прерывалась и снова играла, а гнетущая атмосфера ролика не очень понравилась десятилетнему мне.- Скучно! - сказал я где-то на первой минуте просмотра.- Ну иди поиграйся, я досмотрю. - пожала плечами бабушка.Бабуля пришла ко мне в спальню через пару минут. Сказала, что ролик скучноват, и продолжила заниматься своими делами.- Внучек, такой запах душистый! - восклицала бабушка, готовя мне обед. - Словно клумбу цветочную здесь посадили.- Какой запах? - недоумевал я. - Тут ничем не пахнет.- Откуда такой сладостью несёт? - не понимала бабушка, заглядывая в окно.- Какой сладостью? - задавал ей встречный вопрос я.- Кхе-кхе... Дышать трудно... - бабушка держалась за горло и громко кашляла. - Будто задыхаюсь.Я сразу же позвонил в скорую помощь. Правда, они не успели. Сколько бы я не пытался по-своему привести бабушку в норму, ей становилось только хуже, и она умерла.Я сразу же подумал про диск. Где ещё говорилось про ароматы душистых цветов и о том, как их почувствовать? Конечно же в том ролике! Я выкинул диск куда-то за забор, и, заливаясь слезами, пошел обратно.Прошло шесть лет. Я уже и думать забыл про этот "экспериментальный фильм", но недавно мне пришлось вспомнить.Это произошло, когда мой друг Андрей пришел ко мне в гости.- Какой-то мужик приходит к дяде Диме и говорит: "Вы же антиквариатом торгуете, возьмите диск", а дядя Дима говорит: "Я такое не принимаю", а мужик ни в какую. Просил-просил, в итоге молча оставил диск и убежал куда-то. - рассказывал Андрей. - Дядя Дима мне этот диск дал, сказал, чтобы я делал с ним, что хочу. Я глянул в компьютере, а там видео какое-то странное про цветы.- А почему странное? - спросил я.- Там на черном фоне картинки появляются и шрифтом таким древнерусским, "Роза" там, "Лилия". Решил через имена создателей и название посмотреть - ничего не гуглится.Я застыл с открытым ртом. Словно перед моими глазами вновь пролетели события шестилетней давности: бабушка задыхается и жалуется на душистый приторный запах, а я плачу и пытаюсь её успокоить.- Ты досмотрел до конца? - сглотнул я.- Да, а что? Ты побледнел чёт...У меня как ком в горле застрял. Тем временем мой друг отвёл взгляд в сторону и будто бы принюхивался.- Что за запах такой?.. Сладкий какой-то...С моих глаз потекли слёзы. Не хватало мне и друга потерять.- Всё хорошо? Может, воды дать? - Андрей разволновался. Я молчал и глотал слезы.Как вы уже поняли, Андрей умер ночью. По словам Веры Васильевны, его мамы, он жаловался на какой-то душистый запах цветов, который будто бы лишал его воздуха.Стоя над могилой своего друга я начал потихоньку ненавидеть все цветковые растения.Но дальше было страшнее: я нашел это на ютубе. Это видео, лишившее меня бабушки и друга находится в открытом доступе и каждый может задохнуться и умереть в муках, просто посмотрев его. Но длилось оно почему-то не пять и не четыре минуты, а всего одну.Мой главный совет читателям этой истории: если вы увидите когда-нибудь в рекомендациях видео под названием "«Ароматы» экспериментальный фильм" с канала "Andrew", то никогда его не смотрите. Я не ответственен за проведения ваших похорон.

Ключевые слова: Диск цветы удушье авторская история

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